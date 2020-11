Hongkongin hallintojohtaja kiitteli kiisteltyä turvallisuuslakia linjapuheessaan – Oppositio puuttui nyt yleisön joukosta

Honkongin hallintojohtaja Carrie Lam kertoo pitävänsä ensisijaisena tehtävänään palauttaa erityisalueelle perustuslaillinen järjestys ja nostaa poliittinen järjestelmä kaaoksesta.

– Kuluneen vuoden aikana Hongkong on kokenut vakavimpia poliittisia haasteita sitten emämaahan liittämisen, Carrrie Lam sanoi vuosittaisessa linjapuheessaan Hongkongin lainsäädäntöneuvostolle.

Hongkongissa puhkesi viime vuonna pitkiä ja rajujakin protesteja, joissa vastustettiin Kiinan keskusvallan otteen tiukentumista Hongkongissa.

Keskusvalta on kiristänyt otettaan Hongkongista sille asteelle, että erityisalueen autonomia alkaa olla menneisyyttä. Yksi esimerkiki on tästä on kesäkuussa voimaan tullut turvallisuuslaki.

Hallntojohtaja Lam kiitteli, että turvallisuuslaki on ollut tehokas keino vakauden palattamiseen. Lam syytti ulkomaisia hallituksia sekaantumisesta Hongkongin sisäisiin asioihin.

Hallintojohtaja oli viivyttänyt puhettaan yli kuukauden ajaksi, jotta hän ehti käydä Pekingissä neuvotteluja siitä, miten Kiinan keskusvalta voisi auttaa Hongkongin talouden toipumisessa.

Pitkä protestiaalto ja koronaviruspandemia ovat iskeneet erityisalueen talouteen. Talouden arvioidaan kutistuvan tänä vuonna 6,1 prosenttia.

Oppositio jätti alueparlamentin

Carrie Lam sai pitää puheensa rauhassa, sillä yleisön joukossa ei nyt ollut demokratiaa vaativan opposition edustajia.

Nämä erosivat alueparlamentista kaksi viikkoa sitten vastalauseena sille, että hallinto erotti neljä lakiasäätävän neuvoston jäsentä vedoten näiden kansalliselle turvallisuudelle muodostamaan uhkaan.

Lam kertoi, että hallinto esittelee lain, joka vaatii kaikilta erityisalueen virkamiehiltä uskollisuusvalan vannomista. Tähän mennessä sitä oli vaadittu vain heinäkuun jälkeen virkaans tulleilta. Hallinto aikoo myös kouluttaa kansalaisia lain noudattamisen ja kansallisen turvallisuuden tärkeydestä.

Hongkongia ravistelleet laajat mielenilmaukset puhkesivat viime vuonna peloista, että keskusvalta oli murentamassa vapauksia, joita erityisalueelle luvattiin, kun se palasi Britannian siirtomaavallasta osaksi Kiinaa vuonna 1997.

Protesteja kiihdyttivät entisestään viranomaisten kovat otteet mielenosoittajia vastaan.

Demokratia-aktivistit epäilevät, että Kiinaa johtava kommunistipuolue pyrkii murtamaan Yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatteeen, jonka mukaan Hongkongin piti säilyttää erivapautensa osana Kiinaa.

Aiheesta aiemmin:

Kirjeenvaihtajalta: Hongkongin autonomia on mennyttä – ainakin, jos sitä mitataan mielipiteenvapaudella 12.11.2020

Kiina antoi Hongkongille mahdollisuuden luokitella poliitikkoja "turvallisuusuhaksi" – neljä opposition jäsentä sai lähtöpassit, koko oppositio eroaa vastalauseena 11.11.2020

Lähteet: AP, Reuters