Hulppea Zsar-outletkylä on tehnyt tappiota alusta asti – kuntapäättäjät uskovat siihen kuin vuoreen: "Ei ole muuta vaihtoehtoa"

Virolahdella on kova luotto siihe, että rahoitusvaikeuksien kanssa kamppaileva Zsar outlet-kylä vielä nousee jaloilleen. Kunnanpäättäjät eivät edes halua ajatella mitä sen lähdöstä seuraisi.

Yle selvitti, millaisia velkarästejä Suomen ensimmäiselle outletkylälle on kertynyt.

Venäjän rajan pintaan Vaalimaalle kaksi vuotta sitten nousseen Zsar-ostoskylän vuosi on ollut vaikea.

Maaliskuusta 2020 lähtien rajaliikenne on ollut lähes pysähdyksissä koronarajoitusten takia, ja keväällä Zsar oli koronavirustilanteen vuoksi kokonaan kiinni kaksi kuukautta.

Kesällä Zsar hakeutui vapaaehtoisesti selvitystilaan.

Tuolloin velkojat hakivat yritykseltä saatavia yhteensä noin 190 000 euron edestä.

Yle pyysi jälleen tiedot yhtiön velkomistapauksista Helsingin käräjäoikeudelta loka-marraskuun vaihteessa. Selvisi, että useat markkinointialan yritykset hakevat oikeudessa saataviaan Zsarilta.

Maksamattomia laskuja

Helsingin käräjäoikeudessa oli vireillä yhdeksän Zsariin liittyvää velkomistapausta. Niissä yhtiöltä haettiin lähes 150 000 euron saatavia.

Suurinta summaa haki digimarkkinoinin alalla toimiva yritys, jolle Zsar oli velkaa yhteensä noin 80 000 euroa. Markkinointiyritys kertoo verkkosivuillaan, että sen palveluihin kuuluvat esimerkiksi hakukoneoptimointi ja somemainonta.

Lisäksi Zsarilta on jäänyt maksamatta noin 60 000 euron edestä muita markkinointiin liittyviä laskuja. Joukossa on esimerkiksi mediatalojen laskuja ja 7 500 euroa maksaneet valokuvaukset. Yksi yrityksistä toteaa vaatimuksissaan, että Zsarin kanssa on sovittu toistuvasti maksuajan pidennyksistä.

Markkinointikulujen lisäksi Zsarilta on jäänyt maksamatta noin 3 800 euroa lasten ohjelmapalveluista ja kaakao- ja munkkitarjoiluista sekä yritysluottokortin laskuja yhteensä noin 2 500 euroa.

Zsarilta on jäänyt rästiin markkinointilaskuja. Antro Valo / Yle

Kaikki vireillä olevat tapaukset ovat velkojien käsityksen mukaan riidattomia. Osa laskuista on erääntynyt alkuvuodesta 2020 ennen Venäjän rajan sulkeutumista, osa sen jälkeen.

Aiemmin velkasaatavia haki yhtiön entinen toimitusjohtaja Steven Cunningham. Hän vaati Zsarilta kolmen kuukauden irtisanomisajan palkkaa ja vuosilomakorvauksia sekä oikeudenkäyntikuluja, jotka olivat yhteensä lähes 55 000 euroa. Käräjäoikeus on sittemmin velvoittanut Zsarin maksamaan Cunninghamille kyseisen summan.

Lisäksi Zsar haki oikeusteitse omia saataviaan Kouvolaan rekisteröidyltä ravintolayritykseltä. Osapuolet ovat syyskuussa ilmoittaneet oikeudelle päässeensä sovintoon, ja oikeus on vahvistanut sovinnon. Sopimus on määrätty salaiseksi kahden vuoden ajaksi. Salassapitoa pyysi Zsar oy, jonka liikesalaisuuksia sopimus sisältää.

