HUS: koko Uusimaa koronavirusepidemian leviämisvaiheessa – tiukempia rajoituksia suunnitellaan pikavauhdilla

Eilen tiistaina uutisoitiin, että Helsinki, Espoo ja Vantaa aikovat tiukentaa koronarajoituksia. Kaupungit suunnittelevat kieltävänsä kaikki yleisötilaisuudet, siirtävänsä toisen asteen koulutuksen etäopetukseen ja sulkevansa kaikki kaupunkien palvelutilat, kuten uimahallit ja kirjastot. Päätös asiasta tehdään torstaina, jolloin kokoontuu pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä.

Tänään kokoustanut Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä esittää lisärajoituksia ja -suosituksia myös muualle Uudellemaalle.

– Tartuntaluvut ovat lähteneet viimeisen viikon aikana niin merkittävään nousuun, ja positiivisten testitulosten osuus samoin. Ennen kaikkea potilasmäärä sairaaloissa on lisääntynyt samaan tapaan kuin keväällä, sanoo puheenjohtajan HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

– Nämä ennusmerkit yhdistämällä tulee ymmärrys, että jos aikoo tehdä jotain tämän epidemian jarruttamiseksi, se hetki on nyt.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi painottaa, että epidemian hillinnän kannalta rajoitusten olisi parasta tulla voimaan mahdollisimman pian. Mårten Lampén / Yle

Pääkaupunkiseudulle ja Uudellemaalle suunniteltujen rajoitusten on määrä olla voimassa ainakin kolmen viikon ajan.

– Sitten katsotaan, miten nämä toimet purevat, miten tartuntaluvut ja potilasmäärät kehittyvät. Kukaan pysty ennustamaan tämän epidemian etenemistä.

Rajoitusten voimaantuloaikataulu kunnissa on edelleen auki. Mäkijärvi painottaa, että epidemian hillinnän kannalta rajoitusten olisi parasta tulla voimaan mahdollisimman pian.

Päätöksentekoprosessi esitetyistä koronarajoituksista on kaksivaiheinen. Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeen mukainen asiantuntijaelin, jonka suosituksen pohjalta kunnat ja aluehallintovirasto tekevät päätöksensä.

Uudenmaan kunnat varautuvat ottamaan rajoitukset käyttöön pikaisesti

Tarkemmista aikatauluista ja toimista tiedotetaan Uudellamaalla loppuviikosta. Kuntien johtajat kertovat rajoituksista päätettävän pikaisesti.

Tuusulan pormestari Arto Lindberg pitää tärkeänä, että koko Uudellemaalle säädettäisiin samat koronarajoitukset.

– Meillä on aika paljon väkeä, joka liikkuu tällä alueella. Silloin yhtenäiset käytänteet ovat tärkeitä.

Yhtenäisellä rajoituslinjalla voidaan vähentää asukkaiden liikkumista kuntien välillä esimerkiksi vapaa-ajan palveluiden perässä.

– Jos Helsinki, Espoo ja Vantaa sulkevat kaiken, niin ei saa käydä sillä tavalla, että pääkaupunkiseudulta siirrytään tänne harjoittelemaan ja harrastamaan, Lindberg sanoo.

Kauniaisten kaupunginjohtajan Christoffer Masarin mukaan normaalioloissakin espoolaiset vierailevat tiuhaan Kauniaisten puolella uimahallissa ja kirjastossa. Nyt kun Espoo on jo leviämisvaiheessa, se ei olisi suotavaa. Tartuntakäyrien nousun taittamisessa yhtenäinen linja palvelujen aukiolossa palvelee koko Uuttamaata.

– Uudenmaan sisällä on hyvä mennä samalla linjalla, etteivät kuntalaiset joudu ihmettelemään, mitkä rajoitukset ovat voimassa missäkin, Masar sanoo.

Espoolaisten uimahallivierailuille kaavaillaan stoppia myös Kirkkonummella. Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio uskoo, että tiukka linja koronatoimissa lähettäisi voimakkaan viestin uusmaalaisille koronarajoitusten tärkeydestä.

Niin ikään Nurmijärvellä rajoitukset otetaan mukisematta vastaan, jos niitä suositellaan käyttöön otettavaksi.

– Meidän alueella ilmaantuvuusluku on noussut ja jäljityksessä on ongelmia. Leviämisvaiheen kriteerit ovat lähempänä kuin koskaan. On tärkeää reagoida nopeasti, Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo.

Uudenmaan koordinaatioryhmä esittämät lisärajoitukset ja suositukset

Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä esittää seuraavia lisärajoituksia ja -suosituksia Uudellemaalle, jotka tulevat voimaan aluehallintoviraston ja kuntien päätösten mukaisesti, ja ovat voimassa 18.12. saakka. Pääkaupunkiseudun osalta päätökset linjataan torstaina 26. marraskuuta.

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet kielletään.

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä tai niihin osallistuu enintään 10 henkilöä.

Kuntien hallinnoimat julkiset tilat suljetaan, mutta oikeus välttämättömiin palveluihin turvataan. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

Ryhmäharrastustoiminta: 18-vuotta täyttäneiden kaikki kuntien järjestämä ryhmäharrastustoiminta keskeytetään.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi harkinnan mukaan jatkua. 12–17-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan jatkamisen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa.

Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen.

Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa.

