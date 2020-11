Puolustus: Murhan yrityksestä vangittu Teemu Torssonen ei ollut Pekka Katajan asunnolla – Poliisi: Rikos on erityisen suunnitelmallinen

Teemu Torssonen (oik.) on osallistunut vangitsemisensa uudelleenkäsittelyihin etäyhteydellä vankilasta.

Poliisi epäilee yhä, että Teemu Torssonen on osallinen murhan yritykseen, mutta osallisuuden muoto on epäselvä.

Perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä epäilty Teemu Torssonen on puolustuksen mukaan pystynyt aukottomasti osoittamaan, että hän ei ole ollut paikalla Katajan pahoinpitelytilanteessa.

– Sormenjäljestä huolimatta hän ei ole ollut asunnolla, asianajaja Kaarle Gummerus sanoo.

Hyökkäys tapahtui 17. heinäkuuta hieman ennen aamukymmentä Katajan kodissa, joka sijaitsee Jämsänkosken keskustassa Kenraalintiellä. Kataja on kertonut, että hänen ovelleen ilmestyi mies, joka väitti, että hänelle on Katajalle tarkoitettu lähetys perussuomalaisten puoluetoimistolta. Miehen kädessä oli jonkinlainen paketti tai kantamus.

Kun Kataja avasi oven, katveessa ollut toinen mies hyökkäsi hänen kimppuunsa ja iski häntä useita kertoja päähän jollakin kovalla esineellä.

Tutkinnassa Kataja itse nimesi Jyväskylän kaupunginvaltuutetun Teemu Torssosen (Jyhy) ja muutaman tämän piireihin kuuluvan henkilön sellaisiksi, joilla on kaunaa häntä kohtaan. Merkittävin todiste löytyi rikosteknisessä tutkinnassa, kun poliisi löysi Katajan asuntoon jääneestä esineestä Torssosen sormenjäljen.

Poliisin avaintodisteena sormenjälki

Pekka Kataja selvisi hyökkäyksestä ja esiintyi Jämsän torilla 15. elokuuta. Hän on kertonut vaihtelevansa asuinpaikkaansa uuden hyökkäyksen pelossa. Hannu Rainamo / Lehtikuva

Sormenjälki ei todista, että Torssonen olisi ollut toinen pahoinpitelijöistä. Poliisin mukaan se todistaa, että Torssosella on yhteys pahoinpitelijöihin.

Gummeruksen mukaan on varmaa, että Torssonen ei ole ollut paikalla Katajan asunnolla tapahtumahetkellä. Torssonen kiistää olleensa paikalla tai ylipäänsä tietävänsä mitään rikoksesta.

– Hän on esitutkinnassa selvittänyt hyvin yksityiskohtaisesti liikkumisensa tapahtuma-ajalta. Meidän käsityksemme mukaan on hyvin selkeästi osoitettu, että hän ei ole voinut olla paikalla, Gummerus sanoo.

Tutkinnanjohtaja Jussi Luoto kertoo, että poliisi tutkii yhä Torssosen osuutta tapahtumiin. Poliisin näkökulmasta on yhä mahdollista, että Torssonen on ollut myös toinen Katajan kimppuun hyökänneistä.

– Epäilynä on myös se, että hän on jollain muulla tavalla osallinen tekoon, Luoto sanoo.

– Hänen varsinainen roolinsa on edelleen epäselvä.

Poliisi: Rikos erityisen suunnitelmallinen

Tekopaikka sijaitsee Jämsänkosken keskustassa. Otso Ritonummi / Yle

Katajan murhan yrityksestä epäiltynä on Torssosen lisäksi tutkintavankeudessa vuonna 1979 syntynyt mies, joka kuuluu Torssosen tuttavapiiriin. Mies on muun muassa toiminut Torssosen avustajana tämän poliittisessa toiminnassa.

Luodon mukaan on todennäköistä, että juttuun liittyy muitakin.

– Pidän todennäköisenä, että tähän asiaan osallisia tai osallinen on edelleen vapaana, Luoto sanoo.

Uusia epäiltyjä ei ole otettu kiinni. Tutkinta on ollut poikkeuksellisen pitkä ja työläs.

– Rikos on esitutkinnan perusteella erityisen suunnitelmallinen.

Poliisi on tutkinnan aikana pyytänyt apua muun muassa yksityisiltä valvontakameran omistajilta. Luodon mukaan valvontakameroista on ollut tutkinnassa hyötyä. Sitä hän ei tarkenna, millaista hyötyä niistä on ollut.

Torssonen vaatii vapauttamistaan

Gummerus on jälleen jättänyt Keski-Suomen käräjäoikeudelle vaatimuksen Torssosen vapauttamiseksi tutkintavankeudesta. Torssonen on toistanut vaatimuksensa kahden viikon välein.

Poliisi ei aio omasta aloitteestaan vapauttaa häntä.

Luodon mukaan tutkinta ei valmistu syytteen nostamisen määräaikaan mennessä 1. joulukuuta. Hän aikoo keskustella syyttäjän kanssa syytteen nostamisen määräajan pidentämisestä.

Tutkinnan aikana oli vangittuna myös äärioikeistolainen vaikuttaja Tero Ala-Tuuhonen. Häntä ei enää epäillä osalliseksi tekoon.

