Nobelin rauhanpalkinnon saanut Etiopian pääministeri määräsi armeijan hyökkäämään Tigrayn pääkaupunkiin – Siviilit erittäin suuressa vaarassa

Etiopian pääministerillä Abiy Ahmedilla (kuvassa etualalla) on kovat otteet. EPA

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed on määrännyt armeijan hyökkäämään kapinoivan Tigrayn maakunnan pääkaupunkiin Mekeleen.

Nobelin rauhanpalkinnon viime vuonna saanut Abiy antoi käskyn sen jälkeen, kun Tigrayn johtajille annettu aikaraja antautumisesta umpeutui. Aikaa oli annettu kolme vuorokautta.

Pääministeri on kehottanut Mekelen asukkaita pysymään sisätiloissa. Kaupungissa asuu noin 500 000 ihmistä.

Abiyn toimiston mukaan hyökkäys Mekeleen on viimeinen vaihe kolme viikkoa kestäneissä taisteluissa Tigrayn vapautusrintamaa vastaan.

Etiopian armeija ja kuuden miljoonan asukkaan maakuntaa hallitseva Tigrayn vapautusrintama aloittivat taistelut marraskuun alussa.

Siviilejä vaaditaan hylkäämään Tigrayn johtajat

Pääministeri Abiy Ahmed on uutistoimisto AP:n mukaan uhannut, että siviilejä kohtaan ei tunneta armoa, jos nämä eivät luovu aseista ja hylkää Tigrayn johtajia. Samalla Abiy on vakuuttanut, että muuten siviilejä suojellaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Avustusjärjestöt ovat varoittaneet tavallisten ihmisten joutuvan kärsimään valtavasti. Asukkaita on paennut Mekelestä, mutta tietoliikenneyhteyksien katkeamisen takia on epäselvää, kuinka monet ovat saaneet varoituksen hyökkäyksestä ajoissa.

Etiopian armeija eteni Gondarin kaupungissa Tigrayn eteläpuolella 8. marraskuuta. Eduardo Soteras / AFP

Kansainvälinen yhteisö on tuloksetta vaatinut osapuolia lopettamaan taistelut ja aloittamaan neuvottelut. EU on todennut, että Tigrayssa on suuren humanitaarisen katastrofin vaara.

Tiedetään, että yli miljoona ihmistä on joutunut konfliktin takia pakenemaan kodeistaan. Pakoon lähteneet ovat hakeneet suojaa muun muassa kirkoista ja kouluista, mutta osa heistä joutuu olemaan kadulla.

Suurissa vaikeuksissa ovat myös Eritreasta Tigrayhin paenneet noin 100 000 ihmistä. Ruoka-apua ei ole marraskuussa päästy toimittamaan yli 600 000 sitä tarvitsevalle.

Abiy ei salli ulkovaltojen puuttumista konfliktiin

Abiy ei ole sallinut ulkovaltojen puuttumista konfliktiin. Afrikan unionin korkean tason neuvottelijoita ei ole päästetty tapaamaan Tigrayn johtajia.

Tänään torstaina pääministerin toimisto ilmoitti kuitenkin avustuskäytävän avaamisesta, mutta yksityiskohtia ei kerrottu. Pääministerin edustajien mukaan avustusten kuljetukset on aloitettu Tigrayssa hallituksen kontrollissa oleville alueille.

YK:n mukaan Tigrayssa on vakava pula erilaisista tarvikkeista. Uutistoimisto AP:n näkemän kansalaisjärjestön lausunnon mukaan ruoka alkaa loppua maakunnasta.

Osapuolet syyttävät konfliktin aloittamisesta toisiaan. Aikaisemmin Tigrayn vapautusrintama käytti valtaa koko Etiopiassa, mutta Abiyn kaudella se on syrjäytetty valtakunnan politiikasta.

Etiopian keskushallinto pitää Tigrayn aluehallintoa laittomana ja aluehallinto keskushallintoa laittomana.

