Biokaasuala odottaa ratkaisuja kannattavuusongelmiin – Jepuan Biokaasun toimitusjohtaja: "Jos arvostaa helppoa elämää, biokaasulaitos ei ole oikea harrastus"

Biokaasu kiinnostaa - ja Uudenkaarlepyyn Jepualla biokaasua käytetään moneen jo tällä hetkellä. Jepuan biokaasulaitoksen vihreissä säiliöissä syntyy biokaasua ja valkoisissa varastoidaan lannoitetta. Toimittaja on Elina Niemistö.

Uudenkaarlepyyn Jepua on kuin biokaasukylä. Ainakin se on hieno esimerkki siitä, miten paikallinen fossiiliton energiantuotanto voi toimia.

Paikallisten sikatilojen liete ja elintarviketeollisuuden perkuujätteet tuodaan Jepuan Biokaasulle. Siellä tavara mädätetään, kaasusta saadaan lämpöä ja osa työstetään puhtaaksi biometaaniksi.

Biokaasu matkaa putkia pitkin lämmittämään Jepuan keskustan rakennuksia, kuten koulua, päiväkotia, virastotaloa ja muutamaa rivitaloa. Omistajayritykset Jepuan peruna ja elintarvikeyritys Snellman Pietarsaaressa saavat päästötöntä lämmitysenergiaa.

Osa jaellaan polttoaineena, jota voi tankata kaasuautoihin Jepualla, Pietarsaaressa ja Isossakyrössä.

Kaiken lisäksi paikalliset maatilat saavat lopputuotteena luomulannoitetta pelloilleen.

Näinhän sen pitäisi toimia. Kiertotaloutta, energiaomavaraisuutta, päästöjen vähentämistä.

Jepuan Biokaasu lämmittää Jepuan keskustan rakennuksia, kuten koulua ja päiväkotia. Pasi Takkunen / Yle

Kova työ, lähituotteet, suopeat omistajat

Biokaasun laitoshankkeita on vireillä valtavasti eri puolilla maata. On isoja laitoksia, pieniä maatilakohtaisia ja kaikkea siltä väliltä.

Hankkeita jarruttaa huoli kannattavuudesta, sekä biokaasun asema ja tulevaisuus. Minkälaisia poliittisia päätöksiä lähiaikoina tehdään, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten hankkeet lähtevät käyntiin.

Jepuan biokaasu on toiminut Pohjanmaalla jo vuodesta 2013. Miten se on onnistunut toimimaan kannattavasti?

Jepuan Biokaasun toimitusjohtaja Kurt Stenvall sanoo, että mikään kultakaivos se ei ole.

– Se on kovaa työtä saada kaikki pyörimään. Jos arvostaa helppoa elämää, niin biokaasulaitos ei ole oikea harrastus, naurahtaa Stenvall.

Hän kuitenkin suostuu listaamaan asioita, joiden pitää toimia.

– Pitää olla tarpeeksi raaka-ainetta ja tarpeeksi energian kuluttajia. Se kriittinen massa pitää ylittyä. Myös logistisesti pitää olla oikeassa paikassa, ettei tule liikaa kuljetuskustannuksia, luettelee Stenvall.

Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, hän mainitsee, että myös omistajien pitää olla suopeita ja uskoa hankkeeseen. Voittoja ja osinkoja ei välttämättä tilille kilahtele.

Jepuan Biokaasun toimitusjohtaja Kurt Stenvall sanoo, että biokaasuala on kovaa työtä. Pasi Takkunen / Yle

Nurmon biokaasu neuvottelee edelleen

Tunnin ajomatkan päässä Jepualta, Seinäjoella, tuleva Nurmon biokaasulaitos odottaa toteutumista. Kyseessä on peräti 33 miljoonan euron jättihanke. Se sai 9 miljoonan euron investointituen työ- ja elinkeinoministeriöltä, mutta silti rakentaminen odottaa edelleen.

Nurmon Bioenergia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heilä ei ole näissä hommissa mikään aloittelija. Kokemusta on jo vuodesta 2004, jolloin rakennettiin Vehmaalle biokaasulaitos Biovakka. Se myytiin Gasumille 2016.

Nyt Heilällä on työn alla kaksi biokaasuhanketta, toinen omalla sikatilalla ja toinen Nurmossa.

Nurmon laitoksen pitäisi valmistaa nesteytettyä biokaasua liikennekäyttöön. Luvat ovat jo valmiina, sopimukset eivät.

– Varmaa se ei vielä ole. Toivon, että päästään ratkaisuun tämän vuoden aikana ja kaikki biokaasu olisi myyty, sanoo Heilä.

Tähtäimessä on edelleen, että Nurmon laitoksen rakentaminen alkaisi keväällä 2021.

Mikä estää?

Monen hankkeen käynnistymistä jarruttaa huoli kannattavuudesta. Ennen kuin kuokkaa lyödään maahan, pitäisi tietää, keneltä tulee raaka-aine ja kuka ostaa lopputuotteen.

– Vaikein on hankkeen ansaintalogiikka. Koska maataloudessa kotieläinyksiköt eivät pysty maksamaan porttimaksua, mikä on teollisuudessa, koko tulovirta pitää saada energian myynnistä, sanoo Heilä.

