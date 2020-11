Ohikulkijat tietävät, että joulun alla ulkoilureitti kannattaa suunnitella Kalle Penttilän talon ohitse – tuhannet ulkovalot syttyvät tuomaan hyvää mieltä

Vaikka katu on umpikuja, on autoja hämärän laskeuduttua liikkeellä hämmentävän paljon. Moni koiranulkoiluttajakin on selvästi valinnut reitin varta vasten.

Oululaisen Kalle Penttilän kotipihan juhlavalaistus tunnetaan lähiseudulla ja se kerää kiinnostuneita paikalle. Valkoisen tiilitalon kohdalla autojen vauhti hidastuu, ja kävelijät kaivavat taskuistaan esiin puhelimiaan. Kuvat napataan someen tai kavereille jaettavaksi.

Penttilä tietää, että liikenne kotikadulla kasvaa joulun lähestyessä. Uteliaat eivät miestä häiritse.

– Jos tällä tavalla saa jaettua hyvää mieltä, niin se on vain hieno asia.

Käy kurkistamassa, miltä Kalle Penttilän kotipihalleen virittämä valomeri näyttää.

Kesän kukkaloisto vaihtuu talven valontuikkeisiin

Kalle Penttilä on koristanut kotipihansa tuhansin ulkovaloin jo yli kymmenen vuoden ajan. Puutarhassa viihtyvän miehen pihalla kasvavat kesäaikaan kukat, talvella silmäniloa tarjoavat valot.

Valoharrastuksen mittakaava on kasvanut pikkuhiljaa. Penttilä keksi pihassaan valoille aina uusia kohteita ja kokeili niiden valaisemista.

– Ne alkoivat miellyttää omaa silmääni. Siitä se eteni.

Nyt valoja on etu- ja takapihalla niin paljon, että Penttilästä tuntuu, että mikään paikka ei enää suoranaisesti huuda valaistusta. Jotain pientä uutta pitää kuitenkin aina kokeilla. Tänä vuonna hän asensi ikkunoiden eteen lankamaiset valot.

– Minusta niistä tuli aivan hyvät.

Penttilän pihamaan kajon erottaa jo kaukaa, mutta valoisaan aikaan tai öisin hän ei pidä valoja päällä. Yöaikainen kirkas valaistus voisi häiritä naapureita, hän pohtii. Sen vuoksi hän ei ole suosinut pihassaan myöskään voimakkaasti vilkkuvia tai hyvin kirkkaita valoja.

Ulkovalojen myynti kasvaa selvästi

Suomalaisten innostus kotien laittamiseen on ollut tänä vuonna kasvussa. Tätä on selitetty korona-ajalla. Kun kotona vietetään enemmän aikaa, kotiin halutaan myös panostaa.

Ilmiö on saanut jatkoa myös pimeänä vuodenaikana. Ostaja Outi Lampenius Keskolta kertoo, että ulkokäyttöön tarkoitettujen perusvalojen myynti on lähes räjähtänyt syksyn aikana.

Lampeniuksen mukaan kasvu painottuu nimenomaan ulkovalojen suosioon. Kasvu ei ole näkynyt sisäkäyttöön tarkoitetuissa valoissa. Ehkä auringon kaipuu saa virittämään tuiketta pihapiiriin, hän arvelee.

– Varsinkin kun nyt pimeimpänä aikana ei päästä matkustelemaan, moni haluaa panostaa asuinympäristön viihtyvyyteen.

Valikoimapäällikkö Kimmo Pajunen S-ryhmästä kertoo samankaltaisista havainnoista. Hänen mukaansa ihmiset ovat myös valmiita panostamaan aiempaa enemmän rahaa valojen hankintaan. Ulkokäytössäkin suosiotaan kasvattavat jatkuvasti erilaiset älyvalaisimet tai pistorasiat, joita voidaan ohjata etänä.

Yksi tuoteryhmä, jonka suosion kasvun nostavat erikseen esiin sekä Lampenius että Pajunen, ovat led-kynttilät, joiden myynti on myös lisääntynyt selvästi esimerkiksi perinteisten tuikkujen korvaajina.

Kalle Penttilä aloittaa valojen asennuksen jo syksyn aikana. Ennen pakkasten tuloa asentaminen on mukavampaa ja valotkin kestävät paremmin, hän sanoo. Hanna Juopperi / Yle

Ulkovalosesonki venyy syksystä kevääseen

Tänä vuonna Kalle Penttilä oli merkinnyt kalenteriin omien valojensa sytyttämispäiväksi perjantain 20. marraskuuta kello 16. Oulussa piti käynnistyä samana päivänä perinteinen valofestivaali, mutta se peruttiin koronatilanteen vuoksi.

Penttilä päätti kuitenkin pitää päivämäärästä kiinni. Onhan hänen pihallaan nyt oma pieni valofestivaalinsa.

Vaikka Penttilä säästeli valokauden aloitusta marraskuun loppupuolelle, suomalaisten pihoilla ulkovalot ovat käytössä aiempaa pidempiä aikoja. Valikoimapäällikkö Kimmo Pajunen S-ryhmästä toteaa, että sesonki kestää pisimmillään jo elokuun lopun venetsialaisista kevääseen saakka.

Valosesongin jatkuessa syksystä kevääseen valoja kutsutaankin yhä useammin kausi-, sesonki tai talvivaloiksi. Penttilä ei kuitenkaan lämpene ajatukselle venyttää juhlavalaistustaan pidemmälle ajalle.

– Minulle nämä ovat jouluvalot.

Hänen pihallaan valot palavat loppiaisviikolle saakka.

Oletko panostanut tänä vuonna aiempaa enemmän ulkovaloihin? Oletko huomannut naapurustossasi uusia valovirityksiä? Keskustelu on auki torstaihin kello 23:een asti.