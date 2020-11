Suomalainen joulu saa japanilaisen ostamaan virtuaalimatkan – parisataa etäturistia kaataa kuusen ja saunoo Saimaalla

SaimaaLifen yrittäjä Mari Pennasella (vas.) ja Hotelli Punkaharjun johtajalla Saimi Hoyerilla on monivuotinen kokemus Savonlinnan seudulla vierailevista japanilaisryhmistä.

Kuusenkaato, glögin maistelu, jouluruoat ja -sauna

Muun muassa näistä suomalaisista jouluperinteistä koostuu japanilaisten virtuaalinen joulumatka Saimaalle.

Kansainvälinen matkailu on tällä hetkellä koronan takia pysähdyksissä, mutta virtuaalimatkailun suosio on kasvussa. Esimerkiksi Punkaharjulla on jalostettu viime kesän kokemuksia japanilaisryhmien virtuaalimatkoista.

Nyt joulun alla kuusi uutta ryhmää vierailee virtuaalisesti Savonlinnan seudulla. Kaikki joulumatkat ovat käytännössä jo loppuunmyytyjä.

Virtuaalijoulumatkalle mahtuu mukaan kolmisenkymmentä osallistujaa per matka. Kaksi tuntia kestävä matka toteutetaan livevideoyhteyden, 360-videoiden ja valokuvien avulla.

Japanilaisten matkan sisältö koostuu kahdesta päivästä ja yhdestä yöstä Savonlinnan seudulla.

Virtuaalimatkat järjestää Eco Conscious Japan matkanjohtajanaan yrittäjä Yukie Tonuma. Suomalaisena yhteistyökumppanina toimii punkaharjulainen SaimaaLife. Matkajärjestelyistä Suomessa vastaavat SaimaaLifen yrittäjä Mari Pennanen ja Japanin yhteyshenkilö Asaka Ito.

Pennanen sanoo japanilaisten ihastelevan saimaalaista elämäntyyliä.

– Heillä ei ole mahdollisuutta eikä perinnettä mennä oikeasti metsään kaatamaan kuusta, Pennanen sanoo.

Savonlinnan seudulla on saatu hyvää kokemusta japanilaisten virtuaalimatkoista jo viime kesänä. Kaikki kuusi matkaa olivat loppuunmyytyjä. Joulumatkoihin lisättiin osallistujamäärää kolmanneksella.

Virtuaalimatkalippu maksaa 2500 jeniä eli parikymmentä euroa per henkilö.

– Pelkän lipun lisäksi on ollut mahdollista ostaa myös muutamia saimaalaisia tuotteita matkamuistoksi, Mari Pennanen kertoo.

Osallistujille on lähetetty etukäteen kotiin glögijuomasekoitus virtuaalimatkaa varten. Yhteinen glögikippistely on yksi matkan ohjelmanumeroista.

Virtuaalijoulumatkan aikana kukin tahollaan sytyttää kynttilän ja hiljentyy. Pysähtyminen toteutetaan Pennasen vetämän rentoutushetken avulla.

Matkalla yövytään Hotelli Punkaharjussa. Hotellinjohtaja Saimi Hoyer vertaa virtuaalimatkaa postikortin lähettämiseen. Ennen vanhaan lähetettiin postikortti kertomaan matkakohteesta, nyt saman tekee virtuaalimatka.

– Olen koko ajan sanonut sitä, että korona-aika on ikävä aika, mutta se myös synnyttää uutta ja hyvää.

Virtuaalimatkailu tullut jäädäkseen

Japanissa innostus virtuaalimatkailuun on lisääntynyt. Visit Finlandin Aasian markkinavastaava Teemu Ahola vertaa virtuaalimatkoja japanilaisiin keskustelutilaisuuksiin, joissa haalitaan tietoa ja kokemuksia.

– Se on myös uusi tulonlähde matkanjärjestäjille ja erityisesti niille, jotka ovat vahvasti keskittyneet kansainväliseen matkailuun.

