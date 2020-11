Iranissa 10 vuoden vankeustuomiota kärsinyt australialais-brittiläinen nainen vapautui vankien vaihdossa

Iran on vapauttanut australialais-brittiläisen yliopiston lehtorin Kylie Moore-Gilbertin vankilasta osana vankien vaihtoa, kertoi Iranin valtiollinen televisio keskiviikkona.

Vankien vaihdon toisena osapuolena oli kolme iranilaista.

Moore-Gilbert oli tuomittu kymmenen vuoden vankeuteen vakoilusta Israelin hyväksi. Moore-Gilbert on koko ajan kiistänyt vakoilun.

Televisio välitti kuvaa, jossa päänsä peittänyt Moore-Gilbert saapui rakennukseen yhdessä Australian Iranin-suurlähettilään kanssa.

Iran vahvisti Melbournen yliopistossa islamin tutkimuksen parissa työskentelevän Moore-Gilbertin vangitsemisen syyskuussa 2019, mutta hänen uskotaan tulleen pidätetyksi vuotta aiemmin.

Brittiläinen Guardian-sanomalehti on uutisoinut, että Iranin vallankumouskaarti otti Moore-Gilbertin kiinni Teheranin lentokentällä syyskuussa 2018 sen jälkeen, kun hän oli osallistunut akateemiseen kokoukseen pyhässä Qomin kaupungissa Iranin keskiosassa.

Iranilla on kireät suhteet länsimaiden kanssa, ja vuosien varrella se on vanginnut useita ulkomaiden kansalaisia. Usein syyksi on esitetty vakoilua.

Lähteet: AFP