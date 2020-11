Kansallispuiston pysäköinti ruuhkautui ja pelastustie meni tukkoon – nyt parkkipaikka saa laajennuksen

Metsähallitus laajentaa Lapinsalmen pysäköintialuetta Repoveden kansallispuistossa Kouvolassa. Tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä ja parantaa samalla kansallispuiston turvallisuutta.

Repoveden kansallispuistossa oli tammi-heinäkuussa yli 140 000 kävijää, ja kävijämäärä tuplaantui edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kansallispuiston suosio on näkynyt ruuhkina pysäköintialueella. Autoja on ollut tien varressa pitkänä letkana, ja varsinaiselle pysäköintialueellekin on parkkeerattu milloin mitenkin. Ruuhkat ovat tukkineet pelastusteitä, ja myös linja-autojen kääntyminen on vaikeutunut.

– Siellä pitäisi pitää pääsy vapaana mahdollisia pelastustehtäviä varten. Pelastustie on ollut tukossa, mikä on aikamoinen riskikin, puistonjohtaja Matti Hovi Metsähallituksesta kertoo.

Laajennusta ja uusia opasteita

Kansallispuiston Lapinsalmen sisäänkäyntiä on määrä uudistaa laajentamalla pysäköintialuetta ja parantamalla opastusta niin, että joukkoliikenteen pääsy ja pelastustien käyttö turvataan myös ruuhkaisimpana retkeilysesonkina.

Samalla kehitetään reittien opaskylttejä ja yhtenäistetään alueen ilmettä. Tavoitteena on myös rakentaa kanoottikatos vuokrakalustoa varten ja tehdä kahvilarakennuksesta tyyliin sopiva.

Uudistukseen on saatu rahoitusta valtion lisätalousarviossa, ja laajennustöistä on tehty alustava suunnitelma. Metsähallituksella on valmius aloittaa laajennustöiden hankinta talven aikana.

– Toivon mukaan laajennus olisi ensi syksyn sesonkiin mennessä valmis, mutta tämä on ennemminkin toive tässä vaiheessa. Tarkempi suunnittelu ja urakan kilpailuttaminen alkaa seuraavaksi edetä omaa rataansa, Hovi kertoo.

Päivityksiä tehdään Repoveden lisäksi myös muihin kansallispuistoihin.

