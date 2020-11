Työt Stora Enson Oulun työmaalla on osin keskeytetty useiden koronatartuntojen vuoksi – kaikki yli tuhat työntekijää testataan

Työt Stora Enson Oulun kartonkikonetyömaalla on jouduttu osin keskeyttämään lukuisten koronatartuntojen vuoksi. Stora Enso ei kerro tehtaalla ilmenneiden tartuntojen, eikä karanteeniin joutuneiden henkilöiden määrää. Tehtaanjohtaja Juha Mäkimattilan mukaan tartuntoja on ilmennyt joka päivä viikon ajan.

Stora Enson työmaahan liittyvistä tartunnoista on ollut tietoa jo marraskuun puolivälistä lähtien, mutta vielä alkuviikosta yhtiö ei halunnut kommentoida asiaa.

Pääurakoitsija Valmetin työntekijöistä 18 on saanut tartunnan, kertoo Valmetin viestintäjohtaja Anu Salonsaari-Posti. Valmet toimittaa Stora Enson tehtaalle kartonkikoneen.

Salonsaari-Posti kertoo, että heillä on tehdastyömaalla 138 työntekijää, joista suurin osa on alihankkijoita.

– Me olemme eilen testanneet valtaosan työntekijöistä ja tänään testataan loput. Haluamme varmistaa, että testaus tapahtuu mahdollisimman nopeasti.

Kun työntekijä saa negatiivisen tuloksen, hän voisi palata töihin, mutta tällä hetkellä projektityömaa on tyhjillään koronatilanteen vuoksi. Työn jatkumisesta päättää Stora Enso, Salonsaari-Posti sanoo.

Stora Enson Oulun tehtaanjohtaja Juha Mäkimattila kertoo, että kaikki Nuottasaaren tehdasalueella työskentelevät testataan loppuviikon aikana. Mäkimattilan mukaan puhutaan yli tuhannesta henkilöstä. Enimmillään alueella on työskennellyt noin 1 800 ihmistä.

Mäkimattila on tartuntojen lähteistä vaitonainen. Hänen mukaansa tehtaan tilanne kertoo yleisesti Oulun koronatilanteen heikentymisestä ja että tartuntoja on löydetty sekä kotimaisilta että ulkomaisilta työntekijöiltä. Alueella työskentekee esimerkiksi puolalaisia ja virolaisia työntekijöitä.

Mäkimattilan mukaan tilanteen ei pitäisi vaikuttaa uudistuneen tehtaan käynnistymisaikatauluun. Kartonkitehtaan on määrä käynnistyä vuodenvaihteessa.