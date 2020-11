Yhdysvaltain tammikuussa väistyvä presidentti Donald Trump poikkeaa edeltäjiensä tavoista myös kuolemantuomioiden täytäntöönpanon suhteen.

Teloituksia on määrä jatkaa aivan uuden presidentin Joe Bidenin virkakauden kynnyksellä. Tätä pidetään poikkeuksellisena.

Independent-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) yksikään presidentti ei ole aiemmin päättänyt teloituksista "rampa ankka"-kaudellaan. Sanonta viittaa Valkoisen talon väistyvän johtajan heikkona pidettyyn asemaan.

Liittovaltion kuolemantuomiot kesällä käyttöön

Kyse on Yhdysvaltain liittovaltion tasolla päätettävistä kuolemantuomioista. Presidentti Trump palasi kesällä niiden toimeenpanoon 17 vuoden tauon jälkeen.

Osavaltioissa annettavat kuolemantuomiot ovat asia erikseen. Armottomin on laki Yhdysvaltain eteläosissa, kun taas enemmistö osavaltioista on luopunut kuolemantuomioista.

Vuonna 2019 maassa teloitettiin 22 ihmistä, joista lähes puolet Texasissa.

Yhdysvaltalainen vankila. Larry W. Smith / EPA

Liittovaltion paluu toteuttamaan lopullisia rangaistuksia on kuitenkin uusi asia.

Kahden teloituksen päivämäärät on jo päätetty. Lisäksi The New York Times -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti viime viikolla kolmesta uudesta kuolemaantuomion täytäntöönpanosta.

Toteutuessaan kolkko suunnitelma nostaisi täytääntöön pantujen kuolemantuomioiden määrän heinäkuun jälkeen kolmeentoista.

Liittovaltion teloitusten määrässä mitaten uhkaa Trumpin presidenttikauden päättävästä puolen vuoden ajanjaksosta tulla kuolettavin lähes sataan vuoteen, kirjoittaa The New York Times.

Korkean profiilin kuolemantuomioita

Presidentti Trumpin määräämät kuolemantuomioiden täytäntöönpanot ovatkin herättäneet maassa huomiota.

Elokuussa pantiin täytäntöön alkuperäiskansaan kuuluvan miehen kuolemantuomio, huolimatta Navajo-heimon johtajien vetoomuksista. Nämä katsoivat teloituksen loukkaavan alkuperäiskansan itsemääräämisoikeutta.

Kuolemanrangaistuksen vastustajat osoittivat mieltään kesällä suoritettua teloitusta vastaan Terre Hautessa Indianassa. Tannen Maury / EPA

Lähiaikoina on Yhdysvalloissa määrä teloittaa naispuolinen kuolemaantuomittu ensi kertaa pitkään aikaan.

Tuomion täytääntöönpano uhkaa myös kaksikymmentä vuotta kuolemansellissä virunutta miestä, joka rikoksen tehdessään oli 18-vuotias.

Listalla on lisäksi alaikäisen raiskauksesta ja murhasta tuomittu musta mies, jonka syyllisyyden totesi valkoisten muodostama valamiehistö.

Teloitustapojen lisäämistä suunnitellaan

Kuolemanselleissa istuvat ovat saaneet tuomionsa poikkeuksellisen raaoista murhista ja raiskauksisista.

Ihmisoikeusjärjestöt, kuten Yhdysvaltain Amnesty International (siirryt toiseen palveluun), vastustavat kuitenkin kuolemanrangaistusta kaikissa tapauksissa. Järjestö muistuttaa oikeusprosessin ongelmista ja siitä, että viaton voi joutua tuomituksi.

Kolkon asian sivujuonteena on myös suunnitelma lisätä liittovaltion teloitusten toteutustapoja. Toistaiseksi laki sallii vain myrkkyruiskeen, mutta esille on otettu myös teloittaminen ampumalla tai sähköllä.

Yhdysvaltain oikeusministeriön ei kuitenkaan uskota taipuvan teloituskeinojen lisäämiseen. Vaikka myrkkyruiskeen käyttöä on arvosteltu, on Yhdysvaltain korkein oikeus toistaiseksi torjunut käytäntöä vastaan nostetut kanteet.

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden on ilmaissut olevansa liittovaltion kuolemantuomioita vastaan.

Trumpia edeltäneen demokraattipresidentti Barack Obaman kaudella liittovaltion kuolemanrangaistuksesta luopumista pohdittiin, mutta ajatusta ei toteutettu.

Lue myös:

Yhdysvaltain liittovaltio ottaa teloitukset käyttöön yli 15 vuoden tauon jälkeen

Yhdysvalloissa liittovaltio jatkaa teloituksia: Raiskausmurhasta tuomittu 68-vuotias tapettiin myrkkyruiskeella

Yhdysvalloissa ensimmäinen liittovaltion teloitus 17 vuoteen – myrkkyruiske perheen murhaajalle