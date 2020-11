Katso video: Juha Huttunen saa soiton robotilta, jolla on kaupunginjohtajan ääni – kokeilu alkoi, koska vain aniharva vastaa kuntien kyselyihin

Tavoitteena on löytää ideoita esimerkiksi kuntien palveluiden parantamiseen.

Kunnissa tiedetään, että niiden verkkosivuille laitettuihin kyselyihin vastaa vain pieni aktiivinen joukko asukkaita. Sama näkyy kunnan järjestämissä tapahtumissa, joissa käsitellään päätöksentekoon liittyviä asioita. Ja samasta aktiivisesta joukosta kumpuavat myös kuntalaisaloitteet.

Tämän vuoksi yhdeksän kuntaa ympäri Suomea on lähtenyt mukaan kokeiluun, jossa kunta ottaa yhteyttä asukkaaseen robottipuhelulla.

Esmerkiksi Pohjois-Savossa soitto tulee kunnanjohtajan äänellä. Puhelun aikana kysytään, mistä kuntalainen on ylpeä, mitä pitäisi kehittää, ja mitä mieltä vastaaja on yhteydenotosta.

Pohjois-Savosta mukana ovat Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto, Tervo, Keitele ja Pielavesi. Kolme muuta kuntaa ovat Kuhmoinen Keski-Suomesta, Riihimäki Kanta-Hämeestä ja Ii Pohjois-Pohjanmaalta.

Riihimäki on hyödyntänyt tekniikkaa jo viime keväänä kysyessään kunnan asukkaiden tuntemuksia koronaepidemian keskellä.

Suonenjoella asuu noin 7 000 asukasta. Kunta täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Kuvassa on torin vieressä sijaitseva Mansikkatytöt-patsas. Marianne Mattila / Yle

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tukee kokeilua, ja se on osa Kansanvallan peruskorjaus (siirryt toiseen palveluun) -projektia. Poikkeuksellista robottipuheluissa on, että kunta on näin aktiivinen osapuoli.

– Esimerkiksi se, että kunta laittaa verkkosivuilleen kyselyn jostain asiasta, on passiivisempi tapa hakea kuntalaisten mielipiteitä kuin suoraan asukkaalle soitettavat verkkopuhelut, kertoo Sitran asiantuntija Joonas Leppänen.

Uutta on myös se, että puheluissa kysytään avoimia kysymyksiä. Näin saadaan selville asioita, jotka saattavat jäädä kyselyissä pimentoon.

– Parhaimmillaan puhelujen kautta nousee asioita yleiseen keskusteluun ja demokratia toteutuu, koska keskustelu on lähtenyt liikkeelle kuntalaisilta, Leppänen tiivistää.

Elinvoimapäällikkö Sanna Kauvosaari painottaa, että kunnat haluavat ihan oikeasti tietää, mitä mieltä asukkaat ovat Savogrown alueen kehittämisestä. Marianne Mattila / Yle

Mukana olevat Pohjois-Savon kuusi kuntaa kuuluvat kehitysyhtiö Savogrown alle.

– Toivomme, että tällä uudella tavalla saisimme jopa kolme neljästä täysi-ikäisestä vastaamaan puheluun, sanoo yhtiön elinvoimapäällikkö Sanna Kauvosaari.

Tekoälyyn pohjautuva analysointityökalu poimii puheluista keskeisimmät asiat. Ne päätyvät kuntaan, ja loppujen lopuksi päättäjien tiedoksi.

– Näin pystytään vaikuttamaan nopeasti kunnassa valmistelussa oleviin asioihin.

Juha Huttusen mielestä robottipuhelu on ihan mukava konsti saada ihmisten ääntä kuuluville. Marianne Mattila / Yle

Suonenjoella puhelun saanut Juha Huttunen koki, että pääsi sanomaan sanottavansa.

– Kukaan ei ollut ainakaan vastakysymyksiä esittämässä.

Robottipuheluita jatketaan Savogrown alueella ensi vuoden puolella. Tuolloin esimerkiksi Suonenjoella puhelut kohdennetaan paikallisille yrittäjille.

Kuinka aktiivisesti sinä osallistut kuntasi kehittämiseen? Mitä mieltä olet ideasta? Voit keskustella aiheesta 26.11. kello 23 asti.

Lue lisää:

Sisä-Savon kuntien asukkaat saavat lähipäivinä kunnanjohtajan äänellä soittavan robottipuhelun

Soittiko Sami Sulkko? Riihimäen kaupunginjohtajan ääntä lainaava robotti tavoitteli 10 000 kaupunkilaista, puolet vastasi puhelimeen