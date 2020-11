Postin liiketoimintajohtaja Tommi Kässi kertoo, että heillä pakettiautomaatteja on nyt noin 500 enemmän kuin viime joulun alla.

Kaikkiaan Postilla on automaatteja ja noutopisteitä noin 3000. Lähiviikoiksi tulossa on myös parisataa tilapäistä noutopistettä ruuhkia helpottamaan. Postilla on kaikkiaan yli 2500 sesonkityöntekijää eri toiminnoissa.