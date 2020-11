Analyysi: Neljä kysymystä matkustajien koronatestauksesta – jokainen suunniteltu malli näyttää johtavan vaikeuksiin

Helsinki-Vantaan lentokentän matkustamäärä on romahtanut, kun koronavirus ja sen takia eri maissa päätetyt matkustusrajoitukset ovat vähentäneen lentämistä.

Helsinki-Vantaan lentokentän matkustamäärä on romahtanut, kun koronavirus ja sen takia eri maissa päätetyt matkustusrajoitukset ovat vähentäneen lentämistä. Mohamed El bouari / Yle

Hallitus hakee kiireisesti tapaa, jolla se voisi avata Suomen rajat matkailulle. Sosiaali- ja terveysministeriö yrittää saada esityksen eduskunnan käsittelyyn ennen joulutaukoa.

Matkustaminen Suomeen on ollut koronapandemian takia lähes pysähdyksissä jo viime keväästä asti. Maahan on saanut tulla vain välttämättömättömästä syystä. Se on estänyt tartuntojen kulkeutumista.

Hallitus on laatinut koko syksyn lakia, jolla matkustaminen onnistuisi mutta tartunnat eivät leviäisi. Näyttää melkein mahdottomalta, että syntyisi esitys, joka kelpaa kaikille hallituspuolueille. Edellisen, liikenneministeriössä tehdyn version perustuslakivaliokunta totesi kelvottomaksi, ja valiokunta palautti sen valmisteltavaksi sosiaali- ja terveysministeriöön.

Lausuntokierroksella esimerkiksi sairaanhoitopiirit, yritykset ja kunnat löysivät nykyisestä esityksestä lähes pelkästään arvosteltavaa – mutta palaute oli täysin ristiriitaista.

Hallituksessa kaikkien harkittujen ehdotusten on huomattu johtavan uusiin ongelmiin.

1. Löytyykö hallituspuolueille kelpaava monen testin malli?

Nyt valmisteilla olevassa lakiesityksessä on lähdetty siitä, että matkustajat eivät pääsisi Suomeen vain yhdellä negatiivilla koronatestillä vaan tarvittaisiin useampi.

Jos Suomeen tullessa on esittää negatiivinen testitulos, pitäisi mennä toiseen testiin Suomessa muutaman päivän sisällä.

Toinen vaihtoehto on testata matkustaja lentokentällä ja muutaman päivän päästä uudelleen. Vaikka ensimmäinen testi ei kertoisi totuutta, kahden testin tulos kertoisi sen jo varmemmin.

Kaksi testiä tulee kalliiksi matkailijalle, ja malli on vaikea selittää Suomeen tulijalle. Se voi karkottaa tulijoita.

Useamman testin mallia ajavat lain valmistelusta vastuussa oleva sosiaali- ja terveysministeriö ja esimerkiksi pääministeripuolue SDP. Perhe- ja peruspalveluministerin Krista Kiurun tehtävä on vahtia, ettei epidemia leviä.

Esimerkiksi keskustassa ja RKP:ssa taas toivotaan, että Suomeen pääsisi kokonaan ilman testausta nykyistä useammista maista.

Se tarkoittaa, että sieltä, missä tautia ilmaantuu paljon enemmän kuin Suomessa, pääsisi Suomeen ilman testiä ja karanteenia.

Paljon testaamista vaativa malli herätti lausuntokierroksella huolen, mistä kentille saadaan testaajat.

Lentokentällä tarvittaisiin ainakin testaajia ja lääkäreitä, jotka voisivat tarvittaessa päättää karanteeneista. Esimerkiksi Helsinki–Vantaalle pitäisi marssittaa yhteensä kymmeniä henkilöitä. Jos koronaepidemia pahenee, heitä on vaikea löytää.

Toisaalta mikään ei estä sitä, etteikö palvelua voisi ainakin osittain ostaa yksityiseltä terveydenhoitoalalta.

