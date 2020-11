Toiseksi korkein lukema: Pirkanmaalla päivässä peräti 30 uutta koronavirustartuntaa

Pirkanmaalla kerrottiin perjantaina peräti 30 uudesta koronavirustartunnasta. Se on toiseksi korkein päiväkohtainen luku Pirkanmaalla.

Vain 22. marraskuuta kerrottiin 32 tartunnasta. Fimlab tutki torstaina paljon näytteitä: kaikkiaan 1 747.

Tällä viikolla on kerrottu jo yhteensä 128 tartunnasta.

Yhteensä todettuja tartuntoja on 1 117.

Koronavirustilanne on pahentunut Pirkanmaalla, minkä takia rajoituksia on tiukennettu. Tällä viikolla tuli voimaan maskisuositukset työpaikoilla ja toisen asteen kouluissa. Aikuisten harrastamista on rajoitettu monissa lajeissa. Yksityistilaisuuksien kokoontumisrajoitus on kymmenen.

Pirkanmaa kärsi vielä keväällä vähän koronasta, mutta marraskuussa tilanne on nopeasti pahentunut.

TAYSin erityisvastuualueella on 28 potilasta hoidossa koronaviruksen takia. Heistä yksi on tehohoidossa.

Korjaus klo 9.21 Kyseessä on toiseksi korkein lukema. 22. marraskuuta oli enemmän tartuntoja.