Laajan seksuaalirikosjutun käsittely jatkuu: yhtä uhreista kuultiin vasta nyt – syyttäjä ei kerro, millaista rangaistusta "Enolle" vaatii

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään laajaa seksuaalirikosvyyhtiä, jossa pääepäilty on "Eno"-nimellä tunnettu mies.

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään laajaa seksuaalirikosvyyhtiä, jossa pääepäilty on "Eno"-nimellä tunnettu mies. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Helsingin käräjäoikeudessa on jatkettu tänään keskiviikkona Helsingin Laajasalossa viime vuonna paljastuneen laajan seksuaalirikosvyyhdin oikeuskäsittelyä.

Jutun pääepäilty on "Eno"-nimellä tunnettu 65-vuotias mies. Toinen syytetyistä, kolmikymppinen mies, on esitutkinnassa paljastunut "Enon" osittaiseksi rikoskumppaniksi. Eli he olivat toimineet osassa tekoja yhdessä. Molemmat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Pääepäilty käytti oikeudessa kasvomaskia, mutta ei ollut muuten peittänyt itseään. Hän näytti kuvia ottavalle medialle erilaisia käsimerkkejä. Epäilty turvautui oikeudessa tulkkiin. Toinen epäillyistä miehistä ei ollut aamulla salissa paikalla, kun media sai ottaa kuvia noin parin minuutin ajan.

Juttu on laaja: syytekohtia oli viime tammikuun lopussa yhteensä 32 ja välituomiokin oli yli 200-sivuinen.

Miehiä syytetään muun muassa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, raiskauksen yrityksistä tai vaihtoehtoisesti pakottamisesta seksuaalisiin tekoihin sekä törkeistä huumausainerikoksista.

Syyttäjän mukaan miesten epäillään saaneen osan uhreista tiedottomaan tilaan tarjoamalla näille huumeita, lääkkeitä ja/tai alkoholia. Yksi lääkkeistä oli opioideihin kuuluva kipulääke, joka vaikuttaa keskushermostoon ja jota ei missään nimessä saisi käyttää yhdessä alkoholin kanssa.

Epäillyt miehet olivat myös kuvanneet tekojaan ja uhrejaan. Lisäksi "Eno" oli näyttänyt pornoa alaikäisille.

Rikoskumppaniin kohdistuu vähemmän syytteitä, ja myös asianomistajia on vähemmän.

Tänään aamupäivällä oikeudessa kuultiin vielä yhden uhrin lausunto tapahtuneesta. Häntä ei tunnettu vielä viime tammikuussa, jolloin asiaa käsiteltiin viimeksi. Hänet oli rajattu sermillä pääepäillystä niin, ettei hän nähnyt tätä.

Nuorin uhreista 7–8-vuotias

Asiaa käsitellään salaisena ja asiakirjat on julistettu uhrien tietojen osalta salaisiksi peräti 60 vuodeksi. Lähes kaikki 19 uhria olivat tapahtuma-aikaan ala-ikäisiä, nuorin 7–8-vuotias.

Epäillyt rikokset alkoivat vuonna 2006 ja jatkuivat osittain siihen saakka, kun mies otettiin kiinni maaliskuussa 2019. Nyt osa uhreista on jo aikuisia.

Käräjäoikeus määräsi viime tammikuun välituomiossaan molemmat miehet mielentilatutkimukseen. Sen tarkoituksena on selvittää, olivatko vastaajat syyntakeisia tekoaikana.

Tekijä on syyntakeeton, jos hän ei tekohetkellä kykene esimerkiksi mielisairauden tai vakavan mielenterveyden häiriön vuoksi ymmärtämään tekonsa tosiasiallista luonnetta tai hänen kykynsä säädellä käyttäytymistään on sellaisesta syystä ratkaisevasti heikentynyt.

Jos tämä kyky on tekohetkellä ollut merkittävästi alentunut, tekijä on ollut alentuneesti syyntakeinen.

Tekijän syyntakeisuudella on merkitystä tekijän syyllisyyden ja rangaistuksen mittaamisen kannalta. Siksi välituomiossa ei ole arvioitu, ovatko vastaajat syyllistyneet asiassa rikokseen.

