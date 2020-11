Minna Kivelän mukaan vakavuus ja vihaisuus toimivat komiikan tekemisessä: "Minäkin olen monessa vakavassa paikassa nauranut, hautajaisissakin"

Näyttelijä Minna Kivelän mukaan sketsihahmoissa on mielenkiintoista se, että ne eivät koskaan vanhene.

Näyttelijä ja ohjaaja Minna Kivelä tunnetaan monesta komiikan alalajista, muun muassa tv-sketseistä, burleskista ja dragista. Puoli seitsemän -ohjelmassa Kivelältä kysyttiin, mistä hauskuus syntyy.

– Jos ihmiset ovat esimerkiksi tosi vakavissaan, ne ovat tosi hauskoja. Minäkin olen monessa vakavassa paikassa nauranut, kun tilanne on mennyt tosi vakavaksi. Yksissä hautajaisissakin nauroin, kun kummisetäni lauloi niin kovaa ja niin väärin. Ja varsinkin jos ihminen on raivon vallassa, se on tosi hauskaa. Sitten jos toinen rupeaa nauramaan, niin tulee kahta kauheampi raivo päälle.

Kivelä on mukana Reetta Aallon uutuuselokuvassa Naurun varjolla. Elokuva sijoittuu standup-maailmaan, ja moni mieltää Kivelänkin standup-koomikoksi. Sen puolen itsestään Kivelä kiistää jyrkästi.

– Monet luulevat, että olen standup-koomikko, mutta minä en ole. Minä arvostan tosi paljon standup-koomikkoja, koska se on tosi kova duuni, enkä halua todellakaan mennä heidän kentälleen. En ole tehnyt yhden yhtä keikkaa standupia, mutta nyt olen sentään näytellyt standup-koomikkoa.

Sketsihahmo ei vanhene

Kivelä tunnetaan monista sketsihahmoistaan, joista varhaisimmat tulevat 2000-luvun alun Kätevä emäntä -sarjasta. Niihin kuuluvat muun muassa kassaneiti-Seija ja toimisto-Raija. Raija-hahmon kanssa Kivelä keikkailee yhä jatkuvasti.

– Raija alkoi elää omaa elämäänsä ja on edellen elossa. Hän on edelleen 50+ ja sinkku. Pysynyt saman ikäisenä.

Hahmoihin voi ajan kuluessa syntyä myös erikoinen suhde.

– Ne hahmot, mitä minä olen tehnyt, niin itsekin välillä mietin mitähän niille kuuluu? Sitten kun laitan ne vaatteet päälle, niin tiedän, että ai tälle kuuluu tällaista – se henkilö lähtee eloon joidenkin konkreettisten juttujen kautta.

Katso Minna Kivelän koko haastattelu Yle Areenassa: