Pieni lukio ei annakaan ilmaiseksi maskeja, kuten ensin lupasi – vetoaa samaan kohteluun

Pirkanmaa on koronan kiihtymisvaiheessa, minkä takia toisen asteen opiskelijoille suositellaan maskia.

Pirkkalan kunta Pirkanmaalla ei annakaan lukiolaisille ilmaiseksi maskeja, kuten ensin lupasi. Opiskelijoiden pitää maksaa maskit itse kuten muuallakin Suomessa.

Pirkanmaa on koronan kiihtymisvaiheessa, minkä takia toisen asteen opiskelijoille suositellaan maskia. Pirkanmaalla on yksin tällä viikolla kerrottu jo lähes sadasta uudesta tartunnasta. Yhteensä todettuja koronavirustartuntoja on vajaat 1 100.

Yle kertoi lokakuussa, että Pirkkalan yhteislukio oli Suomessa todellinen poikkeus, kun se lupasi etukäteen antaa ilmaiseksi opiskelijoille maskit. Maskit oli varattu jo etukäteen.

– Monikäyttöisiä maskeja on varattu 6–8 kappaletta jokaiselle lukiolaiselle. Kunta on jo nyt tarjonnut henkilökunnalleen kaksi monikäyttöistä maskia joukkoliikennettä työmatkoillaan käyttäville, Pirkkalan yhteislukion rehtori Marjukka Suihko kertoi lokakuussa.

Lukio on pieni ja siellä opiskelee noin 250 henkilöä.

Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa kasvomaskeja jaettiin lukiolaisille lokakuussa ilmaiseksi. Yleensä lukiolaiset ovat Suomessa joutuneet ostamaan itse maskit.

Asiaa perustellaan yhdenvertaisuudella

Nyt kunta on tullut toisiin aatoksiin. Pirkkala kertoo kunnan tiedotteessa ja Wilma-viestissä, että myös lukiolaisten pitää hankkia maski itse.

Pirkkalan opetuspäällikkö Mika Luukkanen perustelee asia yhdenvertaisuudella Wilma-viestissä. Luukkasen mukaan maakunnan tasolla on linjattu yhteisesti, ettälukion opiskelijat hankkivat maskinsa itse.

– Myös Pirkkalan kunta noudattaa maakunnan linjausta, ja lukion opiskelijoiden tulee hankkia kasvomaskit itse, Luukkanen sanoo viestissä perheille.

Asiassa halutaan Luukkasen mukaan kohdella kaikkia toisen asteen opiskelijoita seudulla samalla tavalla asuinkunnasta riippumatta.

Niille opiskelijoille, joille maskien hankinta koituu taloudellisesti vaikeaksi, kunta tarjoaa monikäyttöisiä maskeja, joita voi noutaa kunnan asiointipisteestä.

Opetushallituksen linja

Opetushallituksen linjauksen mukaan maskien hankinnasta ja kustannuksista toisella asteella vastaavat ensisijaisesti opiskelijat itse.

Koulutuksen järjestäjä voi tarjota maskeja maksutta opiskelijoille, jos näkee sen turvallisuuden ja tartuntojen ehkäisemisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Kun kyse on suosituksesta, oppilaita tai opiskelijoita ei voi velvoittaa käyttämään maskeja.

Opetushallituksen mukaan kuntien on lisäksi huolehdittava, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi.

Sen sijaan yläkoulun oppilaille kunnan pitäisi Opetushallituksen mukaan kustantaa maskit, sillä kyse on oppivelvollisuuskoulutuksesta.

Lue lisää:

Tällaisia ovat Pirkanmaan uudet rajoitukset: Maskit työpaikoille ja toiselle asteelle, juhliin vain kymmenen henkeä, harrastuksia tauolle

Pieni lukio antaa 6–8 maskia ilmaiseksi jokaiselle opiskelijalle, jos suositus tulee – Suomen lukiolaisten harmiksi se on todellakin poikkeus