Tilintarkastaja on kiinnittänyt huomiota yhtiön talouteen vuoden 2019 tilinpäätöksessä, joka on laadittu kesäkuussa 2020. Tilinpäätöksessä mainitaan, että "toiminnan kannattavuuteen ja rahoitustilanteen parantumiseen sekä rahoitusneuvotteluiden lopputulokseen liittyy olennaista epävarmuutta, joka saattaa aiheuttaa epäilyä yhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa".

Kesäkuussa laaditusta tilinpäätöksestä myös selviää, että Zsar on neuvotellut 17 miljoonan euron lainan lyhennysten lykkäämisestä rahoittajapankin kanssa.

Selvitystila loppui

Zsar päätti tänä syksynä lopettaa selvitystilan.

– Rahoitusratkaisu ei ole vielä tullut lopulliseen tilanteeseen, mutta katsottiin, ettei selvitystilaan ole enää tarvetta, Zsarin asioidenhoitaja Petteri Terho kertoi Ylelle marraskuun alussa.

Nyt tilanne on edelleen sama: rahoitusneuvottelut ovat kesken.

Silti Virolahden kunnassa riittää vielä uskoa Vaalimaan luksusmuotikylän nousuun. Velkaantunut yhtiö saa kunnan päättäjiltä täyden luoton siihen, että Suomen ja Venäjän rajalla sijaitseva ostoskylä nousee jaloilleen.

– Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Se on Virolahdelle elämän ja kuoleman kysymys, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Risto Kouki (sd.) sanoo.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sisko Ukkola-Paronen (kesk.) on samoilla linjoilla.

– Kyllä me uskomme, että Zsar selvittää omat rahoitusvaikeutensa. Olisi järkyttävää, jos Zsar menisi konkurssiin. Se kaatuisi kunnan syliin, Ukkola-Paronen sanoo.

Sisko Ukkola-Paronen uskoo, että Zsar selviää rahoitusongelmistaan. Antro Valo / Yle

Yle kertoi huhtikuussa 2019, että Virolahden kunta on investoinut outlet-kylään ja uusiin asuntoihin noin 5,3 miljoonaa euroa.

Kunnanvaltuutetut Risto Kouki ja Sisko Ukkola-Paronen ovat yhtä mieltä siitä, että sijoitukset ovat jo maksaneet itsensä takaisin.

Tänä vuonna Virolahden kunta jätti perimättä yhtiöltä yli 140 000 euron tonttivuokran. Ensi vuonna kunta kuitenkin odottaa saavansa vuokratulot sovitusti.

– Toivotaan, että tämänvuotiset helpotukset vuokriin jäävät viimeisiksi, kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli sanoo.

Poikkeuksellinen vuosi

Zsarin asioidenhoitajan Petteri Terhon mukaan yhtiön rahoitusneuvottelut ovat olleet käynnissä koko vuoden.

Kesäkuussa laaditussa tilinpäätöksessä kerrotaan, että yhtiössä on jouduttu tekemään kustannussäästöjä ja lomauttamaan henkilöstöä.

Yhtiö on tänä vuonna karsinut myös markkinointibudjettiaan. Terhon mukaan Zsar käytti esimerkiksi vuonna 2019 markkinointiin reilusti yli toista miljoonaa euroa. Siinä suhteessa käräjillä olevat 150 000 euron velkomistapaukset vaikuttavat pieneltä summalta koko markkinointibudjettiin verrattuna.

Zsar-ostoskylässä valmistaudutaan joulumyyntiin. Antro Valo / Yle

Vuosi 2020 on ollut erittäin poikkeuksellinen, joten markkinointiin ei ole käytetty yhtä paljon rahaa kuin viime vuonna.

– Markkinointi ja mainonta pitää suhteuttaa toimintaympäristöön, Terho totesi Ylelle marraskuun alussa.

Petteri Terhon mukaan maksamatta jääneet laskut liittyvät koronapandemiaan ja Venäjän rajan sulkeutumiseen. Yhtiön maksukyky on heikentynyt, koska asiakkaita ei ole liikkunut entiseen malliin.

Käräjäoikeuden tiedoista käy ilmi, että osa laskuista oli erääntynyt jo ennen rajan sulkeutumista.

