Poliisi epäilee yhdeksää ihmistä murhan yrityksestä – Joensuun Raatekankaalla elokuussa tapahtuneen ampuvälikohtauksen esitutkinta valmis

Itä-Suomen pokiisi on saanut esitutkinnan valmiiksi Joensuun Raatekankaalla tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta. Kuvituskuva. Kristiina Lehto / Yle

Poliisi epäilee yhdeksää ihmistä murhan yrityksestä. Epäiltyinä on Cannonball-seurueen jäseniä ja The Chosen Onesin kerhotilassa olleita.

Itä-Suomen poliisi epäilee kaikkiaan yhdeksää ihmistä murhan yrityksestä Joensuun Raatekankaan elokuisessa ampumisessa. Poliisi tiedotti tiistaina esitutkinnan valmistumisesta asiassa. Tapauksessa käytiin tulitaistelu kiinteistöllä Parrutiellä.

Poliisi sai myöhään lauantai-iltana 22. elokuuta hätäkeskuksen kautta ilmoituksen, että Raatekankaalla on kuultu laukauksia.

Tapahtumien näyttämönä oli The Chosen Ones (TCO) -moottoripyöräkerhon kerhotila. Poliisi kertoo, että ennen varsinaista ampumavälikohtausta Cannonball (CMC) -liivijengin seurue oli käynyt samana iltana kertaalleen TCO-kerhon pihassa. Pihalle jalkautui autosta neljä Cannonballin liiveihin pukeutunutta miestä, joista yhden epäillään tuolloin ampuneen kerhorakennuksen suuntaan. Sisällä oli tiettävästi kaksi ihmistä.

Kolmisen tuntia myöhemmin Cannonball-seurue palasi pihalle, ja autosta jalkautuivat ulos yhtä lukuun ottamatta samat ihmiset kuin aiemmin. Kuljettaja jäi autoon. Sisällä kerhotiloissa oli neljä ihmistä.

– Paikalla käytiin useita laukauksia sisältänyt ampumavälikohtaus. CMC-seurue ampui neljällä aseella kohti kerhotilaa, poliisin tiedotteessa sanotaan.

Laukaukset osuivat muun muassa ikkunaan. Välittömässä hengenvaarassa oli ainakin yksi ihminen, poliisi epäilee.

– TCO-kerhotilasta vastattiin laukauksiin ampumalla CMC-seurueen suuntaan kahdella ampuma-aseella, minkä seurauksena yksi pihalla olleista henkilöistä sai jalkaansa potentiaalisesti hengenvaarallisen vamman. CMC poistui paikalta yhden minuutin kestäneen vierailun jälkeen.

Epäillään suunnitelmallisuutta

Poliisin mukaan molempien osapuolten toiminnassa on viitteitä suunnitelmallisuudesta ja vakaasta harkinnasta.

– Sekä CMC-seurueen jäseniä että TCO-kerhotilan sisällä henkilöitä epäillään murhan yrityksestä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Ikonen tiedotteessa.

Hän tarkensi STT:lle, että murhan yrityksestä epäiltyjä on yhteensä yhdeksän. Muita rikosnimikkeitä jutussa ovat ampuma-aserikos ja vaaran aiheuttaminen.

TCO-kerhotilalla oltiin poliisin epäilyjen mukaan valmistauduttu kohtaamiseen useammalla ampuma-aseella. Murhan yrityksestä on epäiltynä myös henkilö, jonka epäillään tuoneen kerholle aiemmin illalla ainakin yhden aseen.

Esitutkinnassa on myös selvinnyt, että Cannonballista kolmen hengen seurue oli käynyt kerhon pihassa kahdesti jo kolmisen viikkoa ennen elokuun lopun ampumista. Jo elokuun alkupuolella yhden seurueesta epäillään ampuneen kerhotilan suuntaan.

Tutkinnanjohtaja kuvailee tutkittavana ollutta rikoskokonaisuutta laajaksi ja poikkeukselliseksi.

– Kiinni otettuna on ollut yli 20 henkilöä, joista kahdeksan on edelleen vangittuna. Poliisille on muodostunut hyvä kokonaiskäsitys tapahtumista, Ikonen sanoo tiedotteessa.

Itä-Suomen poliisi on tutkinut tapausta yhteistyössä keskusrikospoliisin kanssa. Tapaus etenee nyt syyteharkintaan, ja syytteet jutussa on nostettava viimeistään tammikuun loppupuolella.