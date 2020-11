Kanta-Hämeessä koronan leviämisvaihe on jo hyvin lähellä – aikuisten ryhmäharrastusten joulutauot aloitetaan aikaistetusti

Kanta-Hämeen koronanäytteistä jo 1,9 prosenttia on positiivisia. Koronan leviämisvaiheen yksi kriteeri on, kun otetuista koronanäytteistä positiivisia on yli 2 prosenttia.

Tällä hetkellä koronatilanne on Kanta-Hämeessä kaikkien mittareiden mukaan menossa huonompaan suuntaan. Esimerkiksi kaikista Kanta-Hämeen koronanäytteistä jo 1,9 prosenttia on positiivisia, kun tähän saakka positiivisten näytteiden osuus on ollut noin yksi prosentti.

– Koronan leviämisraja ylittyy, kun otetuista koronanäytteistä positiivisia on yli 2 prosenttia, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä.

Marraskuun loppupuolella maakunnassa on ollut noin 43 tartuntaa 100 000 henkilöä kohden kahden viikon periodilla. Karanteenin aikana sairastuneita potilaita on 29 prosenttia. Epäselviä tartuntaketjuja oli Järvelän mukaan viikko sitten noin kourallinen ja nyt niitä on 21 prosenttia.

– Viime viikko eli viikko 47 oli Kanta-Hämeen uusi ennätys . Koronapositiivisia tapauksia tuli viikon aikana eniten eli 38, kertoo Järvelä.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa tällä hetkellä kuusi koronapotilasta, mutta teholla heitä ei ole tällä hetkellä yhtään. Riihimäen sairaalan terveyskeskuksen vuodeosastolla on hoidossa yksi koronapotilas.

Maakunnassa on todettu tähän mennessä jo 414 COVID-19-tartuntaa.

Sairastuneiden ikäjakaumaan tullut muutos

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin keräämien tietojen mukaan sairastuneiden ikäjakauma on siirtynyt iäkkäämpiin.

– Tämä johtaa herkemmin sairaalahoidon tarpeeseen. Vielä alkusyksystä 20–29-vuotiaat olivat niitä, jotka sairastuivat. Tällä hetkellä sairastuvat keski-ikäiset ja iäkkäät. Näissä ikäryhmissä vakavan sairauden mahdollisuus on huomattavasti suurempi kuin nuoremmissa ikäluokissa, toteaa Järvelä.

Keskiviikkona maakunnassa todettiin kahdeksan uutta COVID-19-tartuntaa. Tapauksista neljä on Hämeenlinnan seudulta, ja niistä yhden tartunnanlähde on epäselvä ja kolme muuta liittyvät aiempaan tunnettuun tartuntaketjuun.

Loput neljä tapausta Riihimäen seudulta, ja niistä kahden lähde on epäselvä. Kaksi potilasta on puolestaan sairastunut karanteenin aikana.

Maakunnallinen pandemiaryhmä päättää uusista suosituksista

Kanta-Hämeen maakunnallinen pandemiaryhmä päättää torstaina iltapäivällä otetaanko maakunnassa käyttöön kymmenen hengen suositus yksityistilaisuuksissa. Pandemiaryhmän päätettävänä on myös koulutusta ja aikuisten harrastustoiminnan sulkemista koskevia asioita.

– Kuntien järjestämien aikuisten ryhmäharrastusten joulutauot aloitetaan aikaistetusti jo ensi viikolla ja toimintoja käynnistetään aikaisintaan tammikuussa viikolla kaksi, jos tilanne niin sallii. Sen sijaan opetus, joka voidaan järjestää etänä, voi jatkua.

Opetuksen osalta pandemiaryhmän on tarkoitus linjata lisäksi, että syksyn ylioppilasjuhlat järjestetään ilman yleisöä. Myös maskisuositus yläasteikäisille on tarkoitus antaa. Toisen asteen opetuksessa varaudutaan etäopetukseen siirtymiseen.

– Vaikka uimahalleja ei vielä ehkä tarvitse sulkea, niin koronanyrkki ehdottaa, että julkisten saunojen käyttökielto jatkuu. Koronanyrkki esittää myös, että kunnat valmistautuvat sulkemaan tilapäisesti julkisia tiloja kuten kirjastoja epidemiatilanteen vaatimalla tavalla, kertoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri, Kanta-Hämeen maakunnallisen pandemiaryhmän puheenjohtaja Sally Järvelä.

Aluehallintoviraston voimassa oleva rajoitus yleisötilaisuuksista on 20 henkilöä. Sen piti lieventyä 50 henkilöön joulukuun alussa. Sairaanhoitopiiri pyytää, että avi arvioi uudelleen viidenkymmenen hengen rajoitusta ja rajaa henkilömäärän 10 tai 20 henkilöön.

Sairaanhoitopiiri suosittaa, että kunnat varautuvat sulkemaan ensi viikolla kirjastoja, museoita, jäähalleja ja teattereita. Asiassa päätäntävalta on kunnilla.

Lue myös:

KHSHP: Kanta-Hämeen koronarajoitukset tiukentuvat joulukuun alusta