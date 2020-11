Herätys: Yle selvitti siirtohintoja nostaneet sähköyhtiöt, kotimaanmatkailu voi pelastaa hiihtokeskusten sesongin, Euroopan koronatilanne hellittää

Sähkölaskusi siirtohinta on voinut tänä vuonna jopa pudota. Useimmilla se on kuitenkin noussut tai pysynyt ennallaan. Kuvituskuva Vantaan Kuusikosta.

Sähkölaskusi siirtohinta on voinut tänä vuonna jopa pudota. Useimmilla se on kuitenkin noussut tai pysynyt ennallaan. Kuvituskuva Vantaan Kuusikosta. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Yle selvitti, kuka Suomessa omistaa sähköverkkoyhtiöt ja ketkä nostivat hintoja

Sähkölaskua paisuttavat siirtohinnat ovat nousseet tänä vuonna Energiaviraston mukaan 14 yhtiössä. Puolenkymmentä on hintojaan myös laskenut. Osa on jopa puolittanut perusmaksujaan antaakseen asiakkailleen koronahelpotuksia tai pysyäkseen vaadituilla kohtuullisen tuoton tasoilla. Nostiko sinun sähköyhtiösi siirtohintoja? Yle selvitti, kuka Suomessa omistaa sähköverkkoyhtiöt ja ketkä hintoja nostivat.

Musta talvi ja korona piinaavat hiihtokeskuksia – suomalaiset voivat itse vielä pelastaa tilanteen

Lumitykit odottavat pakkasten alkua Sappeen rinteillä. Jani Aarnio / Yle

Kotimaanmatkailijat näyttäisivät pelastavan hiihtokeskusten joulusesongin. Suurimmassa osassa Ylen kyselyyn osallistuneista hiihtokeskuksista luotetaan koronan myötä kasvaneeseen kotimaan matkailuun. Huolta kuitenkin herättää mahdollisuus uusista liikkumisen rajoituksista koronatilanteen pahentuessa.

Koronatartuntojen määrä kääntyi laskuun useissa Euroopan maissa

Koronavirustartuntojen määrä on Ranskassa laskenut selvästi, kun kovat rajoitukset ovat olleet käytössä. Toulousen lähellä hoidettiin koronaviruspotilasta 17. marraskuuta. Lionel Bonaventure / AFP

Kovat koronarajoitukset näyttävät tehonneen useissa Euroopan maissa, joissa koronatilanne on ollut syksyllä paha. Tartuntojen määrä on laskenut muun muassa Belgiassa ja Tšekissä. Vielä syksyllä niissä oli Euroopan eniten tartuntoja asukaslukuun suhteutettuna. Tartuntoja on pantu kuriin muun muassa kokoontumis- ja liikkumisrajoituksilla, sulkemalla ravintoloita sekä rajoittamalla kauppojen ja virastojen aukioloa.

Poliisiväkivalta puhuttaa Ranskassa

Valokuvaajat osoittivat mieltään uutta lakia vastaan Marseillessa 21. marraskuuta. Laki muun muassa kieltää työtehtävissä olevien poliisien valokuvaamisen tunnistettavasti. Clement Mahoudeau / AFP

Kolme ranskalaispoliisia on pidätetty virastaan sen jälkeen, kun video heidän käyttämästään väkivallasta mustaa miestä kohtaan tuli julkisuuteen torstaina. Poliisiväkivalta on noussut viime aikoina lukuisia kertoja otsikoihin Ranskassa. Kuohuntaa on aiheuttanut myös se, että maan parlamentin alahuone hyväksyi tiistaina kiistanalaisen lain, jolla rajataan oikeutta kuvata työtehtävissä olevia poliiseja.

Lumisateet väistyvät, loppuviikolla on poutaa

Suuressa osassa maata on tänään perjantaina poutaista. Idässä ja kaakossa voi tosin tulla vähän lumi- tai räntäkuuroja. Pilvisyys on runsasta suurimmassa osassa maata.

Myös viikonloppu on pilvinen ja pääosin poutainen koko maassa. Öisin lämpötila laskee pakkasen puolelle. Lähinnä etelässä lämpötila kohoaa päivisin hetkeksi nollan yläpuolelle.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.