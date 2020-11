Marja Sannikka: Verotuksemme on eriarvoistavien härpäkkeiden viidakko

Epäreiluudet on tiedetty pitkään, mutta silti niille ei tehdä mitään, toteaa Marja Sannikka videoblogissaan.

Kaikki haluavat, että verotus on oikeudenmukaista. Suomen verojärjestelmässä on kuitenkin räikeitä epäreiluuksia. Tässä viisi:

1. Hyvätuloiset maksavat joskus vähemmän veroja kuin pienempituloiset (siirryt toiseen palveluun). Yksi merkittävimmistä syistä tähän on se, että he voivat nostaa halpoja osinkoja. Listaamattomien yritysten osinkoverotus suosii varakkaiden yritysten omistajia (siirryt toiseen palveluun).

2. Monet kansainväliset yritykset (siirryt toiseen palveluun)kikkailevat konsernin sisäisillä lainoilla ja maksavat Suomeen vain vähän tai eivät maksa lainkaan veroja. Epäkohta on ollut tiedossa jo vuosia, mutta silti sille ei ole tehty mitään.

3. Ansiotuloverotuksen progressio on Suomessa hyvin kireä (siirryt toiseen palveluun). On aiheellista kysyä, kuinka reilu se on. Pitääkö keskituloisen maksaa jokaisesta lisäeurosta puolet valtiolle?

4. Verojärjestelmämme on kuin reikiä täyteen ammuttu vene. Suomessa on ensi vuonna käytössä 194 erilaista verovapautta, verovähennystä, veropoikkeusta tai alempaa verokantaa. Jokaisella niistä tehdään jollekin ryhmälle poikkeus normaalista verotuksesta.

5. Järjestelmämme on niin monimutkainen (siirryt toiseen palveluun), että sitä on täysin mahdoton tuntea ja siten pysyä perillä omista oikeuksistaan. Hyvätuloisilla on mahdollisuus palkata kalliit juristit etsimään porsaanreikiä, mutta tätä mahdollisuutta ei kaikilla ole.

Tule kertomaan, miten sinä tekisit verotuksesta reilumpaa ja yksinkertaisempaa. Olen mukana keskustelussa kello 21:een saakka.

Marja Sannikka

Kirjoittaja on politiikasta ja yhteiskunnasta kiinnostunut toimittaja, jonka mielestä totuutta täytyy katsoa silmiin, jotta maailmaa voi muuttaa paremmaksi

