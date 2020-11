Joe Biden saattaa tuoda Yhdysvallat takaisin Iranin ydinaseohjelmaa hillitsevään sopimukseen

Tammikuussa tapahtuva muutos Valkoisessa talossa herättää toiveita siitä, että Iran saadaan jälleen rajoittamaan ydinohjelmaansa.

Suomessa vieraileva Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n pääjohtaja Rafael Mariano Grossi muistutti, että Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden on viitannut Yhdysvaltain voivan palata Iranin ydinsopimukseen.

Grossi sanoi kuitenkin, ettei hän halua spekuloida Yhdysvaltain paluulla.

Yhdysvallat vetäytyi yksipuolisesti Iranin ydinsopimuksesta vuonna 2018, ja asetti Irania vastaan ankaria pakotteita.

Samassa tiedotustilaisuudessa puhunut Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) oli hänkin optimistinen.

Haavisto sanoi odottavansa Yhdysvalloilta aiempaa rakentavampaa asennoitumista, ja painotti Atlantin takaisten yhteyksien merkitystä :

– On tärkeää, että uuden hallinnon kanssa keskustellaan, sanoi Haavisto.

Grossi: "Tarkastukset jatkuvat"

Ydinsulkusopimuksen ajauduttua vaikeuksiin Iran on viime vuosina hankaloittanut ydinenergialaitostensa tarkistuksia ja uhitellut kansainväliselle yhteisölle.

IAEA:n pääjohtaja Rafael Marino Grossi muistutti, että aiemmin tänä vuonna Iran esti tarkastajien pääsyn kahteen kohteeseen.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) pääjohtaja Rafael Mariano Grossi. Christian Bruna / AFP

Grossi sanoi kuitenkin, että tarkastukset ovat nyt voineet jatkua normaalisti.

Paluu sopimukseen mahdollinen

Syyskuussa Biden sanoi, että presidenttinä hän asettaisi tavoitteeksi vahvan sopimuksen estämään Irania hankkimasta ydinasetta. Bidenin mukaan paras keino päästä tähän on se, että Yhdysvallat palaa sopimuksen piiriin.

– Tarjoan Iranille uskottavan tien takaisin diplomatian pariin. Jos Iran palaa ydinsopimuksen tarkkaan noudattamiseen, myös Yhdysvallat liittyy sopimukseen, kirjoitti Biden NBC-uutiskanavan mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Myös Saksan, Ranskan ja Britannian ulkoministerit tapasivat viime viikolla keskustellakseen siitä, kuinka Iran saadaan palaamaan ydinsopimukseen, vastineena sille että Yhdysvallat purkaisi pakotteitaan.

Sanomalehti Guardian tiivisti tavoitteeksi sen (siirryt toiseen palveluun), että Iran suostuisi jälleen rajoittamaan ydinohjelmaansa.

Kiperät neuvottelut edessä

Yhdysvaltain paluu sopimukseen ei tule kuitenkaan olemaan yksinkertaista. Neuvotteluista ennustetaan vaikeita, sillä Iranin odotetaan vaativan korvauksia pakotteiden vuoksi.

Presidentti Donald Trumpin kaudella Yhdysvalllat on asettanut useita sanktioita Irania vastaan. Niiden joukossa on myös sellaisia, jotka eivät suoraan kohdisty ydinohjelmaan, vaan joiden tarkoitus on painostaa maata kohentamaan ihmisoikeustilannettaan.

Yhdysvaltain nykyinen ulkoministeri Mike Pompeo varoitti höllentämästä "maksimaalisen painostuksen" politiikkaa. Pompeo kutsui sitä vaaralliseksi tieksi, joka vahvistaisi Iranin Islamilaista tasavaltaa ja sen asevoimia.

Bidenin odotetaan aloittavan pakotteiden purkamisen helpommasta päästä. Listalla voi olla Iranin johtaville viranomaisille asetettujen maahantulokieltojen peruuttaminen. Samalla saatetaan helpottaa Yhdysvalloissa asuvien iranilaisten matkoja synnyinmaahansa.

Bidenin mukaan Yhdysvaltain pakotteet eivät myöskään saa vaikeuttaa Covid-19 -pandemian hillitsemistä Iranissa.

