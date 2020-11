Kertausharjoituksia jatketaan tartuntatilanteesta huolimatta – Puolustusministeri Kaikkonen: "Osallistuminen on reserviläiselle velvollisuus"

Puolustusvoimat jatkaa edelleen kertausharjoitusten järjestämistä hunontuneesta koronavirustilanteesta huolimatta.

– Puolustusvoimat jatkaa lakisääteistä tehtäväänsä kouluttaa joukkoja, toteaa Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen.

– Muu yhteiskuntakin jatkaa toimintaansa.

Viime keväänä kertausharjoitukset pistettiin jäihin (siirryt toiseen palveluun) huhtikuussa, kun tartunnat olivat lähteneet kasvuun Suomessa.

Arhippaisen mukaan pääsyy kertausten jatkamiselle on varuskunnissa todettujen tartuntojen vähäinen määrä. Puolustusvoimat on Arhippaisen mukaan kuitenkin valmiina arvioimaan tilannetta tarvittaessa uudelleen.

Puolustusministeri Kaikkonen: Osa harjoituksista peruttu

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) mukaan kertausharjoituksien järjestämistä pohditaan Puolustusvoimissa tapauskohtaisesti.

– Käytännössä osa harjoituksista on pystytty järjestämään ja osa on peruttu. Kokonaisuutena Puolustusvoimien piirissä koronatartuntoja on ollut hyvin vähän eli koronatorjunta on ainakin toistaiseksi onnistunut hyvin, Kaikkonen kertoo.

Kaikkosen mukaan reserviläiset jeataan varusmiesten tavoin pienempiin osastoihin, jotta mahdolliset tartunnat pystytään minimoimaan. Reserviläiset pidetään myös varusmiehistä erillään.

Kaiken kaikkiaan tälle vuodelle kaavailluista kertausharjoituksista 70–75 prosenttia pystytään Kaikkosen mukaan järjestämään.

Kertausharjoituksiin saavuttava myös leviämisvaiheen alueilta

Reserviläiset saapuvat kertausharjoituksiin perinteisesti eri puolelta Suomea. On siis mahdollista, että kertausharjoituksiin osallistuu ihmisiä alueilta, joissa tartuntamäärät ovat korkeita.

Voisiko leviämisvaiheen alueilta kuten Uudeltamaalta saapuvia kieltää osallistumasta kertausharjoituksiin?

Puolustusvoimien Arhippaisen mukaan tätä vaihtoehtoa ei ole Puolustusvoimissa harkittu. Ministeri Kaikkonen puolestaan muistuttaa, että kertauskäsky on nimensä mukaisesti käsky.

– Kertausharjoituksiin osallistuminen on reserviläiselle velvollisuus. Sairaana tai flunssaoireisena ei kuitenkaan pidä harjoituksiin tulla, Kaikkonen toteaa.

Aiheesta voi käydä keskustelua 27.11. klo 23 asti.

Lue seuraavaksi:

Jopa 8 000 puolustusvoimien työntekijää voi jatkossa valita työskentelypaikkakuntansa ja tukikohtansa vapaammin eri puolilta maata

Näin tykit jylisevät yhdessä korona-ajan suurimmista sotaharjoituksista – Rovajärvellä tartuntoja torjutaan tuhansin maskein ja kymmenin testein