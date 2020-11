Helsingin Kaupunginteatteri aloittaa koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut

Helsingin Kaupunginteatterin talous on heikentynyt koronan takia.

Koronan vuoksi esitykset on peruttu 13. joulukuuta saakka.

Helsingin Kaupunginteatteri aloittaa tänään keskiviikkona koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut. Kaupunginteatterin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) todetaan, että koronaepidemian aiheuttamat peruutukset ja yleisömäärän vähentyminen ovat heikentäneet teatterin taloutta merkittävästi.

– Neuvotteluissa on tarkoitus käydä läpi kaikki mahdolliset keinot teatterin talouden tasapainottamiseksi ja tulevan toiminnan turvaamiseksi, mukaan lukien koko henkilöstöä koskevat lomautukset. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen nopealla aikataululla, toivottavasti vielä tämän viikon lauantaina 28. marraskuuta, sanoo teatterinjohtaja Kari Arffman tiedotteessa.

Helsingin Kaupunginteatteri työllistää noin 240 kuukausipalkkaista teatterialan ammattilaista, lisäksi tilapäistä henkilökuntaa noin 100.

Arffman toteaa, että korona on vaikuttanut teatterin talouteen keväästä saakka ja nyt jälleen ovet joudutaan sulkemaan yleisöltä. Teatteri on perunut esityksensä 13. joulukuuta saakka.

– Pyrimme saamaan teatterin talouden siihen kuntoon, että kun epidemia hellittää otteensa ja pääsemme takaisin yleisön eteen, meillä on siihen parhaat edellytykset.

Kaupunginteatterin edelliset yt-neuvottelut käytiin maaliskuussa. Tuolloin lomautuksilta onnistuttiin välttymään muun muassa järjestelemällä uudelleen henkilöstön työ-, vapaa- ja lomapäiviä sekä siirtämällä ensi-iltoja.

Teatterin liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Vuosittainen budjetti on noin 29 miljoonaa euroa, joka pitää sisällään toiminta-avustuksen lisäksi peruskorjaus- ja vuokra-avustukset. Normaalina vuonna teatterin oma rahoitusosuus on noin 40 prosenttia.