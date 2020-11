Leviämisvaiheessa oleva Päijät-Häme tiukentaa koronarajoituksia reippaasti – uusi tehojakso kestää kaksi viikkoa: katso tallenne

Koko Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alue on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen kuten pääkaupunkiseutu.. Epidemia on edelleen Lahti -painotteinen, mutta koska alueella on paljon kuntarajat ylittävää työssäkäyntiä ja asiointia, koko maakunta on nyt levimäisvaiheessa..

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen sanoo, että nyt oli pakko toimia, jotta tartuntojen määrä kääntyisi laskuun.. Eilisen jälkeen Päijät-Hämeen alueella on todettu 35 uutta koronatartuntaa.

Maskien suosituskäyttö kouluissa laajenee nyt myös yläkoululaisille toisen asteen lisäksi. Ja maskit tarjotaan oppilaille kunnista ja kaupungeista. Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee siis yli 15-vuotiaita.

– Olemme jo selvittäneet hankintareitit. Maskeja menee noin 10 000 päivässä, sanoo Pekka Timonen.

Maskia suositellaan käytettäväksi joukkoliikenteessä, koronavirustestiin hakeutuessa ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yläkoulussa sekä kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui tänään etäyhteydellä, ja tilaisuudessa oli mukana myös ministeri Krista Kiuru.

– Alueellinen ja paikallinen tilanne otetaan nyt koko ajan huomioon ja hyvässä hengessä ministerin kanssa keskustelimme. Nyt tarvitaan tehojakso, että tartuntojen leviäminen saadaan alas.

Ylioppilasjuhlien siirtoa suositellaan – kontaktit minimiin

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella rajoitetaan tilapäisesti yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten osallistujamäärä 10 henkilöön. Osa kuntien julkisista palveluista suljetaan ja osa on käytössä rajoitetusti. Uudet suositukset ja rajoitukset tulevat voimaan ensi maanantaihin mennessä ja ovat voimassa 14.12.2020 saakka.

Toisen asteen opiskelu voi siirtyä etäopetukseen, tilanne selviää vielä tänään. Myös ylioppilasjuhlien siirtämistä suositellaan.

Yleinen linjaus Päijät-Hämeen alueella on, että jokainen välttäisi isompia sosiaalisia lähikontakteja pari viikkoa. Suositukset ja rajoitukset raamittavat Pekka Timosen mukaan tilannetta. Esimerkiksi kirjastoissa oleskelutilat suljetaan, mutta lainata ja palauttaa voi.

Yleisötilaisuudet, kuten urheilutapahtumat ja konsertit kielletään Päijät-Hämeessä. Kymmenen hengen kokoontumisraja kestää joulukuun puoliväliin saakka. Mm. Lahden kaupunginteatteri on jo perunut esitykset teatterin oman altistuksen takia.

– Toivotaan, että kaksi viikkoa riittää. Kaupunginorkesterin itsenäisyyspäivän konsertti striimataan.

Uimahallit ja kuntosalit suositellaan suljettavaksi. Ja koko aikuisten harrastustoiminta keskeytetään.

Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä.

Rajoitukset tehdään hankaloituneen koronatilanteen vuoksi ja niillä pyritään lisäämään alueen väestön terveysturvallisuutta sekä hidastamaan viruksen leviämistä.

Toimittajana verkkolähetyksessä oli Marjo Pirilä ja kuvaajana Juha-Petri Koponen.

Hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola on myös Ylen vieraana illan A-studiossa.

Kanta-Häme lisää myös rajoituksia

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäriä Sally Järvelää haastattelee Tiina Kokko.

Koronarajoituksiin tulee huomattavia tiukennuksia Kanta-Hämeessä. Rajoituksia tulee niin yksityis- kuin yleisötilaisuuksiinkin. Lisäksi toisen asteen hybridiopetukseen siirtymistä pohditaan. Asiasta kerrotaan lisää torstaina.

Rajoitukset astunevat voimaan joulukuun alussa.

Viimeisen kahden viikon periodilla eli 9.–22.11. välisenä aikana tartuntoja on ollut noin 37 tartuntaa 100 000 henkilöä kohden.

Lue lisää: Kanta-Hämeen koronarajoitukset tiukentuvat joulukuun alusta