Joulupuu nousee jälleen Turun tuomiokirkon edustalle – korona perui kuusijuhlan

Turun joulunajan näkyvin maamerkki, tuomiokirkon joulukuusi, saapuu tänään paikalleen. Joulupuu tulee toista vuotta peräkkäin Maskusta.

Joulukuusen haku alkaa keskiviikkona aamuhämärissä Maskun Humikkalassa. Tuomiokirkon edustalle sen odotetaan saapuvan alkuiltapäivästä, viimeistään kello 14 mennessä.

Kuusen tarkat mitat eivät vielä ole tiedossa, mutta Kuntecin työmaapäällikkö Timo Kajava arvioi sen olevan viimevuotistakin komeampi, eli vähintään 22 metriä korkea. Viime joulun kuusi tuli niin ikään Humikkalasta.

– Iso ja näyttävä kuusi on kyseessä. Se on niin hankalassa paikassa, ettei sitä vielä päässyt mittaamaan. Latvus on leveämpi kuin edellisessä kuusessa, kertoi Kajava alkukuusta.

Turun tuomiokirkon joulukuusen valojen sytyttäminen on normaalisti kerännyt runsaasti yleisöä. Tänä vuonna juhlaa ei järjestetä koronaepidemian takia.

Valtakunnan ykköskuuseksikin kutsutulla joulupuulla on pitkät perinteet. Ensimmäinen sähkölampuilla valaistu kuusi ilahdutti turkulaisia tuomiokirkon edustalla jo vuonna 1900. Säännölliseksi perinne muuttui 1930-luvulla.

Yle seuraa kuusen saapumista Turun tuomiokirkon edustalle suorassa verkkolähetyksessä alkuiltapäivällä. Lähetyksen alkamisaika tarkentuu, kun kuusi on saatu Maskussa onnistuneesti lavetille ja matkaan kohti Turkua.