Ahola uskoo virtuaalimatkailun jäävän yhdeksi tavaksi tehdä liiketoimintaa korona-ajan jälkeenkin.

– Suomen näkökulmasta virtuaalimatkailu on keino, jolla Suomi-elämys pysyy ihmisten mielessä tässä poikkeustilanteessakin.

Joulumatkat Savonlinnan seudulle vedetään japanin kielellä. Englanninkieliset osuudet käännetään matkan aikana japaniksi.

Virtuaalimatkailijat pääsevät tutustumaan jouluperinteiden lisäksi esimerkiksi Olavinlinnaan, Kerimäen kirkkoon ja paikallisiin käsityöyrittäjiin. Ohjelmassa on myös moottorikelkkaretki laavulle tulistelemaan.

Hotelli Punkaharjua emännöivä Saimi Hoyer kuvailee japanilaisia matkailijoiksi, jotka tietävät, mitä haluavat.

– Japanilaiset rakastavat luontoa, hyvää ruokaa, tyyliä ja tarinoita.

Puntarissa tulevaisuuden matkustuspäätökset

Visit Finlandin Teemu Ahola kuvailee Savonlinnan seutua virtuaalimatkailun edelläkävijäksi Suomessa. Muuallakin on virtuaalimatkoja tehty. Esimerkiksi Tampereella on toteutettu japanilaisille virtuaalisia saunakierroksia, joissa on ollut mukana ryhmän ja matkanjohtajan lisäksi paikallisia oppaita.

– Tarkoitus on saada aikaan aito kokemus Suomessa olosta. Siinä onnistuminen vaikuttaa myös tulevaisuuden matkustuspäätöksiin.

Jo ennen koronaa SaimaaLife on tuonut japanilaisryhmiä paikan päälle Punkaharjulle. Virtuaalimatkan ohjelma on rakennettu oikean matkan pohjalta aktiviteetteineen, majoituksineen, saunomisineen ja Saimaan järviluontokokemuksineen.

– Tarkoitus on saada mukaan tunne-elämys ja läsnäolo, Mari Pennanen sanoo.

Kaikki alkoi taannoin oivalluksesta Punkaharjulla Asaka Iton näyttäessä japanilaisten tekemää Suomi-esitettä. Mari Pennanen kiinnitti huomiota esitteen sisältöön, joka painottui pääkaupunkiseudulle, Lappiin ja Naantaliin.

Yhdeltä sivulta löytyi kuva mökistä järven rannalla. Pennanen sanoo muistavansa elävästi Asaka Iton sanat.

– Suomessa on japanilaisille vielä tuntematon alue, joka sisältää kaikki heitä kiinnostavat elementit, Pennanen muistelee.

Japanilaisten tähtäimessä saunakokemus Suomessa

Teemu Ahola Visit Finlandista sanoo Suomella olevan paljon tarjottavaa japanilaisille.

– Suomalaisten yhteys luontoon ja järviin on japanilaisille juuri sellaista eksotiikkaa, jota Japanissa halutaan kokea.

Puhtaan luonnon, revontulien, elämäntyylin, designin ja muumien lisäksi japanilaisten kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä erityisesti suomalaiseen saunaan.

– Japanissa tähdätään siihen, että päästään joskus kokemaan sauna Suomessa, Ahola sanoo.

Perinteinen suomalainen sauna on veden äärellä, ja siitä japanilaiset haaveilevat.

– Pelkästään jo löylyn heittäminen ja saunan lämpö kiehtovat erilaisuudessaan japanilaisia.

Virtuaalimatkalaiset piipahtavat myös punkaharjulaisessa joulusaunassa.

Joulua ei vietetä Japanissa samalla tavoin kuin Suomessa. Joulunpyhiä ei ole, vaan japanilaisille joulu on arkipäivä.

– Japanissa perhejuhla painottuu uudenvuoden viettoon, Teemu Ahola sanoo.

