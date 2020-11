Sähkön siirtohintojen vuotuinen korotuskatto laskemassa roimasti nykyisestä – uuden lain voimaantulo viivästyy

Uuden sähkömarkkinalain piti tulla voimaan vuodenvaihteessa. Sen tavoitteena on hillitä siirtohintojen nousua alentamalla maksujen korotuskattoa ja vaikuttamalla Energiaviraston valvontamalliin.

Hallituksen esitys uudeksi sähkömarkkinalaiksi annetaan eduskunnalle lähiaikoina, mutta voimaan se ei ehdi tavotteiden mukaisesti vuodenvaihteessa.

– Hallituksen esityksen antaminen on viivästynyt, joten nyt on jo selvää, että laki voi tulla voimaan vasta joskus keväällä, sanoo ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Sähkömarkkinalain uudistamisen taustalla on siirtohintojen raju nousu viime vuosina niin julkisessa kuin yksityisessäkin omistuksessa olevissa siirtoverkkoyhtiöissä.

Suomessa on 77 sähkön siirtoa hoitavaa jakeluyhtiötä.

Hallitus on kuitenkin luvannut suitsia siirtohintojen korotuksia ja antaa Energiavirastolle avaimia valvontamallinsa muuttamiseen.

Lain sisällön vaikutuksista tiedetään jo sen verran, että investointitahti eli esimerkiksi ilmajohtojen maakaapelointi tulee hidastumaan ja investointien kustannustehokkuus paranemaan. Lisäksi sähköyhtiöiden siirtohintojen vuosittaista korotuskattoa aiotaan laskea. Nyt katto on 15 prosenttia. Hallituksen aiempi ehdotus oli 12,5 prosenttia.

– Laskee se selvästi siitäkin. En nyt sano mitään numeroita, mutta eihän sitä nyt täysin olemattomiin voi kuristaa, Huttunen sanoo.

Mitään ei kuitenkaan tapahdu ennenkuin laki on voimassa.

– Esitystä käydään vielä läpi ja tarkistetaan, että hallituksen sisällä kaikki ovat samaa mieltä ehdotuksesta ja sen sisällöstä. Ei siinä mitään suurta kysymystä ole mielestäni auki, Huttunen sanoo.

Sähkölaskussa vaikutukset näkyvät hitaasti

Siirtohintojen nousua on perusteltu etenkin nykyisen sähkömarkkinalain edellyttämillä sähköverkkojen säävarmuus- ja korvausinvestoinneilla.

Ylen selvityksen mukaan taustalla ovat kuitenkin Energiaviraston tekemät muutokset valvontamalliin, mikä puolestaan on antanut yhtiöille mahdollisuuden tehdä isoja korotuksia siirtomaksuihin.

Ristiriita on osaltaan vaikuttanut siihen, että lakiesitystä on haluttu käydä vielä poliittisesti tarkemmin läpi.

– Haluamme tehdä lakiin oikeudellisesti pitäviä muutoksia. Pitää miettiä siis huolella mitä säädetään lainsäädännöllä ja mikä kuuluu Energiaviraston tehtäviin. Lain tasolla kirjataan vaatimuksia yleisemmällä tasolla ja sitten Energiaviraston tehtävä on muuttaa varsinaista valvontamallia.

Huttusen mielestä kuluttajille lain voimaantulon siirtymisellä ei silti ole suurta vaikutusta. Siirtoyhtiöiden kohtuullisen tuoton tasoon vaikuttava Energiaviraston uusittu valvontamalli tulee näillä näkymin voimaan vasta vuoden 2022 alusta.

– Sillä tulee olemaan vaikutuksia myös sähkölaskuihin, mutta paljonko ja kuinka nopeasti sitä on vaikea sanoa.

Sähkön siirto pistorasiaan ei maksa oikeasti mitään

Sähkön hinta muodostuu sähkönsiirron hinnasta, sähköenergian hinnasta ja veroista. Yleensä jokainen osa muodostaa noin kolmanneksen sähkön kokonaishinnasta, mutta hintojen osuudet voivat vaihdella käyttöpaikan ja kulutuksen perusteella.

Asiakkaiden yleisin hämmästelyn ja valituksen aihe on etenkin kesämökin siirtolaskun kalleus suhteessa itse sähköstä maksettuun hintaan. Mistä ihmeestä siinä siirtolaskussa oikein maksetaan?

– Tämä on kysymys jota on esitetty vuosikausia. Siirtomaksussa maksetaan käyttömahdollisuudesta. Mökilleen menijä odottaa, että kun katkaisinta vääntää valot syttyvät eli siellä on verkko olemassa ja odottamassa käyttöä, sanoo energiaverkot yksikön johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuudesta.

Itse energian siirtyminen piuhoissa ei maksa siirtoyhtiölle mitään.

– Itse sähkönsiirto siihen katkaisimeen tai pistorasiaan ei aiheuta juurikaan kuluja siirtoyhtiölle eikä edes kulumista johdoissa. Kaikki kulu syntyy verkon rakentamisesta, ylläpitämisestä, asiakaspalvelusta, energianmittauspalvelusta, vikakorjauksista ja päivystämisestä, luettelee Hänninen.