Lisäksi hän toivoo, että biokaasu saadaan jakeluvelvoitteen piiriin.

– Jotta voidaan päästä maaliin, sekoitevelvoite on tärkeä. Sillä on iso merkitys liiketoiminnan liikkeelle lähtemiseen. Se mahdollistaa isommat laitokset, mutta pienempiin se ei auta. Ne ovat kaksi eri asiaa, selittää Heilä.

Nurmon biokaasuhanketta vetävä Jyrki Heilä on jo perustanut ja myynyt yhden biokaasulaitoksen. Pasi Takkunen / Yle

Tuki ja rahoitus

Työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö edistävät ja tukevat monella tavalla biokaasuhankkeita.

Kansallista biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen sanoo, että kannattavuushaasteet liittyvät kuljetuksiin ja pääomaan.

– Pelkistetysti sanottuna raaka-aineen kerääminen kustannustehokkaasti. Usein kuljetusmatka on haaste ja varsinkin, kun puhutaan märkätuotteesta, sanoo Huttunen.

Työryhmä esitti, että kannattavuutta voitaisiin parantaa (siirryt toiseen palveluun)helpottamalla investointikustannuksia, parantamalla lopputuotteiden myyntihintaa ja tehostamalla maatalouden raaka-aineiden hankintaa.

Huttunen korostaa, että biokaasuhankkeella pitää olla vahva rahoituspohja, jotta esimerkiksi ministeriön kautta voi saada investointitukea.

– Meidän logiikka on se, että hanke pitää saada kannattavalle tasolle ja rahoituksen pitäisi löytyä pääsääntöisesti muualta. TEM:in investointituki on täydentävä, joka mahdollistaa riskipitoisemmankin teknologian käyttöönoton.

Mitään selkeää yksiselitteistä ohjenuoraa laitoksia suunnitteleville ei ole. Asiat, jotka pätevät yhdessä laitoksessa, eivät ehkä päde toisessa.

– Ei ole yhtä tai kahta ratkaisua, vaan pitää läytää erilaisia eri alueilla, muistuttaa Huttunen.

Tässä säiliössä syntyy biokaasua. Pasi Takkunen / Yle

Biokaasu on verollepantava

Biokaasua ollaan liittämässä jakeluvelvoitejärjestelmään. Se tarkoittaisi sitä, että ainakin isojen toimijoiden myymästä polttoaineesta tietty määrä pitää olla biokaasua.

Koska biokaasu nauttii tällä hetkellä verohelpotuksesta, se ei EU-säädösten mukaan voisi samanaikaisesti saada tukea jakeluvelvoitteen muodossa. Siksi sen verokohtelu tulee todennäköisesti muuttumaan.

Sekä jakeluvelvoitelaki että veromuutokset ovat näillä näkymin tulossa eduskunnan päätettäväksi ensi vuonna. Jakeluvelvoitelaki lähtee lausuntokierrokselle jo lähiviikkoina.

Verohelpotuksesta luopuminen herättää huolta biokaasun kilpailukyvyn säilymisestä, mutta ministeriössä asia nähdään myönteisemmin.

– Veron ei pitäisi heikentää biokaasun mahdollisuuksia. Muutos selkeyttää tilannetta. Se tuo biokaasun jakeluvelvoitteen piiriin, ja sille tulee laajemmat markkinat, selittää Huttunen.

Myöskään Nurmon Bioenergian Heilä ei pidä verotusta peikkona.

– Itse näen, että se vero on pieni, eikä sillä ole myyntihintaan isoa merkitystä. Jos sillä mahdollistetaan sekoitevelvoite, niin näen sen ainoastaan positiivisena asiana, toteaa Heilä.

– Jotan elementtejä tarvitaan, jos tämä liiketoiminta halutaan saada liikkeelle.

Usko on vahva

Biokaasun tuotanto on vielä varsin pientä. Sen yhteenlaskettu määrä on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mukaan noin 1 TWh (siirryt toiseen palveluun) ja maatalouspohjaiset syötteet etenkin vielä marginaalissa. Tavoite voisi yhdistyksen mukaan olla moninkertainen.

Etenkin maatalouden yhteyteen suunniteltujen laitosten syntymistä edesauttaisi myös se, että kaasun lisäksi syntyvän lopputuotteen eli lannoitteen markkinat saataisiin toimimaan.

– Pitäisi olla pitkäjänteisiä päätöksiä, että tiedetään, miten suunnitella tulevia vuosia. Meille on myös erittäin tärkeää lannoitetuotteiden käytön edistäminen, sanoo Jepuan Biokaasun Stenvall.

Jepuan Biokaasun luomulannoite myydään tällä hetkellä noin parille sadalle viljelijälle.

Stenvall uskoo biokaasun tulevaisuuteen. Siitäkin huolimatta, ettei ala ole mikään kultakaivos.

– Usko on vahvempi koko ajan. Se menee oikeaan suuntaan tämä ala, myös valtiovallan toimesta. Biokaasu on tehokas, sen hiilijalanjälki on hyvin pieni tai jopa negatiivinen, jos mädätyksessä käytetään lantaa, vakuuttaa Stenvall.

Jepuan biokaasulaitokselle rakennetaan parhaillaan uutta kaasupesuria ja uutta mädätyslaitosta. Pasi Takkunen / Yle

