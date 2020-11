Hallitus haluaa ohjata koronatoimia, jos alueet eivät toimi ripeästi – selvityttää poikkeusolojen julistamista

Ylen tietojen mukaan asiasta on pyydetty oikeudellisia arvioita keskiviikoksi hallituksen neuvotteluun.

Hallitus selvittää, voisiko Suomi siirtyä poikkeusoloihin, vaikka valmiuslakia ei vielä otettaisi käyttöön. Ylen tietojen mukaan hallitus on pyytänyt oikeuskanslerilta ja oikeusministeriöltä juridista selvitystä, voisiko poikkeusolojen toteaminen olla perustuslain mukaan mahdollista. Hallitus keskustelee asiasta neuvottelussaan keskiviikkona.

Asiasta on Ylen tietojen mukaan informoitu myös tasavallan presidenttiä.

Poikkeusoloissa valtioneuvostolla on enemmän valtaa kuin normaalioloissa, joissa Suomi nyt on. Ylen tietojen mukaan hallitus haluaisi saada poikkeusolojen perusteella lisää valtaa ohjata poliittisesti koronatoimia.

Valmiuslakeja hallitus ei näillä näkymin ole vielä ottamassa käyttöön, sillä esimerkiksi tartuntatautilaissa on edelleen käyttämättömiä valtuuksia. Vaikka Helsingissä potilasmäärä sairaalassa on lähes kaksinkertaistunut noin viikossa, Suomen sairaanhoidon kapasiteetti riittää vielä potilaiden hoitamiseen.

Taustalla on hallituksen huoli pahenevasta koronatilanteesta. Hallituksesta useat ministerit ovat viestineet julkisuuteen, että alueiden on tehtävä nykyistä nopeammin ja enemmän koronarajoituksia, jotta Suomi välttyy epidemian räjähtämiseltä ja laajamittaiselta yhteiskunnan sulkemiselta valmiuslakien nojalla. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi tänään, että hallitus on valmis ottamaan käyttöön valmiuslain, jos koronatilanne pahenee.

Koronaepidemia jyllää nyt useilla alueilla. Epidemiatilanne on vaikeutunut niin Pirkanmaalla, Länsi-Pohjassa kuin osassa Kymenlaaksoa.

Hallitus ei kuitenkaan ole tyytyväinen siihen, että rajoituksia säädetään vasta tartuntojen jo levittyä. Toimia pitäisi tehdä ennakoiden. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan koronarajoitukset ovat hallituksen mielestä tulleet liian hitaalla aikataululla.

Ylen tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö kirjoittaa parhaillaan ohjauskirjettä alueille, jotta ne ottaisivat käyttöön kaikki leviämis- ja kiihtymisvaiheissa oleville alueille mahdolliset rajoitukset, jotta epidemia saadaan kuriin. Ohjauskirjeellä ministeriö yrittää velvoittaa sairaanhoitopiirejä ja aluehallintovirastoja toimimaan.

Hallituksesta on Ylen tietojen mukaan oltu jatkuvasti yhteydessä suuriin kaupunkeihin, jotta ne toimisivat ennakoiden eivätkä odottaisi tartuntojen määrän kasvua. Esimerkiksi Helsingin johto on ollut keskustelemassa muun muassa koronarajoituksista pääministerin kanssa. Pääkaupunkiseudun koronatilanne on pahentunut nopeasti, muttta kaikkia valtioneuvoston suosittelmia rajoituksia ei ole vielä otettu käyttöön.

