Matilda-musikaali loi Tampereelle oman lapsitähtikoulun – Alma 9 ja Villa 8 joutuivat pitämään unelmaroolin salassa

Saammeko esitellä Suomen Matildat. Alma Järvensivu, 9, ja Villa Murtagh, 8. He ovat onnenpekkoja. Heidät on valittu vuorottelemaan Tampereen Työväen Teatterin Matilda-musikaalin pääroolissa.

Tytöt ovat tienneet rooleistaan keväästä asti, mutta uutinen on pitänyt pitää salassa. Se on ollut paitsi hankalaa myös ärsyttävää. Ainakin Alma Järvensivun mielestä.

– Olisin halunnut kertoa kaikille ihan heti. Meille kuitenkin sanottiin, että sitten, kun sen lopulta saa paljastaa, se on vain isompi ilo.

Villa Murtaghin isä on Irlannista ja siellä asuvat isovanhemmatkin. Villa on kyllä pitänyt rooliuutisen omana tietonaan, mutta vaikuttaa siltä, että isä on saattanut livauttaa omille vanhemmilleen.

– No eihän sinne Irlantiin pidä salaisuutta pitää, kun eivät ne sitä jaa. Eivät ne sitä tänne Suomeen postita, Villa Murtagh puolustaa.

Ja oikeassahan hän on.

Tytöt ovat käyneet elokuusta alkaen Matilda-koulua yhdessä muihin rooleihin valittujen lasten kanssa. Koulun tarkoitus on valmentaa parikymmentä 8–12-vuotiasta näyttelijänalkua edessä olevaan ensi-iltaan. Se koittaa syyskuussa 2021 Tampereella.

Matildana nähdään silloin myös Helinä Puusa, 11. Hän ei päässyt harjoituksiin, joissa Yle vieraili sunnuntaina.

Matildan rooleihin valituilla tytöillä on erityistaitoja. Molemmat soittavat pianoa. Sen lisäksi Alma Järvensivu (vas.) harrastaa ringetteä ja Villa Murtagh osaa akrobatiaa. Juha Kivioja / Yle

Pieni tyttö uhmaa tyranniaa

Matilda on monella tavalla poikkeuksellinen musikaali. Se nostaa erityisesti tytöt keskiöön. Pääroolissa on viisivuotias Matilda, joka kokee elämässään suurta vääryyttä.

– Matilda kertoo tytöstä, jonka vanhemmat ovat tosi ilkeitä ja julmia. He eivät yhtään välitä Matildasta. Kun Matilda pääsee kouluun, se ei ole kiva paikka. Siellä on julma rehtori, neiti Trunchbull, joka tekee pahaa lapsille, Järvensivu analysoi.

Musikaali perustuu Roald Dahlin (1916–1990) samannimiseen lastenkirjaan. Matilda on briteille klassikko, vähän kuin Peppi ruotsalaisille, ylivoimainen tyttö, joka ei aikuisia kumartele. Siinä missä Peppi loistaa voimalla, Matilda pärjää lukeneisuudella, mielikuvituksella ja nokkeluudella.

– Matilda rakastaa lukemista. Sen isä on hirveän ilkeä ja repii Matildan kirjoja. Isä käskee Matildaa katsomaan vain tv:tä. Matilda ei siedä sitä, oppii lukemaan aikaisin ja alkaa kertoa satuja muille, Järvensivu luonnehtii.

Matilda päättää uhmata aikuisten auktoriteetteja ja korjata asiat oikein päin. Hän asettuu vanhempiensa ja rehtorin tyranniaa vastaan ja saa muutkin lapset nousemaan kapinaan.

Tim Minchinin säveltämä Matilda-musikaali kantaesitettiin Isossa-Britanniassa vuonna 2010. Siitä kasvoi ilmiö, joka teki lapsinäyttelijöistään tähtiä, voitti seitsemän Olivier-palkintoa, päätyi myös Broadwaylle ja rohmusi viisi Tony-pystiä. Kaikki teatteatterimaailman huomattavimpia saavutuksia.

Jos korona ei olisi sulkenut Lontoon West Endin teattereita, musikaali pyörisi Lontoossa paraikaa.

Voit katsoa alkuperäisen Lontoon Matildan trailerin täältä (siirryt toiseen palveluun).

– Matilda on älykäs teos. Siinä on paljon sanaleikkejä, musiikki on polveilevaa. Tarvitaan älykäs lapsi hahmottamaan kaikki se hienous, mitä musikaaliin on kätketty, sanoo kapellimestari Joonas Mikkilä. Juha Kivioja / Yle

Tuleva hengästyttää jo ennakkoon

Myös pojilla on merkittäviä rooleja musikaalissa. Matildan kanssa samaa koulua käy Bruce, jota kauhea rehtori rankaisee muun muassa pakkosyöttämällä suklaakakkua.

Brucen roolissa vuorottelevat Tampereella Henry Huttunen, 11, ja Väinö Muje 10.

Huttunen haki mukaan mummin vinkistä ja vaikuttui luettuaan kirjan.

– On hienoa, että pieni tyttö uskaltaa astua eteenpäin ja sanoa tuollaiselle rehtorille, joka ei ole kunnioittava, että tämä ei ole ok.

Muje on näytellyt jo useissa teatteriesityksissä, mutta kertoo silti hyppineensä ja pomppineensa ilosta, kun kuuli päässeensä mukaan Matildaan.

