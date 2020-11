Koronasta huolimatta Black Fridayn odotetaan hullaannuttavan suomalaiset taas ennennäkemättömään ostoryntäykseen – Kaupat valmiita ottamaan vartijat avuksi

Gigantti on varautunut jakamaan kasvomaskeja myös asiakkailleen Black Friday -kampanjan aikana.

Gigantti on varautunut jakamaan kasvomaskeja myös asiakkailleen Black Friday -kampanjan aikana. Petteri Bülow / Yle

Black Friday -tarjoukset houkuttelevat tällä viikolla suuria ihmisjoukkoja erilaisiin kivijalkaliikkeisiin ja kauppakeskuksiin. Yhdysvalloista alkunsa saanut ostospäivä on onnistunut kasvamaan lyhyessä ajassa erittäin suosituksi myös Suomessa.

Tänä vuonna vallitseva koronatilanne on pakottanut kaupat miettimään, miten kampanja voidaan toteuttaa turvallisesti.

Yksi keino on tehdä Black Friday -kampanjasta pidempi, jotta kaikki potentiaaliset asiakkaat eivät pakkaudu liiketiloihin yhtenä päivänä.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi kertoo, että monissa kaupoissa kyse ei ole enää pelkästään Black Fridaysta, vaan kampanja on jaksotettu monelle päivälle ruuhkahuippujen tasoittamiseksi.

Jaksottamisen lisäksi koronan leviämistä ehkäistään erilaisilla turvatoimilla, kuten turvaetäisyyksillä, kasvomaskeilla ja hyvällä käsihygienialla. Yhtäältä verkkokaupan rooli korostuu tungoksen ehkäisemisessä.

Yle kysyi neljältä kaupalta, minkälaisia koronajärjestelyjä ne ovat tehneet Black Fridayn eteen.

Gigantilla ennätyspitkä kampanja

Koronapandemian vuoksi Gigantin Black Friday -kampanja kestää tänä vuonna poikkeuksellisen pitkään, 11 päivän ajan. Viime vuonna vastaava kampanja kesti vain kaksi päivää.

Gigantin operatiivinen johtaja Janne Henriksson kertoo, että pidennetyllä kampanjalla pyritään pitämään kauppojen kävijämäärät tasaisina. Uusia tarjouksia julkaistaan muutaman päivän välein, jolloin ruuhkaa ei pääse muodostumaan myöskään kampanjan aloituspäivänä.

Gigantti on valmis tarvittaessa rajoittamaan myymälään kerralla pääsevien asiakkaiden määrää, mikäli alkaa näyttää siltä, että turvavälien ylläpitäminen ei ole mahdollista.

– Isoimmissa myymälöissä on vartijoita paikan päällä, jotka säännöstelevät henkilömäärää, Henriksson sanoo.

Myös myymälöiden oma henkilökunta voi säännöstellä asiakkaiden määrää.

– Voi olla, että asiakas joutuu jonottamaan hetken, mutta aika nopeasti pääsee kyllä myymälään sisään, Henriksson toteaa.

Samanaikaisesti myymälässä olevalle asiakasmäärälle ei ole asetettu ehdotonta ylärajaa, vaan asiaa tarkastellaan tilannekohtaisesti.

Myymälöissä käytetään myös muita turvatoimia. Henkilökunta käyttää maskeja, ja niitä on myös tarjolla asiakkaiden käyttöön. Koronatilanteesta muistutetaan kuulutuksilla, myymälöiden lattioissa on turvaetäisyydestä kertovia tarroja, ja paikan päällä on tarjolla käsidesiä.

Korona pidensi myös Powerin kampanjaa

Myös Powerin Black Friday -kampanja on koronapandemian vuoksi aiempaa pidempi.

– Kampanjaa ei haluta kutistaa yhteen päivään, jolloin se ruuhkauttaisi myymälöitä aika paljon, toteaa Powerin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Gigantin tavoin myös Power on valmis säännöstelemään tarvittaessa asiakasmäärää. Isoissa toimipaikoissa vartijat seuraavat, että myymälässä on riittävän väljää.

Saviluoto myös muistuttaa, että Black Fridayn kampanjatuotteet ovat saatavilla yhtälailla sekä myymälöissä että Powerin verkkosivuilla.

