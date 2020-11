Valtionyhtiö Patrian yhteisyritys valmistaa jo kaikki USA:n tärkeimmän ja maailman myydyimmän ohjuksen moottorit – käytössä useissa konflikteissa

F-35-hävittäjässä on moottorina Pratt & Whitneyn F135.

F-35-hävittäjässä on moottorina Pratt & Whitneyn F135. United Technologies Corporation / Pratt & Whitney

Patriasta on tullut Nammon kautta maailmanluokan tekijä ohjusmoottoreiden valmistajana.

Suomalainen puolustusalan yritys Patria on melkein vaivihkaa hivuttautunut kärkikastiin suihku- ja ohjusmoottoreiden huoltajana ja valmistajana.

Suomen valtio omistaa Patriasta 50,1 prosenttia. Yhtiön hallituksen toimintaa ohjaa tarvittaessa neuvottelukunta, jossa on useita kansanedustajia. Vuonna 2016 Patriasta myytiin hiukan alle puolet norjalaiselle puolustusalan yritykselle Konsgbergille. Kongsbergin omistavat Norjan valtio niukalla enemmistöllä ja muun muassa useat kansainväliset pankit.

Patria oli jo aiemmin perustanut norjalaisten kanssa puoliksi aseita ja ammuksia valmistavan Nammon. Juuri Nammon kautta Patria on päässyt ohjusmoottoreiden valmistajaksi.

Nammo tekee kaikki Amraamien moottorit

Suomessa Nammo tunnetaan Lapuan patruunatehtaasta ja Vihtavuoren ruutitehtaasta, jotka siis kuuluvat Nammo-konserniin. Näiden tunnetuimpia tuotteita ovat muun muassa tarkkuuskiväärien patruunat, kilpa- ja metsästyspatruunat, käsikranaatit, tykistön ja kranaatinheittimien ammukset sekä kertasingot.

Nammon tehdas Norjan Raufossa puolestaan tekee moottoreita Amraam- ja Sidewinder -ilmataisteluohjuksiin ja laivojen SeaSparrow-ilmataistelutaisteluohjuksiin.

Nammo tekee moottorit myös NSM-meritaisteluohjuksiin, josta on versio myös F-35-hävittäjään.

Amraam on Yhdysvaltain hävittäjien tärkein ase ja maailman myydyin ohjus. Sitä käytetään sekä Boeingin valmistamissa Horneteissa että Lockheed Martinin F-16 ja F-35 -koneissa. Amraam voidaan asentaa myös eurooppalaisiin hävittäjiin.

Amraam-ohjuksia käytetään myös Nasams-ilmatorjuntajärjestelmässä. Ohjusta on myyty yli neljäänkymmeneen maahan, ja sitä on myös käytetty useissa konflikteissa.

Amraam on Suomen Ilmavoimien ja Maavoimien tärkein ohjus. Suomen Ilmavoimilla on niin ikään Sidewinder-ohjuksia, ja Merivoimien uusien korvettien ilmatorjuntaohjukseksi on valittu juuri SeaSparrow.

Nammo on tällä hetkellä ainut Amraamin ohjusmoottorin valmistaja. Ainoastaan ohjuksen taistelukärki ja ohjausjärjestelmä tehdään muualla. Nammon moottori tulee myös Amraamin uuteen D-versioon.

– Käytännössä moottori on kahdeksankymmentäprosenttia ohjuksesta, sanoo Raimo Helasmäki. Helasmäki on Nammo Lapua Oy:n toimitusjohtaja ja Nammon johtoryhmän jäsen.

Raimo Helasmäki pitää mahdollisena, että Nammo aloittaa ohjusmoottoreiden valmistuksen Yhdysvalloissa. Antti Lähteenmäki / Yle.fi

Tehdaspalo koitui Nammon eduksi

Nammo aloitti ohjusmoottorien valmistuksen jo kymmeniä vuosia sitten. Miksi sitten Nammosta tuli lopulta Amraamin moottorien ainut valmistaja? Onnellakin on ollut osuutta.

