Helsingin pormestari Jan Vapaavuori moittii hallitusta keskustelun puutteesta koronatoimissa: Pääkaupungin kanssa voisi käydä suoraa keskustelua

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kritisoi Ylen aamun haastattelussa sitä, miten hallitus koordinoi koronatoimia isojen kaupunkien kanssa.

Vapaavuoren mukaan on käynyt selväksi, että sosiaali- ja terveysministeriö ei halua keskustella isojen kaupunkien kanssa tilanteesta vaan keskustelua on käyty sairaanhoitopiirien kautta.

– Meillä ei ole todellista keskusteluyhteyttä hallituksen kanssa. Sekin (keskustelu sairaanhoitopiirien kautta) on varmasti tärkeää keskustelua, mutta isommat kaupungit ja pääkaupunki voisivat olla sellaisessa asemassa, että sen kanssa voisi käydä suoraa keskustelua.

Hallituksesta on patisteltu alueita riittäviin toimiin ajoissa. Pääkaupunkiseutu aikoo ottaa kerralla käyttöön koko hallituksen hybridistrategiassa määritellyt keinot sen puitteissa, miten niitä voi kuntien toimivaltuuksilla toteuttaa. Päätökset tehdään myöhemmin tällä viikolla pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä.

Hän painotti, että pääkaupunkiseudun ratkaisut perustuvat faktoihin ja he käyvät keskustelua maan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Vapaavuoren mukaan on harmillista, jos hallituksella on eri tilannekuva kuin pääkaupunkiseudulla, vaikka molemmat käyttävät samoja asiantuntijoita.

– Varsinkin silloin olisi hyvä käydä keskustelua, eikä kuiskutella kulisseissa.

Vapaavuoren mukaan keskusteluyhteyden puute ei ole haitannut virusepidemian hoitoa vaan kyse on hänen mukaansa lähinnä viestinnällisestä ongelmasta.

– Se hämmentää kansalaisia. Tulee eri tyyppisiä viestejä siitä, minkä tyyppisiä toimia tarvitaan ja kenen pitäisi tehdä mitäkin.