Elektroniikkaketjun koronatoimet ovat samat kaikissa Suomen myymälöissä. Myymälöiden henkilökunta käyttää maskeja tai suojapleksejä, käsidesiä on tarjolla ja turvavälien pitämisestä muistutetaan lattiatarrojen ja kuulutusten avulla.

Saviluoto painottaa, että Power pitää turvallisuudesta kiinni myös niissä maakunnissa, joiden koronatilanne on toistaiseksi muuta Suomea parempi.

Koronatilanteen vuoksi Stockmannin Black Friday -kampanja ulottuu koko viikonlopulle pelkän perjantain sijaan. Petteri Bülow / Yle

Kampanjatapahtumia peruttiin uusien rajoitusten vuoksi

Koronapandemian vuoksi Stockmannin Black Friday -kampanja ulottuu koko viikonlopulle pelkän perjantain sijaan. Järjestelyn tarkoituksena on tasata tavaratalojen asiakasvirtaa ja estää suuret kävijäpiikit.

Stockmannin turvallisuuspalvelu ja tavaratalojen päivystäjät vahtivat viikonloppuna, että liikkeisiin ei pääse muodostumaan tungosta esimerkiksi kassajonojen yhteyteen. Myyntijohtaja Niko Pesosen mukaan kyse on normaalista menettelystä minkä tahansa kampanjan yhteydessä.

– Meillä on tietysti paljon asioita joita me ollaan tehty jo ennen tähän koronaan liittyen ja mitä ylipäätään tehdään, kun erilaisia kampanjoita järjestetään, Pesonen kuvaa.

Kaikissa Stockmannin tavarataloissa noudatetaan lähtökohtaisesti samoja ohjeistuksia. Pääkaupunkiseudun haastava koronatilanne on kuitenkin rajoittanut kampanjan toteuttamista alueella.

Pesosen mukaan Black Friday -kampanjan yhteyteen oli suunniteltu Helsingissä pienimuotoisia tapahtumia, jotka jouduttiin kuitenkin karsimaan pois uusien yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten myötä.

Riittävä henkilökunta takaa sujuvan asioinnin

Black Friday näkyy tällä viikolla myös S-ryhmän myymälöissä. Black Week -kampanja pyörähti Prismoissa käyntiin tänään keskiviikkona, kun taas Sokoksissa Black Friday painottuu loppuviikkoon.

S-ryhmän riskienhallinnan päällikkö Mikko Koskinen kertoo, että Black Friday ei ole erityisesti muuttanut liikkeissä jo voimassa olevia koronajärjestelyjä.

Kampanjaan on pyritty varautumaan niin, että se ei aiheuttaisi ruuhkaa myymälöissä. Esimerkiksi verkkokaupan rooli on tänä vuonna korostunut.

Viestimällä asiakkaille esimerkiksi turvaväleistä, tuotteiden hyvästä saatavuudesta ja verkkokaupan roolista S-ryhmä pyrkii siihen, ettei myymälöihin pääsisi syntymään ruuhkaa. Prismat että Sokokset palvelevat laajoilla aukioloajoilla, mikä estää osaltaan ruuhkia. Osa myymälöistä on auki vuorokauden ympäri.

Black Friday ei ole erityisesti muuttanut S-ryhmän liikkeissä jo nyt voimassaolevia koronajärjestelyjä. Petteri Bülow / Yle

– Pyritään siihen myös, että meillä on riittävästi henkilökuntaa, jotta liikkeissä asiointi käy sujuvasti, Koskinen kertoo.

Tarvittaessa myös turvallisuuspalveluhenkilökunta tai liikkeiden oma henkilökunta voisi reagoida tungokseen myymälöissä.

Riskienhallinnan päällikön mukaan S-ryhmällä on kaiken tämän keskellä vahva luotto siihen, että asiakkaat huolehtivat itse esimerkiksi turvavälien pitämisestä ja hyvästä käsihygieniasta niin kuin he ovat tähänkin mennessä huolehtineet.

Lue myös:

Miksi teatterit ja keikkapaikat suljettiin, mutta ostoskeskukset saavat olla auki? THL:n mukaan riski tartunnoille on pienempi väljissä tiloissa

Suomalaiset tilaavat nyt ennätysmäärän tavaraa koteihinsa paketteina – Valtava pakettien tulva voi näkyä ongelmina automaateilla

Musta perjantai on hullaannuttanut suomalaiset lopullisesti – kaupat myyvät jopa satakertaisesti tavaraa, vaikka vain harvat hinnat ovat oikeasti halpoja