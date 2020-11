Pillerikauppa pyörii avoimesti Helsingin kaduilla – Euron tableteista voittoa romanialaisille 300 000 euroa, epäilee poliisi

Romanian kansalaisista koostuva järjestäytynyt rikollisryhmä on levittänyt muun muassa Puhoksen ostoskeskuksen ja Kallion alueella Helsingissä laittomia huumelääkkeitä, kuten Rivotril- ja Alprazolam-tabletteja, epäilee Helsingin poliisi. (siirryt toiseen palveluun)

Julkisuudessa näistä huumausaineista on käytetty käsitettä ”euron pilleri”.

Poliisi on tutkinut asiaa elokuun alusta lähtien. Esitutkinta on valmistunut, ja asia siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle kuluvalla viikolla.

– Toiminta aiheutti alueellisesti huomattavaa häiriötä. Verraten näkyvä toiminta oli haitaksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, ja laittomilta markkinoilta hankitut huumaavat lääkeaineet ovat omiaan aiheuttamaan vakavan hengen ja terveyden vaaran, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Nikkanen Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

Vangittuina edelleen viisi romanialaista

Poliisi takavarikoi viime syykuussa ryhmän hallusta yli 200 000 laitonta huumaavaa lääkevalmistetta. Poliisi otti rikoksista epäiltyinä kiinni kymmenkunta henkilöä. Esitutkinnan valmistuttua vangittuna on edelleen viisi Romanian kansalaista.

Rikoksilla tavoiteltu taloudellinen hyöty on noin 300 000 euroa. Huumausainetablettien vähittäiskaupalla on pyritty maksimoimaan saatava tuotto.

Esitutkinnan perusteella ryhmä saapui maahan ainoastaan rikosten tekemistä varten.

– Tehtyjen kiinniottojen ja takavarikon jälkeen havaittiin, että levitysporras pyöri alueillaan ainakin hetken ilman myytävää.Tältä osin vaikuttavuutta on saavutettu. Poliisi jatkaa ilmiön seuraamista, Nikkanen toteaa.

Yle on uutisoinut monena vuonna Helsingin kaduilla ja puistoissa pyöritettävästä pillerikaupasta. Pillereitä on tarjottu myös nuorille ja poliisi on myös aikaisemmin tehnyt takavarikkoja muun muassa pakettiautojen rakenteista.

Takavarikoitujen huumaavien lääkeaineiden rikoshyöty oli poliisin mukaan noin 300 000 euroa. Poliisi

