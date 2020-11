Kristillistä yhdistystä syytetään 2,5 miljoonan euron rahankeräysrikoksesta: lahjoituksia pyydetty yli 5 000 ihmiseltä kirjeitse

Kokkolalaisen kristillisen yhdistyksen toimintaa on alettu punnita Pohjanmaan käräjäoikeudessa keskiviikkona. Marttyyrikirkon ystävät -yhdistystä ja kahta sen edustajaa syytetään rahankeräysrikoksesta.

Heidän katsotaan tarkoituksellisesti järjestäneen rahankeräyksen ilman siihen vaadittavaa lupaa. Syyttäjä vaatii miehille ehdollista vankeutta.

Yhdistys on kerännyt vuosien 2014–2018 välillä runsaat 2,5 miljoonaa euroa. Syyttäjä vaatii rikoshyötynä saadun summan palauttamista valtiolle.

Syytetyt kiistävät rikokset.

Kirjeessä pankkisiirtolomake mukana

Lahjoituksia on kerätty muun muassa kirjeitse. Kiertokirje on lähetetty niille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa Marttyyrikirkon ystävien yhdessä muiden seurakuntien järjestämissä avoimissa tilaisuuksissa.

Tilaisuuksissa on myös kannettu kolehti Marttyyrikirkon ystävien toimintaan.

Kirjeen mukana on mennyt pankkisiirtolomake, jolla saaja on voinut lahjoittaa haluamansa summan. Syyttäjän mukaan yhdistys on ilmaissut selvästi toiveensa lahjoituksesta ja mahdollistanut sen lomakkeella. Kyseessä on siis ollut vetoomus vastikkeettomasta rahalahjoituksesta.

Kirjeitä on lähetetty noin 5 400 ihmiselle viidesti vuodessa. Lisäksi on postitettu erityinen joulukirje. Vastaanottajista noin 4 000 on lahjoittanut rahaa.

Vastaajat: rahankeräysluvalle ei tarvetta

Syyttäjän mukaan yhdistyksen puheenjohtaja on ollut kokonaisvastuussa toiminnasta ja sen laillisuudesta. Toisen syytetyn, hallituksen jäsenen, erityistehtävänä taas on ollut olla selvillä rahankeräyslupien tarpeesta.

Puheenjohtaja kiistää syytteen ja toivoo sen kumoamista. Hän kiistää rangaistusvaatimuksen ensisijaisesti sillä perusteella, ettei yhdistys ole tarvinnut teonkuvauksessa tarkoitettuun toimintaansa lain mukaista rahankeräyslupaa.

Asiasta on pyydetty aikanaan lausunto asianajajalta, jonka mukaan toiminta ei täytä kriteerejä, joiden vuoksi rahankeräyslupa tarvittaisiin.

Hän kiistää myös tahallisuuden ja sanoo yhdistyksen edustajien toimineen täysin vilpittömästi.

Puheenjohtajan mukaan uutiskirjeen tilaaminen on ollut täysin vapaaehtoista ja edellyttänyt aktiivisuutta tilaajalta. Yhteystietoja ei ole pyydetty rahankeruuta varten.

Kirjeet ovat olleet henkilökohtaisia ja ne on lähetetty rajatulle joukolle. Niinpä yhdistys ei ole hänen mukaansa vedonnut rajoittamattomaan ja määrittelemättömään joukkoon eli yleisöön siten kuin yleisö on rahankeräyslaissa määritelty.

Mahdollisen kolehdin taas on kantanut tilaisuuden järjestänyt yhteisö, ei Marttyyrikirkon ystävät.

Puheenjohtaja kiistää, että yli 2,5 miljoonaa euroa olisi kerätty syytteessä esitetyllä tavalla ilman keräyslupaa; lahjoituksia ja tuloja on saatu muualtakin.

Hän katsoo myös, ettei puheenjohtajalla voi olla kokonaisvastuuta, sillä hänellä ei ole yhdistyksessä itsenäistä päätösvaltaa. Epäiltyjä oli alunperin toistakymmentä, mutta muiden osalta on tehty syyttämättäjättämispäätös.

Myös toinen syytetty vetoaa pitkälti samoihin seikkoihin kiistäessään rikoksen.

Yhdistyksen ja sen kokkolalaisen perustajan omaisuutta on ollut takavarikossa yli puolitoista vuotta.

