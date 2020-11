Eurooppa-kirje: Kreikka odottaa EU:n tukea Turkin kalistellessa sapeleitaan, jalkapalloilijan kuolema somessa – ja brexit-jännitys tihenee

Kalimera aurinkoisesta Ateenasta!

Kun Kreikan sotalaivastossa työskentelevää naapuritalon miestä ei näy kadulla, tiedän Turkin taas lähettäneen kaasunetsintäaluksensa Rodoksen tai pienen Kastellórizo-saaren lähettyville.

Turkki on ärsytellyt Kreikkaa Egeanmerellä ja itäisellä Välimerellä kesästä lähtien. Se on etsinyt kaasua myös Kyproksen talousvyöhykkeellä. Turkin mukaan sillä on oikeus tehdä tutkimuksia rannikkoaan lähellä sijaitsevien, Kreikalle kuuluvien saarien edustalla kuuteen meripeninkulmaan asti (siirryt toiseen palveluun). Kreikka taas sanoo Turkin olevan kansainvälisen oikeuden vastaisesti Kreikan mannerjalustalla.

Naapurin Nikos on saanut kesän jälkeen merivoimista vaivoin lomaa edes esikoislapsensa synnytykseen. Puheissaan hän on tuonut esiin myös sen, miten taloudellisesti kuormittavaa Kreikalle on pitää sota-aluksia jatkuvassa valmiustilassa. Vaaratilanteitakin voi syntyä, kuten elokuussa, jolloin maiden fregatit törmäsivät (siirryt toiseen palveluun) toisiinsa.

Kreikka haluaisi lähentyä Turkkia, mutta edes siitä ei ole yksimielisyyttä maiden välillä, mistä neuvoteltaisiin. Kreikalle ainut neuvottelun aihe on mannerjalustan rajojen ja talousvyöhykkeen määrittäminen. Turkki vaatii pöytään muitakin epäselvyyksiä, joita sen mielestä maiden välillä on.

Voiko Kreikan ja Turkin jättää kiistelemään keskenään? Ei voi, sillä epävakaus itäisellä Välimerellä uhkaa koko Euroopan unionia, ja ollakseen uskottava yhteisö EU:n on turvattava jäsenmaidensa oikeuksien toteutumista.

EU-maat ovat toistaiseksi jarruttaneet Turkkiin kohdistettavia pakotteita. Kreikan ulkoministeri Nikos Dendias on esittänyt Turkille kauppasaartoa ja vedonnut esimerkiksi Saksaan, että tämä ei myisi Turkille sukellusveneitä (siirryt toiseen palveluun).

Turkin linjanmuutosta ei ole kuulunut – päinvastoin. Maan presidentti Recep Tayyip Erdoğan provosoi Kreikkaa ja Kyprosta äskettäin vierailullaan Kyproksen jakolinjalla. Erdoğan haluaa pönkittää saaren pysyvää kahtiajakoa. Näkemystä tukee Kyproksen turkkilaisosan vastavalittu presidentti ja Erdoğanin suosikki Ersin Tatar.

Maaperä on siis kaikkea muuta kuin otollinen YK:n välittämien ja Kreikan kannattamien Kyproksen yhdistymisneuvotteluiden lämmittämiselle (siirryt toiseen palveluun). EU:n joulukuun huippukokouksen lähestyessä alkaa kuitenkin näyttää siltä, että Kreikka voi saada rinnalleen lisää Turkin yksipuolisiin toimiin kyllästyneitä maita (siirryt toiseen palveluun).

Täällä Ateenassa sodan syttyminen rajanaapurin kanssa ei sentään huoleta ihmisiä samalla tavalla kuin vielä kesällä – ykköshuolenaihe on nyt koronavirus.

