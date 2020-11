Valokuvaaja Samuli Karala saa inspiraation muotikuviin tavallisia ihmisiä katsomalla – ja sarjakuvista

Samuli Karala on yksi tunnetuimpia suomalaisvalokuvaajia maailmalla. Hänen kuviaan on nähty sellaisissa julkaisuissa kuin Vogue, Marie Claire ja Elle, ja asiakkaina on muotitaloja Chanelista Luis Vuittoniin.

Yksi Karalan erityislajeja valokuvaajana on beauty- eli kauneuskuvien ottaminen. Niiden tilaajia ovat kansainväliset meikki- ja hiusbrändit.

– Beauty on yksi vaikeimpia mitä tehdään. Laatu pitää olla huippua, mallit, meikkaaja, kuvankäsittely. Se on vaikein valokuvauksen laji, jos ei nyt sotakuvaamista lasketa.

Muoti- ja beauty-kuvien ottaminen on hidasta ja tarkkaan suunniteltua työtä, mutta inspiraatio huippukuviin tulee Karalalle usein arkisista asioista.

– Maailman paras harrastus on istua kahvilassa ja katsoa ihmisiä. Sillä sieltä tulevat ne eleet ja muotokieli, kun ihminen vaikka kävelee kadulla. Ja rehellisesti sanoen ideoita tulee myös sarjakuvista. Kun katsoo niiden hahmoja niin tulee ideoita, että tämänhän voisi saada Aku Ankasta, vaikka asennot mallille.

Ihmisissä Karalaa kiinnostaa kuitenkin muotokieltä enemmän persoona.

– Minua kiinnostavat tarinat ihmisen takana. Minä en koskaan ajattele, että kuvaan valokuvamalleja. Olen ajatellut aina että kuvaan ihmistä persoonana. Tottakai ne vaatteet on makea juttu, mutta ensimmäinen lähtökohta on aina, että nyt kuvataan ihmistä.

Alkuvuonna Karala tuli Lontoosta Suomeen, ja aika kotimaassa on nyt venähtänyt pitemmäksi kuin kertaakaan vuosikymmeneen. Alkulamaannuksen jälkeen pysähtyminen muuttui uudeksi innostumiseksi valokuvaan ja kuvaamiseen.

– Pysähtyminen teki minulle tosi hyvää. Ne pari kuukautta kun ensin katsoi pieruverkkarit jalassa Netflixiä. Oli aikaa miettiä, mikä on minulle se pääoma. Ja kyllä pääoma kuvaajalle on kuvissa. Olen ryhtynyt harjoitteleemaan taas kuvaamista ja kuvannut enemmän kun vuosiin.

