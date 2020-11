Päätöksiä kuolemaan valmistavasta hoidosta on tehty ilman potilaan tapaamista – Ruotsissa hoivakotien koronahoidosta löydettiin vakavia puutteita

Ruotsissa Hoidon ja hoivan tarkastuslaitos (IVO) on löytänyt vakavia puutteita maan vanhainkotien koronahoidosta, Ruotsin tiedotusvälineet kertovat.

Tarkastuslaitos kertoo saaneensa yli 20 000 vinkkiä hoidon puutteista eri hoitokodeissa. Perehdyttyään niihin puutteita löytyi 98 vanhainkodista eri puolilta Ruotsia.

Suurin puute on laitoksen mukaan se, että monet Covid-19-tautiin sairastuneet vanhukset eivät ole saaneet sellaista hoitoarviota, jonka laki heille takaa.

Lääkärit saivat Ruotsissa keväällä maan Sosiaalihallitukselta ohjeen, jonka mukaan vanhainkodeissa käyntejä pitäisi välttää mahdollisuuksien rajoissa.

Tämä on johtanut siihen, että lääkärit tehneet hoitoarvioita näkemättä potilaita tai tehneet ne toisen käden tietojen perusteella.

Juliste Tukholmassa kannustaa ihmisiä huolehtimaan toisistaan. Kirsi Heikel / Yle

IVO tutki 85-95 -vuotiaiden koronapotilaiden potilaskertomuksia. Viidennes niistä oli tapauksia, joissa potilas ei ollut saanut asiaankuuluvaa henkilökohtaista lääkärin tekemää hoitoarvioita.

Ja niistä tapauksista, missä henkilökohtainen hoitoarvio oli tehty, 55–65 prosenttia oli tehty ilman potilaan tapaamista.

– Luku on valtavan korkea, Hoidon ja hoivan tarkastuslaitoksen IVO:n pääjohtaja Sofia Wallström sanoi sanomalehti Dagens Nyheterin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Raportissa todetaan myös, että vanhukset ja heidän omaisensa eivät ole saaneet tarvittavaa tietoa Covid-19-taudista ja sen hoidosta.

Päätökset sairastuneiden vanhusten palliatiivisesta hoidosta on tehty puutteellisin tiedoin, raportti kertoo.

Puutteita löytyi kaikilta Ruotsin 21 sairaanhoitoalueelta.

– Arvostelu on voimakasta ja tilanne on vakava. Laki on selvä sen suhteen, millaista hoitoa ja huolenpitoa kansalaisilla on oikeus odottaa, pääministeri Stefan Löfven kommentoi Dagens Nyheterille.

Dagens Nyheter on tutkinut Ruotsin vanhainkotien puutteita koko koronapandemian ajan. Se on kertonut aiemmin tapauksista (siirryt toiseen palveluun), missä koronaan sairastuneita vanhuksia on siirretty palliatiiviseen hoitoon ilman lääkärin paikallakäyntiä.

Keväällä koronan aiheuttamista kuolemantapauksista joka kolmannes oli Ruotsin vanhainkodeissa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Ruotsissa kuollut jo 6 500 ihmistä.

