Utahin aavikolta löytynyt salaperäinen monoliitti on kuin tieteiselokuvasta – mutta todennäköisesti taideteos

Utahin aavikolta Yhdysvalloista löytynyt outo metallipylväs on sekä hämmentänyt että huvittanut ihmisiä. Yli kolmimetrisen monoliitin huomasivat paksusarvilampaita laskemassa olleet liittovaltion viranomaiset viime viikolla helikopterista.

Metallinvärinen pylväs on punaisten kallionlohkareiden välissä. Siitä ei löytynyt mitään merkkejä, eikä toistaiseksi tiedetä, miten se on paikalle ilmaantunut.

Pylväs on herättänyt maailmalla kiinnostusta varsinkin siksi, että se tuo mieleen Stanley Kubrickin ohjaaman tieteiselokuvan 2001: Avaruusseikkailu. Sen alkukohtauksessa ihmisapinat ihmettelevät mustaa monoliittia.

– Liittovaltion maille ei saa ilman lupaa pystyttää mitään, olipa kotoisin miltä planeetalta tahansa, Utahin viranomaiset totesivat tiedotteessaan.

Aavikon tilataidetta?

Amerikkalaisen CNN-kanavan haastattelema (siirryt toiseen palveluun) astrofysiikan professori Jason Wright Pennsylvanian yliopistosta on varma, että kulmikas metallirakennelma ei ole muukalaisten työtä, vaan ihmisten.

– Aavikkotaide on aika yleistä Amerikan lounaisosissa, enkä näe mitään syytä miksei tämäkin olisi sellaista, hän sanoo.

Samaa arveli myös helikopteria ohjannut Bret Hutchings.

– On kyllä myönnettävä, että se on suurin piirtein oudointa mitä olen lentäjävuosieni aikana nähnyt, hän lisäsi the New York Timesin mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

Utahin viranomaiset myös epäilevät että rakennelma ei ole monoliitti, siis yhtenäinen esine, vaan niitattu kokoon. Siitä, kuinka kauan pylväs on ollut paikallaan, ei ole tietoa. Se lienee näkynyt Google Earthin satelliittikuvissa ainakin vuonna 2016.

Sosiaalisessa mediassa on riittänyt ehdotuksia tolpan alkuperästä. Erään Instagram-käyttäjän mukaan kyseessä on reset-nappi, jolla vuosi 2020 saadaan peruttua.

Lähteet: Reuters