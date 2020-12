Koronavuosi siivitti ruoan verkkokaupan räjähdysmäiseen kasvuun – osa asiakkaista ei ole käynyt itse kaupassa kuukausiin

Uusia ruoan verkkokauppoja on tänä vuonna avattu Suomessa satoja. Tämä on paljon enemmän kuin alun perin oli suunniteltu.

Ruoan verkkokauppa on tehnyt tänä vuonna läpimurron. Koronaepidemian alussa suosio kasvoi räjähdysmäisesti, eikä paluuta menneeseen näytä olevan.

Yhä useampi asiakkaista tilaa ruoan netissä joko kotiin toimitettuna tai noutopalveluna.

– Moni tekee nyt isot perustilaukset verkossa ja käy harvemmin kivijalkakaupassa, kuvailee kauppias Pasi Toppari K-Citymarket Päivärannasta Kuopiosta.

On myös asiakkaita, jotka eivät Topparin mukaan ole käyneet itse kaupassa kuukausiin.

Kuopiolainen Tiihosen perhe toimii juuri kuten Toppari osaa asiakkaista kuvailee. Perhe siirsi ruokaostokset verkkoon jo ennen koronaepidemian alkua.

– Se helppous ja vaivattomuus sai käyttämään tätä palvelua. Ei tarvitse pyöriä kaupassa lasten kanssa työpäivän jälkeen, perustelee Henriikka Tiihonen.

Perheen äiti tekee ruokaostokset verkkopalvelun kautta parhaimmillaan viikoiksi eteenpäin. Tiistai-iltapäivisin kaupasta noudetaan koko viikon ruokasatsi. Täydennystä haetaan tarvittaessa lähikaupasta.

Palvelu on Tiihosen mukaan tuonut perheelle lisäaikaa arkeen.

Jatkossa ruoan verkkokauppa on otettava huomioon esimerkiksi uusien ruokakauppojen suunnittelussa, toteaa kuopiolainen kauppias Pasi Toppari. Toni Pitkänen / Yle

Näin suurta kasvua odotettiin vuosien päähän

Ruoan verkkokaupan asiakasmäärät ovat moninkertaistuneet tänä vuonna selvästi sekä S- että K-ryhmässä. Lidlissä ruoan verkkokauppaa ei ole tällä hetkellä Suomessa ollenkaan.

Ennätysvuosi on ylittänyt kaikki odotukset.

– Koronaepidemian alussa tuli hetkellinen iso kysyntäpiikki. Kesällä se tasaantui, ja syksyllä olemme taas olleet korkealla myynnin tasolla, kertoo ruuan verkkokaupan myyntipäällikkö Matti Torniainen SOK:lta.

K-ryhmässä myynti on ollut vielä syksyn aikanakin moninkertainen edellisvuoteen verrattuna. S-ryhmässä myynti on ollut noin kolminkertaista.

– Viime viikolla katsoin lukuja, niin 800 prosenttia oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Kyllä se aika huikeeta tällä hetkellä on, iloitsee Pasi Toppari.

Keskon digitaalisten palvelujen johtajan Antti Rajalan mukaan jo viime vuosi oli ruoan verkkokaupan osalta menestys. Tämä vuosi räjäytti kuitenkin potin.

– Odotimme tämmöistä kasvua johonkin 5–10 vuoden päähän.

Keskimääräinen ostos ruoan verkkokaupasta on yli sata euroa. Toni Pitkänen / Yle

Investointeja on tehty ja tullaan tekemään

Myös ruoan verkkokauppojen määrä on kasvanut tänä vuonna huimasti. K-ryhmä on avannut yli 200 uutta verkkokauppaa. Sama kehitys on ollut myös S-liikkeen myymälöissä.

Molemmissa kaupparyhmissä ruoan verkkokauppoja on avattu suunniteltua enemmän.

– Koko vuoden tuplaamistavoite täyttyi jo toukokuussa, ja verkosto on kasvanut sen jälkeenkin, tiivistää SOK:n Torniainen.

Kysynnän kasvaessa on jouduttu myös palkkaamaan paljon uusia työntekijöitä sekä investoimaan muun muassa kylmälaitteisiin ja keräilyvälineisiin.

Tulevaisuudessa ruoan verkkokauppa on tärkeä osa esimerkiksi uusien kaupparakennusten suunnittelua tai entisöintiä. Tämä tapahtuu nyt esimerkiksi Pohjois-Savossa, missä Peeässä uusii lähitulevaisuudessa koko Kuopion Prisman.

– Ruoan verkkokauppa on huomioitu uudistetuissa tiloissa esimerkiksi tilojen osalta. Kaikki on suunniteltu samaan paikkaan, kertoo Kuopion Prisman johtaja Kirsi Jeskanen.

Kuopion Prisman johtaja Kirsi Jeskanen kertoo, että tänä vuonna on jouduttu investoimaan esimerkiksi keräyspäätteisiin ja keräyskärryihin. Toni Pitkänen / Yle

Tulossa ruoan verkkokaupan ennätysjoulu

Verkkokaupan käyttöä perustellaan sen tuomalla helppoudella arjen kiireisiin.

Tyypillisimpiä käyttäjiä ovat kaupungeissa asuvat lapsiperheet ja nuoret parit. Koronaepidemian aikana myös ikäihmisten osuus on kasvanut.

Seuraava suuri ponnistus ruoan verkkokaupassa on joulu, joka näkyy jo nyt tilausmäärissä.

– Joulusta tulee historiallisen suuri, ennakoi K-ryhmän Antti Rajala.

Kävijämääriin on varauduttu sekä järjestelmäpuolella että kaupassa muun muassa henkilöstöä palkkaamalla.

Kuopiolaiskauppiaan mukaan jo viime vuosi oli vilkas.

– Nyt mennään ihan eri sfääreihin, Pasi Toppari uskoo.