Molemmat pojat arvelevat ennakkoon, että ihan helppoa ei tule olemaan.

– Näytteleminen, laulaminen ja tanssiminen samaan aikaan hengästyttää. Se on varmasti vähän vaikeata, mutta kyllä sen sitten oppii, kun mennään ajassa eteenpäin, Muje tiivistää tunnot.

Alma Järvensivulle (oik.) Matildaan pääseminen oli unelma. – Minusta on aina lähtenyt ääntä. Tykkään hirveästi laulaa ja näytellä, hän sanoo. Myös Murtagh pitää teatterista, laulamisesta ja tanssimisesta. – Tuntuu kivalta. Vähän jännittää. Juha Kivioja / Yle

Valtaosa hakijoista oli tyttöjä

Musikaalissa on poikkeuksellisen paljon lapsirooleja. Lasten täytyy osata laulaa, tanssia, näytellä suvereenisti ja kannatella tarinaa.

– Se on todella vaativa. Siinä on kaarta ja tunnetiloja, myös voimakkaita, jopa rajuja ja negatiivisia, luonnehtii koreografi Jari Saarelainen.

Samaa mieltä on kapellimestari Joonas Mikkilä. Musiikki on tarttuvaa ja melodista, mutta ei helpoimmasta päästä.

– Matilda lukeutuu vaikeimpiin mahdollisiin lasten kanssa tehtäviin musikaaleihin. Jo alkuteos, Roald Dahlin teksti, on lukijaansa haastava. Se on älykäs. Siinä on sanaleikkejä. Siinä käsitellään isoja aiheita ja varsinkin Matilda käy läpi valtavan kokoisia tunteita, Mikkilä sanoo.

Vaikeusasteesta huolimatta tai kenties juuri sen vuoksi musikaaliin haki mukaan 500 lasta. Joukossa oli poikia 87 ja tyttöjä yli 400.

Mihin raati kiinnitti huomiota? Kapellimestarille oli tärkeätä, että lapset pystyvät välittämään tunteita musiikin kautta, että heistä löytyy herkkyyttä.

Koreografi puolestaan etsi joukosta katseen kiinnittäviä persoonia.

– Kuka on kiinnostava lavalla ja sinut itsensä kanssa, kenestä välittyy se, että hän kuuluu näyttämölle, kenessä on heittäytymistä ja rohkeutta hypätä erilaisiin mielikuvitusmaailmoihin, Saarelainen luettelee kriteereitä.

Musikaaliin valittiin 20 lasta. He ovat harjoitelleet Matilda-koulussa elokuusta alkaen. Juha Kivioja / Yle

Matilda-koulu alkoi ennen harjoituksia

Lapsilla on paljon vauhdikkaita numeroita. Matildalla on maagisia voimia ja siksi hänestä piti löytyä tietynlaista mystiikkaa.

– Meille tulee kolme hyvin erilaista Matildaa. He näyttelevät saman tarinan, mutta siihen tulee eri vivahteita riippuen siitä, kuka roolia tekee. Yksi on selkeästi nuori, toinen luonteeltaan enemmän analysoiva. Kaikissa on jotain, jota on kiinnostavaa seurata näyttämöllä, koreografi Saarelainen sanoo.

Matilda-koulussa opetellaan helmikuussa alkavien varsinaisten harjoitusten alkuun asti perustaitoja: liikkumista ja ilmaisua puhuen ja laulaen.

– Paketti on niin iso, että lapsille pitää antaa työkaluja. On tärkeä, että lapsille luodaan turvallinen ympäristö, jotta heillä on mukavaa, koreografi Saarelainen sanoo.

– On ainutlaatuista saada seurata lasten kasvua ensimmäisestä pääsykoekerrasta siihen, kun he ottavat suuren näyttämön haltuunsa. Matka on pitkä ja hieno, sanoo koreografi Jari Saarelainen. Juha Kivioja / Yle

"Elämä ei ole reilua"

Kapellimestari Joonas Mikkilälle Matilda osoittautui käänteentekeväksi. Hän on nähnyt sen viisi kertaa Lontoossa ja kerran Malmössä. Ensimmäinen kerta vei jalat alta.

– Meillä kaikilla on joku juttu, joka on merkittävä oman matkan varrella. Minulle se on Matilda, joka sytytti intohimon ja rakkauden musiikkiteatteria kohtaan. Nyt olen tehnyt tätä työtä kuusi vuotta ammatikseni, Mikkilä sanoo.

Musikaalilla on sanoma. Alma Järvensivun mielestä aika montakin.

– Kaikkeen löytyy aina ratkaisu. Sitä pitää vain hetken etsiä. Toinen on se, että muista ihmisistä pitää huolehtia.

Villa Murtagh lisää, että vaikka Matilda on surullinen ja yksinäinen tyttö, hän ottaa ohjat omiin käsiinsä ja alkaa keppostella.

– Matildan opetus on se, että elämä ei ole reilua. Jos joku kiusaa, asiat pitää muuttaa.

Tampereella nähdään Matildasta uusi ja erilainen versio. Sen ohjaa Samuel Harjanne. Ensi-ilta on 9.9.2021 Tampereen Työväen Teatterissa.

Keskustele aiheesta 1.12. kello 23 asti.