Kymmenen vuotta sitten Amraamin moottoreissa (siirryt toiseen palveluun) havaittiin ongelmia, joita ei saatu USA:ssa ratkaisua. Nammo kehitti oman versionsa moottorista ja sen avulla saatiin kurottua kiinni parin vuoden vaje tuotannossa. Nammo onnistui avaamaan toisen tuotantolinjan Norjaan ja sai sen myötä vahvan aseman ohjusmoottorien valmistajana.

Lisäksi Yhdysvalloissa sijainnut amerikkalainen ohjusmoottoritehdas tuhoutui tulipalossa viitisen vuotta sitten.

Yhdysvalloissa Nammon monopolia ei ole katsottu pelkästään hyvällä vaikka Norja onkin Nato-liittolainen ja Suomi kumppani.

Neljä vuotta sitten Yhdysvaltain kongressissa yritettiin (siirryt toiseen palveluun) lakiteitse säätää, että kaikkien taktisten, kiinteää polttoainetta käyttävien ohjusten moottoreita on valmistettava myös Yhdysvalloissa. Se olisi ollut kova isku Nammon Norjan tehtaalle.

Lakia ei kuitenkaan säädetty, osin siksi, että se olisi vahingoittanut Naton kansainvälisiä sopimuksia ja osin siksi, että valmistuskustannukset olisivat nousseet.

Belgialaisen F-16-koneen siipi, jossa on kiinni AIM-9M Sidewinder- ja AIM-120 Amraam -ohjukset Šiauliain lentotukikohdassa Liettuassa. AOP

On kuitenkin täysin mahdollista, että Nammo avaa ohjusmoottoritehtaan USA:han, missä sillä jo on muutakin tuotantoa.

Ei ihme, että Norjan Puolustusministeriön valtiosihteeri kehui (siirryt toiseen palveluun)kolme vuotta sitten vuolaasti Nammon yhteistyötä yhdysvaltalaisen asejätti Raytheonin kanssa.

Yritykset allekirjoittivat tuolloin sopimuksen, jonka mukaan Nammo alkaa valmistaa Sidewinderien moottorit ja aloittaa uuden Amraam Extended Range moottorin suunnittelun.

Hävittäjien moottoreiden huolto

Patriasta on tullut myös merkittävä hävittäjien moottoreiden eli suihkumoottoreiden huoltaja.

Viimeisin askel otettiin muutama viikko sitten. Patrian ja norjalaisen Kongsbergin omistama Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) ilmoitti, että Norjan Ryggessä sijaitseva huoltokeskus on valmis aloittamaan amerikkalaisen Lockheed Martinin F-35 -hävittäjän moottoreiden huollon.

Rygge on Euroopassa toinen kansainvälisistä moottoreiden huoltokeskuksista. Toinen sijaitsee Hollannissa. Näissä huolletaan kaikkien niiden Euroopan F-35-maiden moottorit, jotka ovat mukana monikansallisissa huoltoverkostoissa.

KAMSille F-35 huoltaminen on iso juttu, sillä kyseessä on tällä hetkellä maailman myydyin hävittäjä. Konetta on tähän mennessä valmistettu noin 500 kappaletta ja kysyntää riittää.

Vaikka osa koneen ostaneista maista huoltaa moottorinsa itse, Hollannissa ja Norjassa riittää huollettavaa, sanoo Patrian liiketoimintajohtaja Jukka Holkeri.

– Kun tämä määrä jakaantuu Hollannin ja Norjan kesken niin aika monen koneen moottori tulee Norjaan huollettavaksi.

Amerikkalaishävittäjää on jo myyty seitsemään Euroopan maahan. Lisäksi Kreikka ilmoitti haluavansa ostaa osan Turkkiin aiotuista F-35-hävittäjistä amerikkalaisten pistettyä kaupan jäihin.

