Venäjällä uusi isku jehovan todistajia vastaan – "Kiellettyä uskonnollista toimintaa jatkettu salaa"

Venäjän viranomaiset ovat pidättäneet jehovan todistajien johtajistoa ja tehneet ratsioita liikkeen käyttämiin tiloihin yli 20 kohteessa eri puolilla maata.

Asiasta kertoo Venäjän valtakunnallinen poliisiviranomainen tutkintakomitea.

Jehovan todistajat on Venäjällä nimetty äärijärjestöksi ja liikkeen toiminta on kielletty. Tästä huolimatta uskonnollinen toiminta on jatkunut salaa, kertoo tutkintakomitean tiedottaja.

– Tutkijoidemme havaintojen mukaan ryhmä henkilöitä, jotka ovat olleet tietoisia korkeimman oikeuden voimassa olevasta päätöksestä [kieltää liikkeen toiminta] ovat hallinnoineet liikkeen uskonnollista yksikköä Koillis-Moskovassa kesäkuusta 2019 lähtien, tiedottaja kertoi.

Yksityisasunnossa on muun muassa tutkittu jehovan todistajien uskonnollisia tekstejä. Poliisin tiedossa on myös, että ryhmän jäsenet ovat jatkaneet uusien jäsenten värväämistä liikkeeseen.

Liikkeen uskonkappaleiden opiskelu ja uusien jäsenten värvääminen ovat jehovan todistajien uskonnollisen toiminnan olennaisia osia.

Tutkimuskomitea kertoo nostaneensa rikossyytteitä eräitä ryhmän jäseniä vastaan. Heitä syytetään ekstremistisestä toiminnasta.

Jehovan todistajien toiminta kiellettiin Venäjällä vuonna 2017. Sen jälkeen myös Suomeen on tullut liikkeen jäseniä, jotka ovat anoneet turvapaikkaa uskonnollisen vainon takia.

