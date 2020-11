Vääränlainen valmennus voi rikkoa asiakkaan, kertoo personal trainer Niiki Alakärppä – pt-koulutusta saa nyt ammattikorkeassa, ja sille on tarvetta

Kajaanissa on alkanut ensimmäinen AMK-tasoinen personal trainerin koulutus. Alalla sen uskotaan vahvistavan opiskelun laatua.

Henkilökohtaisten liikuntavalmentajien, eli personal trainereiden koulutuskenttä on edelleen kirjava. Asiakkaan voi olla vaikea tietää onko personal trainerin ammattitaito riittävällä tasolla.

Alan käytäntöjen selventämiseksi Liikuntatieteellinen seura on teettänyt tutkimuksen alasta. Kaiken kaikkiaan PT-nimellä palvelujaan tarjoaa Suomessa useita tuhansia palveluntarjoajia.

Tutkimuksen tehnyt Timo Ala-Vähälä kertoo, että kirjava koulutustaso ja sen läpinäkymättömyys ovat ongelma.

– Personal traineria etsivä ei voi aina arvioida kuinka syvällistä koulutus on, jonka alan ihminen on saanut. Se ei tarkoita, että se olisi huonoa, mutta se on jonkin verran läpinäkymätöntä ja siksi vaikea vertailla, sanoo Ala-Vähälä.

Läpinäkyvyyden parantamiseksi on tehty toimia sekä julkisella että yksityisellä puolella. Esimerkiksi Urheiluopistojen yhdistys on määritellyt periaatteet sille, minkälaista koulutusta personal trainerin pätevyys edellyttää. Koska personal trainereilla ei ole virallista ammattinimikesuojaa, voi periaatteessa kuka tahansa kutsua itseään personal traineriksi.

Nyt Kajaanissa ammattikorkeakoulu on aloittanut ensimmäisenä AMK:na korkeakoulutasoisen personal trainerin erikoistumiskoulutuksen. Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen mukaan ammattikorkeakoulun mukana olo tuo lisää arvostusta koulutukseen.

– Tällaista täydennyskoulutuskokonaisuutta ei ole ollut tarjolla erityisesti pt-koulutukseen. Koulutus vastaa ennakoituihin osaamistarpeisiin. Ammattimaiset koulutusorganisaatioiden yhteistyömuodot ovat merkittävä osa alan kehittymistä, arvioi Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister.

PT kaipaa tasaista laatua koulutukseen

Personal trainerina ja liikunnanohjaajana työskentelevällä Niiki Alakärpällä ontakanaan pitkä koulutuspolku. Liikunnanohjauksen peruskurssin jälkeen Alakärppä kouluttautui ammattikorkeakoulussa. Hän on myös käynyt erillisen personal trainerin koulutuksen sekä ravintovalmennuskoulutuksen.

Hän pitää tärkeänä sitä, että valmentajan koulutustausta on läpinäkyvä asiakkaille. Pahin pelko liittyy asiakkaan loukkaantumiseen.

– Vaikka sellainen kauhuskenaario, että asiakas rikkoo itsensä, jos asiakkaalla teetettävät liikkeet eivät sovellu hänelle. Kaikista pahinta olisi, että asiakas vammautuisi ja se vaikuttaisi hänen loppuelämäänsä. Siksi valmentamisen pitää olla tietoon perustuvaa.

Kajaanilaisen Alakärpän mielestä alan kehittäminen on tärkeää. Hän ottaisi pt-alalle mallia terveydenhuollon suojatuista ammattinimikkeistä, koska ne voisivat hänen mielestään taata laadun asiakkaalle.

– Pitäisi saada tietyn koulutuksen kautta laillinen oikeus toimia tällä alalla. Sillä konstilla voitaisiin vähentää niitä oman elämän personal trainereita.

Kirjavaa koulutusta halutaan suitsia

Myös personal trainereiden koulutuksen sisältö on hyvin kirjavaa. Kurssit ovat eripituisia ja -hintaisia ja ennen kaikkea koulutuksen sisältö vaihtelee rajusti.

Personal trainer -kouluttajat ja Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry ovat tehneet töitä sen eteen, että koulutusvaatimukset saadaan yhdenmukaisiksi ja tasokkaiksi.

– Koulutus, joka mahdollistaa osaamisen kehittämistä ja täydentämistä työelämä- ja kohderyhmälähtöisesti, on tärkeää. Tarvitsemme asiakaslähtöisiä palveluja, erikoisosaamista ja uusia ratkaisuja liikkumisen lisäämiseksi sekä terveyden edistämisen ammattilaisia. Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat merkittävät, SKYn toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister summaa.

Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén näkee myös koulutuksen kehittämisen tärkeänä.

– Osaamisen kautta asiat menevät eteenpäin. Jos tarvitsen itse personal trainerin palveluita, niin haluan, että hän osaa asiansa ja tietää mistä puhuu ja kuinka tukee minua.

Mitä personal traineriksi opiskelevat ajattelevat alan koulutuksesta? Katso video.