Tällä hetkellä kone on vielä niin uusi, ettei sen moottoreille vielä tarvita isoja huoltoja, mutta tilanne muuttuu kun lentotunteja alkaa kertyä.

– Siitä tulee vielä paljon liiketoimintaa, Holkeri arvioi.

Kaikkiaan F-35-koneiden huolto maksaa tulevien vuosikymmenien aikana paljon. Esimerkiksi Australiassa (siirryt toiseen palveluun) koneen huoltojen arvioidaan olevan moninkertaiset ostohintaan verrattuna elinkaaren aikana.

Jukka Holkeri uskoo, että Suomessa kehitetty Puolustusvoimien ja teollisuuden välinen strateginen kumppanuus toimisi myös muissa maissa. Antti Lähteenmäki / Yle

F-35 on ehdolla myös Suomen ja Sveitsin seuraavaksi hävittäjäksi. Jos Suomi valitsee F-35:n samalla on päätettävä, huolletaanko moottorit täällä vai Norjassa.

Holkerin mukaan Patrian osallistuminen F-35:n huoltoon Norjassa ei kuitenkaan liity millään tavalla tulevaan hävittäjähankkeeseen eli HX-hankkeeseen.

Eurofighter Typhoon Satakunnan lennoston kentällä. Petteri Bulow / Yle

– Mielellään huollamme näitä muitakin ehdokkaita eli Gripeneitä, Rafaleja ja Eurofighter Typhooneja yhtä lailla. Alustavia keskusteluja on jo käyty.

Patria on jo osallistunut pienimuotoisesti Super Hornetin huoltoihin. Myös se on ehdolla Suomeen.

Patria huoltaa myös F-16:n moottoreita

Suomessa Patria huoltaa Ilmavoimien Hornetien moottorit ja maavoimien helikopterit. Patria huoltaa helikoptereita myös Ruotsissa ja Norjassa.

Viime vuonna Patria osti Belgiassa sijaitsevan Belgium Engine Centerin kokonaan itselleen. Sen myötä Patriasta tuli Euroopan merkittävin F-16-koneiden moottoreiden huoltaja.

Saab JAS 39E Gripen Satakunnan lennoston kentällä. Petteri Bülow / Yle

– Siinä meillä on globaalit markkinat eli ei pelkästään Belgiassa vaan ympäri maailmaa, koska F-16-operaattoreiden moottoreita tuodaan Belgiaan huollettavaksi.

Huollettavaa riittää, sillä Lockheed Martinin valmistama F-16 on maailman myydyin kone, jota on valmistettu yli 4 500 kappaletta. Valmistus jatkuu edelleen. Viimeksi Euroopassa Slovakia ja Bulgaria ovat päättäneet ostaa F-16-hävittäjiä.

Holkeri arvioi, että Patrian markkinaosuus moottoreiden huolloista on useita kymmeniä prosentteja lukuunottamatta maita, jotka huoltavat moottorinsa itse.

Strateginen kumppanuus

Puolustusministeriö ilmoitti (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla, että Nammo Lapuasta ja Nammo Vihtavuoresta tulee Puolustusvoimien strateginen kumppani. Se tarkoittaa käytännössä teollisuuden ja Puolustusvoimien tiivistä yhteistyötä myös poikkeusoloissa.

– Samaa mallia hakee nyt sekä Norja että Ruotsi, Helasmäki sanoo.

Helasmäen mukaan Nammon kansainvälinen yhteistyö hyödyttää merkittävästi myös Suomen Puolustusvoimia.

– Siitä tulee se kannattavuus ja tuotekehitys, ja sen avulla osaaminen pysyy Suomessa.

Myös Patrian liiketoimintajohtaja Jukka Holkeri pitää strategisen kumppanuuden mallia merkittävänä askeleena Norjassa.