Tappiollinen alku

Suomen ensimmäinen outlet-kylä perustettiin lähelle Vaalimaan rajanylityspaikkaa marraskuussa 2018.

Toiminta on ollut tappiollista alusta lähtien. Vuonna 2019 tulos painui yli 6,6 miljoonaa euroa miinukselle. Yhtiön liikevaihto oli noin 1,7 miljoonaa euroa.

Entinen toimitusjohtaja Steven Cunningham arvioi Markkinointi&Mainonta-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) tammikuussa 2020, että Zsarin toiminta nousee kannattavaksi neljäntenä toimintavuonna.

Keväällä 2019 kuntatutkija Timo Aro sanoi Ylelle, että Virolahti joutuu todennäköisesti odottamaan tuottoja investointeihinsa 5–10 vuotta.

– Pikavoittoja ei ole saatavilla, Timo Aro totesi tuolloin.

Vuosi eteenpäin, ja iski koronapandemia.

Tuulinen johtajanpaikka

Outlet-kylän vaiheet ovat olleet värikkäät jo ennen koronaakin. Kun Zsar aloitti marraskuussa 2018, ovensa avasi 22 myymälää ja ravintolaa, vaikka tilaa olisi ollut jopa 60:lle. Myös työntekijöitä oli vaikea löytää.

Ensimmäisen vuoden kävijämäärä jäi noin puoleen miljoonaan, kun tavoitteena oli 750 000 asiakasta.

Myös ostoskylän johdossa on ollut tuulista. Helmikuussa 2020 kerrottiin toimitusjohtaja Steven Cunninghamin ja yhtiön markkinointijohtajan äkillisestä eroamisesta.

Lue lisää: Suomen ensimmäisen outlet-kylän johto irtisanoutui yllättäen – Zsar ei ole kiinnostanut huippubrändejä tarpeeksi

Zsarin pääomistajan, sijoitusyhtiö Ajantan neuvonantaja Petteri Terho ei avannut tarkemmin eron syitä. Hän kuitenkin kertoi Ylen haastattelussa, etteivät venäläismatkailijat olleet löytäneet Zsaria niin hyvin, kuin yhtiö olisi toivonut.

Poliitikot luottavaisia

Virolahdella outlet-kylän laajennuksia odotellaan edelleen. Suunnitelmien mukaan ostoskylän kauppakäytävää jatkettaisiin Venäjälle päin.

– Kunnan strategiassa on edelleen Zsarin toinen ja kolmas vaihe listoilla. Eivät ne ole sieltä mihinkään kadonneet. Ne tietävät lisää infran rakentamista aikanaan, kertoo kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sisko Ukkola-Paronen.

Risto Kouki uskoo, että kotimaan matkailijat voivat korvata itänaapurin turistit. Antro Valo / Yle

Rajan pinnassa ollaan riippuvaisia Venäjästä ja sen matkailijoista. Milloin vastassa on ollut ruplan kurssi ja milloin pakotteet. Nyt korona on sulkenut rajat ja vienyt asiakkaat.

– Aina niistä on selvitty ja niin selvitään tästäkin. Jos rajat eivät aukea, niin optimistisesti uskon, että kotimaan matkailijat löytävät Vaalimaalle, Risto Kouki sanoo.

Rajan aukeamista odotetaan kuitenkin hartaasti, koska menestys on paljolti kiinni Venäjän ostosmatkailusta.

– Vaikea tilanne, mutta ei toivoton. Usko ei ole loppunut missään vaiheessa, vakuuttaa kunnanvaltuutettu Charles Nyberg (ps.).

Kuntapäättäjät suhtautuvat positiivisen odottavasti Zsarin tulevaisuuteen. Sen säilymistä toivotaan todella.

– Kun vain sinnittelisi siihen saakka, kun raja on taas auki. Kauppakeskus on kuitenkin edelleen toiminnassa. Toivotaan, että kaikki menisi parhain päin, sanoo kunnanvaltuutettu Nita Lintunen (kok.).