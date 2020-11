Kauppakeskus Triplan johtaja yleisten tilojen sulkemisesta: On tärkeää noudattaa rajoituksia, mutta yhtä tärkeää on se, että kauppakeskus pysyy auki

Kauppakeskus Mall of Triplan johtaja Kati Kivimäki sanoi, että Triplassa noudatettiin suositusta sulkea yleisiä istumatiloja.

Suomen Kauppakeskusyhdistys peräänkuuluttaa sitä, että liikkeissä on voitava rajoituksista huolimatta asioida normaalisti.

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee kauppakeskusten yleisten tilojen sulkemista siten, että liikkeissä pystyy asioimaan tavalliseen tapaan.

Helsinkiläisen Mall of Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki sanoo, että kauppakeskukset ovat jo keväästä asti tehneet kovasti töitä turvallisuuden lisäämiseksi.

– Joka paikasta löytyy käsidesiä ja pidetään turvaväliä. Täällä siivotaan kosketuspintoja koko ajan erityisellä aineella, joka pitää pinnat puhtaina pitkään.

Ministeriön uusimman suosituksen jälkeen Triplassa suljettiin yleisiä istuma-alueita, ja leikkipaikka laitettiin kokonaan kiinni. Kivimäki uskoo, että kauppakeskuksen yrittäjillä riittää ymmärrystä näillekin suosituksille.

– Kaikki ovat samassa veneessä. Nyt kun me toimimme näiden rajoitusten mukaisesti niin emme joudu tekemään entistä rajumpia rajoituksia.

"Pandemiankin aikana oltava mahdollisuus asioida liiketiloissa"

Suomen Kauppakeskusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Sanna Yliniemi korostaa puolestaan sitä, että liiketoiminta ei saa häiriintyä uusista rajoituksista.

– Koronapandemiankin aikana asiakkailla on ehdottomasti oltava mahdollisuus asioida kauppakeskusten liiketiloissa.

Kati Kivimäki vetoaa asiakkaisiin, jotta nämä tulisivat jatkossakin asioimaan. Kauppias tarvitsee sitä, että palveluita käytetään.

– On tärkeää, että noudatamme näitä rajoituksia, mutta on yhtä tärkeää se, että kauppakeskus pysyy auki. Meidän tehtävämme on tarjota turvallinen ja esteetön kulku asiakkaille kauppoihin tai kuten meidän tapauksessamme julkisen liikenteen välineisiin.

Huomenna perjantaina monissa liikkeissä on joulusesongin avaava alennuspäivä Black Friday, joka saattaa aiheuttaa väentungosta joihinkin liikkeisiin.

– Toivomme, että asiakkaatkin tekevät töitä sen eteen, että tänne on turvallista tulla. Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä ja käsien desinfiointia. Uskomme, että näillä uusilla toimintamalleilla asiakkaan on turvallista täällä kauppakeskuksessa asioida, Kati Kivimäki sanoo.