Kokonaisuus on poikkeuksellinen, mutta miksi? Viisi kysymystä syyttäjälle

Aluesyyttäjä Jutta Juntunen kommentoi käräjäkäsittelyä lyhyesti Ylelle keskiviikkona puoliltapäivin. Hänen mukaansa tekokokonaisuudesta tekee poikkeuksellisen se, että se ajoittuu hyvin pitkälle ajanjaksolle.

– Toki myös se, että ensimmäinen rikosepäily on tullut poliisin tietoon vasta vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa. Tässä tapauksessa vastaaja on myös syytettynä useista törkeistä seksuaalirikoksista, jotka omassa rikoslajissaan ovat hyvin vakavia, Juntunen sanoo.

Asianomistajien ja pääepäillyn avustajat eivät halunneet kommentoida asiaa.

Yhden uhrin henkilöllisyys paljastui vasta myöhemmin ja häntä kuultiin tänään. Kuinka henkilöllisyys selvisi?

– Siihen en valitettavasti voi ottaa kantaa. Mutta kuten viime syksynä ilmoitimme, yksi rikoksen uhreista jäi tuntemattomaksi eikä hänen henkilöllisyytensä koskaan tullut viranomaisten tietoon. Mutta sen jälkeen kun asian käsittely viime vuoden marraskuussa päättyi, hänen henkilöllisyytensä on selvinnyt ja asiaa käsiteltiin tänään käräjäoikeudessa, aluesyyttäjä Jutta Juntunen sanoo.

Onko pelkona, että uhreja on vielä enemmän?

– Tähän on todella vaikea ottaa kantaa. En osaa sanoa.

Mitä syyttäjänä haluatte nostaa tästä erityisesti esiin?

– Kyse on poikkeuksellisen pitkään jatkuneesta tekokokonaisuudesta, joka on tullut vasta muutaman viime vuoden aikana poliisin tietoon.

Mitä ajattelette siitä, että voidaanko julkisuudella estää vastaavanlaisia tapauksia jatkossa?

– Vaikea sanoa, pystytäänkö niitä julkisuudella välttämättä estämään. Pidän henkilökohtaisesti tärkeänä, että näistä asioista uutisoidaan ja niitä tuodaan ihmisten tietoon, koska sekin vaikuttaa siihen, että ollaan valveutuneempia siitä, millaisia asioita voi tapahtua.

– Mutta tärkeämpänä pitäisin sitä, että pitää muistaa, että tällaiset teot eivät ole koskaan uhrin vika. Vaan enemmän luotaisiin avointa ilmapiiriä: jos lapset ja nuoret kokevat, kuulevat tai näkevät jotain, mikä mietityttää heitä, he uskaltaisivat mennä puhumaan siitä välittömästi jollekin turvalliselle aikuiselle, jolloin asiaa pystytään mahdollisesti lähteä selvittämään eteenpäin.

Millaista rangaistusta vaaditte pääepäilylle? Entä rikoskumppanille?

– Tässä vaiheessa molemmat tekijät ovat olleet mielentilatutkimuksessa, ja mielentilatutkimukset ovat vielä salassa pidettäviä sekä sisältönsä että lopputuloksensa puolesta. Totta kai lopputulos vaikuttaa myös siihen, tullaanko tässä ylipäänsä tekijöille vaatimaan rangaistusta. Tämän vuoksi en voi kommentoida vielä rangaistusvaatimusta.

– Mikäli tekijät kuitenkin katsottaisiin syyntakeisiksi, lain mukaan se maksimirangaistus, mitä voidaan vaatia ja tuomita, on 13 vuotta vankeutta, aluesyyttäjä toteaa Ylen haastattelussa.

Lue myös:

Helsingin laajassa seksuaalirikosjutussa välituomio: "Enona" tunnettu mies mielentilatutkimukseen (31.1.2020)

Helsingin Laajasalossa paljastuneen "Eno"-seksuaalirikosjutun käsittely alkoi – syytetty esitteli salissa käsimerkkejä kuvaajille (10.10.2019)