Jiά sαs,

Sara

EU:n loppuvuodesta tulee kiireinen. Lue seuraavaksi kollegani Annan poimintoja viikon varrelta:

#SOMESSA: Maradona kuoli, espanjankieliset kommentaattorit jakautuivat kuin suomalaiset Matti Nykäsen kuoleman jälkeen

Twitter, Harri Vähäkangas / Yle

Jalkapallotähti Diego Maradonan kuolema käynnisti espanjankielisessä somessa samantapaisen keskustelun kuin mäkihyppääjälegenda Matti Nykäsen kuolema pari vuotta sitten Suomessa. Osa ihmisistä halusi ilmoittaa, että huumeiden käyttäjän (siirryt toiseen palveluun) ja diktaattorien kaverin kuolemassa ei ole mitään surullista, ja että jalkapalloilija-Maradona kuoli oikeasti jo (siirryt toiseen palveluun) ajat sitten. "Drogadictosta" eli narkkarista (siirryt toiseen palveluun) kirjoitettiin kymmenissä tuhansissa twiiteissä Espanjassa. Toiset huomauttivat, että huumeriippuvuus on sairaus, eikä sitä saisi käyttää ihmisen nöyryyttämiseen tai solvaamiseen edes tämän kuoltua.

#FAKTA: Euroopassa on Rautahattujen maa, Viiksi-ihmisten maa ja Lammaskivun maa

Harri Vähäkangas / Yle

Navajonkielinen Euroopan kartta on hauskaa luettavaa, ja esimerkiksi Suomen kohdalla nimi osuu nappiin: Monta suota. Suomen nimi saattaa tulla juuri suomaasta (siirryt toiseen palveluun).

Navajot ovat ristineet osan Euroopan maista toisessa maailmansodassa käytetyn koodikielen perusteella. Heidän kielensä on tunnettu siitä, että Yhdysvaltojen armeija värväsi sodassa sen puhujia (siirryt toiseen palveluun) palvelukseensa käyttämään salakielistä koodia.

Sodan jälkeen esimerkiksi Irlanti on ollut navajon puhujille Punaharjaihmisten maa, Ruotsi Sarvihattujen maa ja Italia Ei-selvästi-puhuvien maa. Osalla Euroopan maita on navajon kielessä vanhemmat, kansainvälisen klangin nimet: Viro on Eésti, Unkari Hangéwii, Sveitsi Swis, Portugali Boojigol.

Ylläolevaan karttaan on merkitty niiden maiden nimet, jotka on otettu navajoon suoraan koodinimistä. Ehkä erikoisin on Espanja, Lammaskivun maa. Se selittyy todennäköisesti englannin kielen koodilla Sheep Pain = Spain.

LUE VIELÄ NÄMÄ: Yritysten elämä muuttuu vuodenvaihteessa, syntyi brexit-sopu tai ei – ja ranskalaiset käyvät kuumana EU-parlamentin siirtymisestä Brysseliin korona-aikana

Aika loppuu tänään perjantaina, ainakin jos on uskominen (siirryt toiseen palveluun) kuvassa olevaa Michel Barnieria. Barnier on johtanut EU:n puolelta neuvotteluja Britannian EU-eron jälkäisestä suhteesta. Keskiviikkona Barnier sanoi, että mikäli Britannia ei tule enempää vastaan, EU marssii neuvotteluista ulos (siirryt toiseen palveluun) 48 tunnin sisällä.

Barnier briiffaa EU-maiden suurlähettiläitä tilanteesta tänään aamulla. Tilanne on jännittävä, sillä sopimuksen olisi synnyttävä pian, jotta se ehditään kunnolla ratifioida.

Britannian Boris Johnsonin niskaan hengittää esimerkiksi brexitööripuolue ERG, joka ilmoitti torstaina (siirryt toiseen palveluun) pyrkivänsä estämään sopimuksen ratifioinnin, jos sopimus ei tee riittävää pesäeroa EU:hun.

