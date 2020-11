Black Friday -kampanjan alennukset eivät vastaa aina totuutta – "Luodaan ikään kuin keinotekoinen mielikuva"

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on törmännyt kahteen kyseenalaiseen käytäntöön, kun puhutaan Black Fridaysta tai vastaavista alennuskampanjoista.

– Nostetaan hinta hetkellisesti korkealle, jotta voidaan sitten myydä tuotetta alennettuun hintaan. Luodaan ikään kuin keinotekoinen mielikuva alennuksesta, KKV:n johtava asiantuntija Mika Hakamäki sanoo.

– Toinen tapa on, että tuote on säännöllisesti – sanotaan että viikon – tarjouksessa, sitten kaksi päivää niin kutsuttuun normaalihintaan, joka on tuplankin isompi (tarjoushintaan verrattuna), sitten taas viikon tarjouksessa, Hakamäki mainitsee toisen esimerkin.

Jälkimmäisessä tapauksessa alennushinta on itse asiassa tuotteen aito hinta. Kumpikin tavoista on lailla kielletty, sillä kyse on kuluttajaa harhaanjohtavasta alennusmyyntimarkkinoinnista.

– Sen kieltää kuluttajasuojalaki. Tarvittaessa kuluttaja-asiamies hakee ratkaisuja markkinaoikeudesta, Hakamäki sanoo.

Markkinoissa veteen piirretty raja

Hänen mukaansa KKV:n kuluttaja-asiamiehelle ei ole tullut tähän mennessä ilmoituksia Black Fridayn harjaanjohtavista hinnanalennuksista, mutta muutoin lainvastaisesta alennusmyyntimarkkinoinnista kylläkin.

– Sesonkien vaihtumiseen liittyvä alennus- ja loppuunmyyntimarkkinointi on sallittua, mutta kyse on siitä, missä vaiheessa markkinointi muodostuu virheellisen hintamielikuvan luomiseksi, Hakamäki toteaa.

Black Friday -ostospäivään liittyvä kyseenalainen markkinointi on huomattu myös Hintaopas.fi-nimisessä hintavertailupalvelussa.

– Viime vuonna Black Fridayn keskimääräinen alennusprosentti oli 4,5. Tuolloin lähes joka kymmenennen tuotteen hintaa nostettiin Black Fridayn alla ja laskettiin sitten isompien alennusprosenttien saavuttamiseksi, kertoo palvelun maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett.

"Tärkeää nähdä tuotteen hintahistoria"

Hintaopas tarkasteli Matinvesi-Bassettin mukaan viime vuoden loka-marraskuussa 400 000 tuotteen hintatietoja. Tuotteista yhteensä 8,5 prosentilla hinnat nousivat 1. lokakuuta ja 24. marraskuuta välisenä aikana, minkä jälkeen niitä alennettiin Black Fridayksi 29. marraskuuta.

– Black Weekin aikana kaupat voivat vaihdella hintoja useita kertoja päivässä, mikä vaikeuttaa ehkä oikean hinnan tietämistä kuluttajalle. Kuluttajan kannalta on tärkeää nähdä tuotteen hintahistoria ja verrata (alennettua hintaa) euromääräiseen alimpaan hintaan, koska alennusprosentit voivat antaa väärän kuvan, Matinvesi-Bassett sanoo.

Tänä vuonna Hintaopas teki kuluttajatutkimuksen siitä, mitä kuluttajat odottavat Black Fridayn alennusprosentin olevan: 35 prosenttia.

Vaikka todellinen alennusprosentti jäisi kauas odotuksista, kyseessä on silti Matinvesi-Bassettin mukaan vuoden halvin ostopäivä. Hintaoppaan mukaan esimerkiksi tapaninpäivänä keskimääräinen alennusprosentti on 2.

Tämänvuotinen Hintaoppaan kuluttajatutkimus tehtiin Bilendin hallinnoimissa kahdessa verkkokyselyssä loka-marraskuussa 2020. Kumpaankin kyselyyn vastasi tuhat 18-75-vuotiasta, ja otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan.

Kyselyn mukaan tänä vuonna 44 prosenttia suomalaisista aikoo tehdä Black Friday -ostoksia ja kuluttaa keskimäärin jopa 635 euroa. Yli puolet (57 prosenttia) kyselyyn osallistujista ei silti luottanut juurikaan tai lainkaan Black Fridayn tarjouksiin ja alennuksiin.

