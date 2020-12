IRC-Gallerian merkittävin vuosi oli monin tavoin 2007. Verkkosivusto työllisti jo yli 20 ihmistä. Tulevaisuudessa siinsi kansainvälistyminen. Sitä puolsi kokeilumielessä tehty saksalainen versio galleriasta, joka toimi hyvin.

Oli tullut aika löytää uusi omistaja, jonka suojista maailmanvalloitus onnistuisi. Gallerian omistavan Dynamoid oy:n liikevaihto oli vuonna 2006 miljoonan luokkaa, ja se teki 700 000 euroa voittoa.

Ostotarjouksia tuli. Muun muassa Sanoma tarjosi Galleriasta kolme miljoonaa euroa, mutta sopimukseen ei päästy.

Yrityskauppa syntyi lopulta huhtikuussa 2007. IRC-Gallerian uusi omistaja oli Sulake oy. Kaupat tehtiin 12,5 miljoonan euron osakevaihdolla.

Sulakkeen tuote on Habbo-hotelli. Habbo on IRC-Gallerian tavoin sosiaalisen median alkuhämärissä syntynyt verkkoyhteisö. Se on rakennettu pelimäiseksi virtuaalihotelliksi.

Habbo oli läsnä jo 30 maassa. Keski-iältään noin 25-vuotias galleriatiimi uskoi löytäneensä partnerin kansainvälistymistä varten.