Upporikkaat yhdysvaltalaiset hakevat kiihtyvään tahtiin muiden maiden kansalaisuutta (siirryt toiseen palveluun), usein Euroopasta. Syyksi he mainitsevat esimerkiksi levottomuudet kotimaassaan: toisen valtion kansalaisuus halutaan "kaiken varalta, jos jotain tapahtuu". "Olen ollut helleeni jo lähes 32 vuotta", kesällä Kreikan passin saanut (siirryt toiseen palveluun) Hollywood-näyttelijä Tom Hanks sanoo.

Jos yritykseltä lipsahtaa tietosuojan alaisia tietojasi vääriin käsiin, jatkossa voit saada oikeutta eurooppalaisen ryhmäkanteen kautta. EU-parlamentti hyväksyi tällä viikolla lakimuutoksen, jonka avulla esimerkiksi Vastaamo-tietovuodon uhrit olisivat voineet hakea korvauksia.

EU-parlamentin Brysselissä sijaitseva Paul-Henri Spaak -rakennus on korjauksen tarpeessa. Euroopan parlamentti

Ampuvatko Strasbourgin ja Alsacen johtajat omaan nilkkaan, kun he vaativat julkista keskustelua EU-parlamentin aikeista remontoida tai uudelleenrakentaa (siirryt toiseen palveluun) täysistuntosalinsa Brysselissä? Ranskalaisjohtajat kirjoittivat kirjeen (siirryt toiseen palveluun) parlamentin puhemiehelle David Sassolille.

Ainakin aloite on uhkarohkea, koska kansalaiset eivät välttämättä ole suopeita parlamentin matkustelulle Brysselin ja Strasbourgin välillä. Parlamentin rakennuksista vastaava Leena Maria Linnus kertoo Ylelle, että päätöksiä rakennusten kunnostuksesta tehdään keväällä. Hän korostaa, että parlamentilla on velvollisuus pitää omistamansa rakennukset kunnossa.

Parlamentti on tehnyt hyväntekeväisyyttä korona-aikana. Brysselissä yhdestä tyhjästä rakennuksesta tehtiin kodittomien naisten turvakeskus (siirryt toiseen palveluun). Parlamentin keittiöt Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa valmistivat ensimmäisen aallon aikana 2 000 ruoka-annosta päivässä köyhille ja autokuskit kuljettivat lääkäreitä ja sairaanhoitajia töistä kotiin, Leena Maria Linnus kertoo.

Satulinnojen esikuva, Neuschwanstein sijaitsee Etelä-Saksassa. Nicolas Armer / EPA

Neuschwansteinin linnan rakennutti Baijerin kuningas Louis II nuoruudenhaaveidensa ja vanhojen ritarilinnojen piirustusten pohjalta 1800-luvun lopulla. Satumainen kulttuurirakennus on myös Walt Disneyn elokuvan Prinsessa Ruususen tornilinnan esikuva. Katso linnan ja sen kuninkaan kiehtova tarina Yle Areenasta.

ENSI VIIKOLLA EU:SSA PITÄÄ KIIRETTÄ

Kun EU:n kolmanneksi suurin talous eroaa sisämarkkinoilta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä ilman kattavaa ja perusteellista sopimusta tulevaisuuden suhteesta, se on valtava juttu. Jos brexit-sopimusta ei nyt perjantaina hyväksytä, ensi viikolla alkaa entistä kovempi valmistautuminen sopimuksettomaan eroon.

Tanskan entinen pääministeri Helle Thorning-Schmidt on vahvin ehdokas johtamaan (siirryt toiseen palveluun) Euroopan tulevaisuuskonferenssiksi ristittyä kansalaiskeskustelua. EU-maat saattavat nimittää hänet tehtävään jo ensi viikolla. Tulevaisuuskonferenssissa pohditaan (siirryt toiseen palveluun) yhdessä kansalaisten kanssa, miten unionia pitää uudistaa ja muuttaa jatkossa.

Ensi viikko on erittäin kiireinen EU-väelle. Esimerkiksi valtiovarain-, oikeus-, urheilu- ja terveysministerit (siirryt toiseen palveluun) kokoustavat, Aasian maiden kanssa kohdataan etäkokouksessa.

