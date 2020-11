Paniikkikohtauksia ja maskiraivoa – suojavarusteet, tartuntavaara ja huonosti käyttäytyvät asiakkaat kuormittavat asiakaspalvelijoita

PAM on huolissaan työntekijöidensä jaksamisesta.

Etätyöt ovat siirtäneet ruuanlaiton koteihin, ja tämä näkyy kaupassa kasvaneina asiakasmäärinä. Edes ruuhkassa maskien käyttö ei ole asiakkailla vielä luontevaa.

Kaupat saavat paljon palautetta muiden asiakkaiden maskittomuudesta ja maskit vaikuttavat työntekijöiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin monin eri tavoin.

Työnantajan velvoite on huolehtia siitä, että tarvittavat suojavälineet ovat saatavilla ja riskiarviointeja tehdään riittävä määrä. Kokonaisvaltainen huomio on tärkeää.

– Olen erittäin huolestunut kaikkien palvelualojen työntekijöiden jaksamisesta, sanoo Palvelualojen ammattiliitto PAM:n valtuuston puheenjohtaja ja Osuuskauppa Hämeenmaan alueluottamusmies Sirpa Laakso.

Maskien ja visiirien käyttö koko päivän tuntuu illalla äänen käheytenä ja kurkun kuivuutena. Lisäksi huolettaa se, paljonko visiirit ja maskit lopulta suojaa antavat.

– Se on valtava psykososiaalinen kuormitus.

Kaupassa ei asiakasmäärille rajoituksia

Joulumyynnin lähestyessä ihmismäärät kaupoissa kasvavat. Samalla kasvaa myös asiakaspalvelijoiden riski altistua koronavirukselle.

– Kauppaan voi edelleen mennä sisään niin monta asiakasta kuin sinne mahtuu.

Asiakaspalvelija kohtaa päivän aikana lauman ihmisiä, koronaviruksen riski on olemassa koko ajan. Vaikka kaupoissa on voimassa maskisuositukset, ei niiden käyttö ole vieläkään yleistä. Maskeja ei käytetä silloin, kun esimerkiksi terveydelliset syyt ovat esteenä. Este voi olla myös myyjällä.

– Monet ymmärtää sen, että joillakin on terveydelliset syyt, minkä takia maskia ei voi käyttää. Paniikkikohtauksia on tavattu myös kaupan myyjillä, että ei se ole aina niin yksiselitteistä, sanoo Laakso.

Hygieniasyistä kannattaa välttää ylimääräistä tuotteiden koskettelua ennen ostopäätöstä. Amanda Vikman/Yle

Päivittäin palautetta tulee myös siitä, etteivät ihmiset pidä riittäviä turvavälejä. Kassajonossa seistään korin mitan päässä edellisestä. Myös asiakaspalvelijoihin pidettävä turvaväli unohtuu monelta. Asiakas kokee myyjän ottaman askeleen taaksepäin torjunnaksi.

– Jos asiakkaalla on jotain kysyttävää, sitä näytetään vaikkapa omasta puhelimesta. Myyjä joutuu monta kertaa pakittamaan. Sitten saattaa tulla kiukkuista puuskaa asiakkaalta, että älä nyt mene mihinkään, kun haluan näyttää asiaa täältä, kuvaa Laakso kohtaamista.

Asiakkaiden maskiraivo

Maskien käyttö koetaan joskus niin tärkeäksi asiaksi, että asiakkaat vahtivat kaupoissa maskien käyttöä myös muilla ihmisillä. Maskin takaa on helpompi huudella ja käyttäytyä tavalla, jota ei ilman maskia tekisi.

Iltalehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) asiakkaiden epäasiallinen käytös on pahentunut syksyn mittaan, ja se kohdistuu entistä useammin myyjiin. PAM:ssa maskiraivo on ilmiönä huomattu ja asiasta ollaan huolissaan.

Korona-aika pelottaa kaupan työntekijöitä: PAM:n valtuuston puheenjohtaja Sirpa Laakso (25.11.2020)

Tilanteissa ei Laakson mukaan nähdä kokonaiskuvaa, vaan pahaa oloa ja ahdistusta puretaan työtään tekeviin ihmisiin.

– Siinä tilanteessa asiakas ei välttämättä ajattele sitä kaupan myyjää vaan itseään.

Huomiota myös muille kaupassa työskenteleville

Sirpa Laakso sanoo, että koronakriisin etulinjassa työskentelevien saama huomio keskittyy sairaanhoitohenkilökuntaan. Kuitenkin myös asiakaspalvelutyössä olevat ihmiset ovat jatkaneet työntekoaan epämukavien suojavälineiden turvin, eikä heillä ole ollut mahdollisuutta siirtyä etätöihin.

Työmäärä on myös kasvanut, kun koronavirus toi lisäpainetta siisteyteen.

Siivoukseen on kiinnitetty nyt erityistä huomiota, ja PAM toivoo, että tätä työtä tekevät saisivat myös huomiota korona-aikana. Henrietta Hassinen / Yle

Osissa kaupoissa siivous on kaupan työntekijöiden vastuulla. Silloin on tärkeää, että siivoamiseen on annettu työnantajan puolesta riittävästi aikaa.

– Kaikki kunnia hoitajille, jotka tekevät tätä kriisityötä, mutta sitten unohdetaan kaupan työntekijät, vartijat, kiinteistön hoitajat, Sirpa Laakso muistuttaa.

Voit keskustella aiheesta torstaihin klo 23:een asti.