2. Riittäisikö yksi ainoa testi?

Yksi testi olisi matkailijoiden kannalta helppo ratkaisu. Tätä on toivottu esimerkiksi matkailualalla. Hallitus ei ole päätymässä tälle kannalle.

Koronatesteihin sisältyy aina epävarmuutta. Pikatestit näyttävät herkästi vääriä tuloksia, eikä korona näy testissä vielä itämisvaiheessa, jonka kesto vaihtelee.

Terveysviranomaiset ovat laskeneet todennäköisyyksiä, kuinka paljon laskennallisesti koronatartuntoja siirtyisi rajan yli, riippuen lähtömaan tautitilanteesta ja testien todennäköisistä vääristä negatiivisista tuloksista. Matkailijamäärästä riippuen Suomeen kulkeutuisi vaihteleva määrä tartuntoja. Tartuntoja siirtyisi yhden testin mallilla enemmän kuin useamman testin mallilla.

3. Entä jos ei tehdä uutta lakia?

Jos lakimuutosta ei matkailun takia saada päätettyä, nykyinen tartuntatautilaki on joka tapauksessa voimassa.

Suomeen pääsee vapaasti niin sanotuista vihreistä maista, joissa tautia on 25 tapausta tai vähemmän 100 000:aa asukasta kohti kahdessa viikossa. Tästä hallitus on tehnyt periaatepäätöksen.

Tällaisia vihreitä maita ei Euroopassa nyt ole.

Muista kuin vihreistä maista tulevat joko menevät vapaaehtoiseen karanteeniin tai tartuntatautilain mukaiseen pakkokaranteeniin. Lentomatkustajien karanteeniin määräämistä on Suomessa käytetty hyvin vähän.

Suomessa EU:n sisärajoja ovat maaliskuusta asti partioineet rajavartijat. Jos sisärajatarkastuksista luovuttaisiin, he vaihtuisivat terveydenhoitohenkilökuntaan – josta on siis pulaa.

Karanteenipäätöksiä voitaisiin tehdä jatkossa enemmän. Tätä ei kuitenkaan voisi tehdä massapäätöksinä, vaan lääkärin olisi kirjoitettava karanteeni jokaiselle erikseen.

Tämä vaatisi vähintään saman verran lääkärityövoimaa kuin hallituksen nyt suunnittelema testausmalli. Joidenkin mielestä se on liikaa.

Nyt matkustajia ei juuri tule Suomeen, sillä suuret matkailumaat ovat suositelleet tai määränneet ihmiset pysymään kotimaassaan. Jossain vaiheessa, kun epidemia alkaa hellittää, ihmiset kuitenkin pääsevät liikkeelle.

4. Jatketaanko kuten nyt?

Suomi on koronaa torjuakseen tarkastanut EU:n sisärajoja ylittävien henkilöiden paperit jo keväästä lähtien, mikä rikkoo EU:n vapaan liikkuvuuden periaatetta.

Sisärajatarkastukset jatkuvat nykypäätöksellä 13. joulukuuta asti. Toistaiseksi EU-komissio ei ole puuttunut Suomen liian pitkään jatkamiin tarkastuksiin. Vapaan liikkuvuuden alueella Tanska ja Norja ovat ilmoittaneet jatkavansa tarkastuksia, kunnes epidemia hellittää. Sisäministeriö ja ministeri Maria Ohisalo (vihr.) ovat vastuussa sisärajoista, ja heidän tehtävänsä on perustella EU:lle, miksi Suomi tekee kuten tekee.

Suomen yksi vaihtoehto on jatkaa matkailijoiden tarkastamista. Tätä hallituksessa ei kuitenkaan halua kukaan. Todennäköistä on, että uusi laki ei kuitenkaan ole valmiina vielä 13. joulukuuta, jolloin sisärajatarkastukset ja tiukat matkailun määräykset jatkuisivat ainakin jonkin aikaa.