Pääkaupunkiseudun yksityiset urheiluhallit pohtivat vielä tilojen sulkemista – Talihallin toimitusjohtaja: Auki-kiinni-päätösten välissä on myös vaihtoehtoja

Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan huononeva koronatilanne ja tiukkenevat ohjeistukset, suositukset ja rajoitukset heijastuvat myös yksityisiin toimijoihin. Urheiluhalleissa ollaan odottelevissa tunnelmissa, mitä päätöksiä Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tekee huomenna, torstaina omassa kokouksessaan.

Eilen uutisoitiin, että Helsinki, Espoo ja Vantaa aikovat tiukentaa koronarajoituksia. Suunnitelmissa on kieltää kaikki yleisötilaisuudet, siirtää toisen asteen koulutus etäopetukseen ja sulkea kaikki kaupunkien palvelutilat, kuten uimahallit ja kirjastot.

Kysyimme kolmelta erityyppiseltä yksityiseltä urheiluhallilta, miten ne aikovat toimia?

Smash Center: Suuren kentän mailapelit eivät ole riskialtteimpia

Helsingin Myllypurossa toimivassa Smash Centerissä on 12 sisätenniskenttää, yhdeksän sulkapallokenttää sekä squash-, padel,- ja pöytätenniskenttiä. Toimitusjohtaja Tapio Totro kertoo suhtautuneensa asiaan vakavasti jo pandemian alkuvaiheessa.

– Henkilökunnalla on ollut maskit käytössä jo pitkään, ja nyt olemme jakaneet ulko-ovella kaikille asiakkaillemme maskeja ja velvoittaneet käyttämään niitä kaikkialla paitsi suorituksen aikana. Saunat ovat olleet kiinni keväästä alkaen ja olemme suositelleet nettimaksamista käteisen sijaan.

Smash Centerin ovet pysyvät siis auki ainakin nykysuositusten ollessa voimassa. Totron mukaan kaksin tai nelin suurella kentällä pelattavat mailapelit eivät kuulu erityisen riskialttiisiin lajeihin.

– Tenniskenttä on yli 600 neliötä ja siellä pari kaveria käy pelaamassa, altistustodennäköisyys on aika pieni.

Talihalli: Mikäli virustilanne pahenee voimakkaasti, suljettava kevään tapaan kokonaan

Länsi-Helsingissä Talihallissa on ollut maskipakko useita viikkoja. Maanantaista alkaen maskipakko on ehdoton ja henkilökunta huomauttaa asiasta matalalla kynnyksellä. Lisäksi saunat ovat olleet kiinni jo kaksi kuukautta.

Tiloja on väljennetty, eikä urheilijoille suositella turhaa oleilua hallilla. Lisäksi hallille on järjestetty ulkonaulakoita ja lisätty sisäkenkätelineitä. Kaikki vuorot voi maksaa etukäteen verkkomaksulla, joten kassajonotuksesta ei tule viivytyksiä.

– Meillä on tilaa hyvin, turvavälejä voi jokainen pitää. Pukuhuoneet menevät ehdottomasti kiinni lähipäivinä, vaikka halli jäisi auki, sanoo Talihallin toimitusjohtaja Sari Niemistö.

Niemistön mielestä tiukan on-off-päätöksen sijaan on tarjolla myös muita vaihtoehtoja varsinkin lajeissa, jotka eivät ole kaikkein riskialtteimpia. Sulkapalloa ja squashia pelataan yleensä perheenjäsenten tai läheisten ystävien kanssa, joiden kanssa pelaajat ovat muulloinkin tekemisissä.

– Kiinni tai auki on aika raju päätös, sitä ennen voidaan tehdä monta välivaihetta: puolittaa tiloja, puolittaa kävijämäärä, sulkea viikonlopuiksi tai jonakin muuna päivänä.

Niemistön mukaan pelaajat ovat olleet todella vastuullisia ja tulleet pelaamaan vain terveinä.

– Täältä ei ole yksikään tauti tai tautirypäs lähtenyt liikkeelle. Siinä mielessä soisin, että joillakin pelaajilla olisi oikeus tulla liikkumaan, Niemistö sanoo.

Talihalli oli keväällä suljettuna kaksi ja puoli kuukautta. Mahdollisesta sulkemisesta päättää halliyhtiön hallitus. Toimitusjohtajaa kuullaan asiasta, mutta hallituksen päätös ratkaisee. Niemistön mukaan nyt odotetaan uusia linjauksia.

– Nyt odotetaan tarkempia tietoja. Hallitus kokoontuu perjantaina tai viikonlopun aikana keskustelemaan tilanteesta. Ensi viikolla tiedän enemmän.

Mikäli virustilanne pahenee voimakkaasti, hän kannattaa hallin sulkemista kokonaan samoin kuin keväällä. Sulkemisella olisi nopeasti vaikutusta myös henkilöstöön ja pelkona ovat lomautukset.

Niemistön mukaan halli on ollut joustava maksuissa. Koronarajoitusten takia käyttämättä jääneistä vuoroista ei ole laskutettu, ja esimerkiksi sairastuneilla tai riskiryhmäläisillä on oikeus laittaa vuoronsa myyntiin. Varsinkin iltavuorot ovat menneet hyvin eteenpäin, toimitusjohtaja kertoo.

Hallissa on töissä toimitusjohtajan lisäksi seitsemän työntekijää. Heistä aina yksi on kerrallaan paikalla. Hän käyttää maskia ja on myös pleksin takana. Henkilökunnan palaverit pidetään etänä.

Tapanilan urheilukeskus: Kiinteistöjen kulut pyörivät, vaikka ovet suljettaisiin

Pohjois-Helsingissä Tapanilan urheilukeskuksessa pukuhuoneet ovat minimikäytössä, saunat pois käytöstä ja käytävillä liikutaan mahdollisimman vähän. Urheilukeskuksen henkilökunnalla on maskit käytössä, palavereja pidetään etänä ja siivousta on lisätty.

Tapanilan urheilukeskuksen toimitusjohtajan Ilpo Kilpeläisen mukaan yhtään altistumista ei ole ollut koko korona-aikana. Kilpeläinen kertoo keskustelleensa muiden liikuntakeskusten kanssa.

– Tilanne on hankala. Olemme yksityinen säätiö. Kun aletaan hakea avustuksia toiminnan keskeyttämisestä, tällainen säätiö jää niistä helposti ulkopuolelle.

Suositukset antavat toimijoille tehdä päätöksiä oman harkinnan mukaan. Avustuspäätökset kuitenkin jaetaan kaupungin tai valtion päätöksellä.

– Toivoisin, että tulisi selkeästi kielto. Valtio tai kaupunki käskee sulkemaan paikan, mutta ottaisivat sitten myös osaa kustannuksiin. Huomioisivat sen, miten meidän toiminta pyörii, kun asiakkaat jäävät pois.

Ainakin toistaiseksi toiminta Tapanilassa jatkuu.

– Nyt seurataan tilannetta ja reagoidaan tarvittaessa nopeasti, mutta toistaiseksi ei olla tekemässä mitään päätöksiä, Kilpeläinen sanoo.

Tapanilan urheilukeskuksessa on 17 000 neliömetriä kiinteistöjä ja tiloja. Niiden lämmitys,- ilmanvaihto,- vartiointi- ja muut kulut pyörivät vaikka ovet menisivät kiinni. Keskuksella on 30 työntekijää.

