Vanhan meijerin piippu räjäytettiin Porin keskustassa – katso tallenne Yle Areenassa

Satamaidon vanhan meijerin 40-metrinen piippu on kaadettu räjäyttämällä torstai-iltapäivänä.

Räjäytystyö keräsi Porin Etelärantaan yleisöä seuramaan paikallisen maamerkin katoamista. Lähikatujen liikenne katkaistiin työn ajaksi.

Räjäytystyön takia muun muassa lähialueen asukkaat joutuivat poistumaan kodeistaan. Myös lähellä sijaitseva Porin lyseon koulurakennus tyhjennettiin hyvissä ajoin ennen räjäytystä.

Meijerin piippu on ollut Etelärannan maamerkki alueella, jossa on aikoinaan toiminut paljon erilaista elintarviketeollisuutta. Jari Pelkonen / Yle

Yrittäjä Jukka Nordlund Suomen Materiaalikonepalvelusta kertoo, että lähialueen asukkaille on alkuviikosta jaettu tiedote asiasta.

– Ennen räjäytystyötä kaikki talot käydään läpi, ja varmistetaan, että asukkaat ovat oikeasti lähteneet pois. Varmistetaan myös vanhusten ja liikuntaesteisten poistuminen. Esinevahingoilla ei todellisuudessa ole mitään väliä, mutta henkilövahingoilla on, sanoo Nordlund.

Aluetta rakentava MVR-yhtymä on tilannut purkutyöt Materiaalikonepalvelulta, ja varsinaisen piipun purkamisen hoitaa Ykkösräjäytys Oy.

Piippu olisi haluttu säilyttää maamerkkinä ja se olisi ollut MVR-yhtymällekin helpompi ratkaisu, mutta toimitusjohtaja Rami Viitasaaren mukaan piippu aiheuttaa turvallisuusriskin. Huonokuntoisesta piipusta on hänen mukaansa jo pudonnut tiiliä.

Räjäytystyötä valmisteltiin kauniissa syystalven säässä. Jari Pelkonen / Yle

Tiilipölyä suitsitaan vesitykein

Muun muassa suojauksesta ja alueen vartioinnista vastaavan Suomen Materiaalikonepalvelun Jukka Nordlund vakuuttaa, että pöly ei leviä kovin laajalle räjäytysalueelta.

– Meillä on vesitykit, joilla rajoitamme pölyn leviämistä. Kaikkea tietenkin on mahdotonta saada sidottua kerralla. Kun piippu on ollut iät ja ajat tuossa, niin tiili on kuivaa, huomauttaa Nordlund.

Räjäytystyön valmisteluun ja panostamiseen käytetään päivän valoisa aika. Nordlundin mukaan pimeydellä ei ole merkitystä räjäytystyön onnistumiselle.

Jari Pelkonen / Yle

Vuonna 1902 alkanut meijeritoiminta muutti 1920-luvulla Porin Etelärannassa sijaitsevalle tontille. Satamaito siirsi tuotantonsa asteittain Ulvilaan vuoden 2018 loppuun mennessä alueen käytyä ahtaaksi. Ennen meijeriä tontilla toimi muun muassa väkiviinatehdas 1800-luvulta alkaen.

Vieressä toiminut Porin Oluttehdas vaikeni vuonna 2009. MVR-yhtymä on rakentanut asuinkerrostaloja Karhukortteliin, johon myös meijerialueen uudisrakennukset tulevat nivoutumaan.

