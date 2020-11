HUS siirtyy täysvalmiuteen, mutta voiko se pitää hoitotakuusta kiinni ilman valmiuslakia? Tuominen: Joudumme priorisoimaan, ketä hoidamme

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) kertoi tänään (siirryt toiseen palveluun) nostaneensa valmiustasonsa korkeimmalle tasolle eli täysvalmiuteen koronavirusepidemian vuoksi.

Tämä tarkoittaa, että vuodeosasto- ja tehohoitopaikkoja varataan lisää koronaviruspotilaille. Vastaavasti ei kiireellistä toimintaa jouduttaneen jo lähiaikoina vähentämään, Hus toteaa tiedotteessaan.

HUSin valmiusohjeen mukaisesti täysvalmiuteen siirrytään, kun ”yhteiskunta valmistautuu toimimaan vakavassa häiriötilassa tai valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa”.

Vakavan häiriötilan määritelmä täyttyy nyt HUSin mukaan. Sen sairaaloissa valmistaudutaan koronaviruspotilaiden määrän kasvuun. Tällä hetkellä alueen sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 36 potilasta vuodeosastoilla ja viisi potilasta teho-osastoilla.

Viimeksi HUS oli täysvalmiudessa keväällä, valmiuslain suomien toimivaltuuksien ollessa yhä voimassa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi tänään Ylelle, että myös valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotto saattaisi olla mahdollista – mikäli tautitilanne pahenee merkittäväksi.

Onko HUSin ja Marinin viesteillä yhteys?

Valmiuslaki mahdollistaa hoitotakuusta luopumisen

Kaikkia järeitä koronatoimia ei keväällä tehty valmiuslain nojalla. Esimerkiksi julkisten kokoontumisten rajoittaminen perustui tartuntatautilakiin, ravintolarajoitukset taas erillislakeihin. Koulujen sulkeminen perustui osin valmiuslakiin, osin tartuntatautilakiin.

Valmiuslaki sen sijaan vaikutti muun muassa lääkemyyntiin, terveydenhuollon henkilöstön lomiin – ja hoitotakuuseen. Myös Uudenmaan eristäminen tehtiin tehtiin valmiuslain nojalla.

Valmiuslain 88. pykälä mahdollistaa kunnille kiireettömien hoitoaikojen siirtämisen sekä luopumisen palvelutarpeen arvioinnista esimerkiksi lastensuojelussa ja vanhuspalveluissa.

93. pykälän avulla työnantaja voi poiketa sairaaloissa normaaleista lomia ja ylitöitä koskevista rajoituksista, jotta henkilökuntaa olisi riittävästi saatavilla.

Näitä valmiuslain toimia käytetään terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi.

Ylen tietojen mukaan hallituksen piirissä ei ole vielä käyty virallista neuvottelua valmiuslaista, mutta juuri nämä pykälät ovat niitä, joihin huomio nyt kiinnittyy. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa sairaanhoitopiirien tilannetta aktiivisesti.

HUSin Tuominen: Ei voi tulla sellaista hetkeä, että olisimme polvillamme

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen korostaa Ylelle, että valmiustasoille on olemassa selkeät määritelmät. Tämänpäiväinen ratkaisu perustuu potilasmäärän kehitykselle.

– Määritelmät eivät täyttyneet esimerkiksi sen takia, että Uudellamaalla tehtiin uusia rajoitustoimia. Me näemme, että viikon aikana tartuntojen määrä on lähtenyt selkeään kasvuun ja näemme myös, että potilasmäärät ovat lähteneet kasvuun, Tuominen sanoo.

– Nämä seuraavat toisiaan ja meidän pitää olla täysin kyvykkäitä hoitamaan kaikki potilaat. Ei voi tulla sellaista hetkeä, että olisimme polvillamme.

Keväällä, kun tällä tasolla oltiin viimeksi, HUSilla oli myös valmiuslain suoma mahdollisuus luopua hoitotakuusta. Nyt tätä mahdollisuutta ei ole. Pystyykö HUS pitämään täysvalmiudessa kiinni hoitotakuusta ilman valmiuslakia?

– Lähdemme tietysti siitä, että hoitotakuusta pidetään kiinni. Hoitotakuun sisälläkin odotuksen kesto voi vaihdella niin, että vaihtelu on kaikki lain rajoissa. Mutta kyllä tämä tietysti lähettää viestin siitä, että juuri nyt joudumme priorisoimaan, Tuominen sanoo.

Tuominen korostaa, että valmiuslain käyttoonotto on valtiovallan päätettävissä.

– Näkemyksemme on se, että tilanteen mennessä vaikeaksi niistäkin asioista (hoitotakuu) on oltava valmis tinkimään. Me emme muutu käsipareiksi. Lääkäreitä ja hoitajia ei ole sen enempää kuin on. Keväällä näimme, että mittava osa henkilökunnasta tarvittiin koronan hoitamiseen – ja niin voi käydä nytkin, hän sanoo.

Myös Tuominen korostaa, että sairaanhoitopiirit käyvät jatkuvasti keskustelua ministeriön kanssa.

– Tämä on sisäinen päätös, mutta se on mennyt välittömästi ministeriön tietoon. Johtajaylilääkärimme on juuri tänään käynyt heidän kanssa keskustelua ja huomenna laajemminkin valtioneuvoston koronajohdon kanssa. Meillä on erittäin tiivis yhteistyö.

